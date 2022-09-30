Президентка Грузії Зурабішвілі засудила незаконну анексію областей України та мобілізацію на окупованих територіях: "Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права"
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з незаконної анексії чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Формалізація фіктивного референдуму на підтримку кричущого порушення міжнародного права і насильницької анексії не має ні легітимності, ні майбутнього. Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права і підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності України", – наголосила вона.
"Засуджую плани мобілізації на окупованих територіях України та Грузії як чергове грубе порушення суверенітету обох наших країн", – додала президентка Грузії.
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теперь робіть паралеллі завдяки кому радянське лайно перемогло в Другій Світовій
Зараз, під час війни, якими треба було бути дебілами, щоби виконати вимогу *****: "Хто завгодно, аби не Порошенко". І українські дебіли слухняно послухались ***** - обрали собі головнокомандуючим клоуна, який збиткувався і насміхався над державою Україною, над Майданом і знімав відосики, в яких принижував українців. Він на сцені стояв на колінах і просив ***** забрати його до себе. Забули? Скільки українців вже вбито через ваш вибір? І скільки ще буде вбито?
Я бажав би, щоби всі дебіли повиздихали, бо на жаль, гинуть найкращі і найталановитіші "20%", а зелені тварюки повтікали в європи і америки і дають нам потомство ******** шарикових. Будьте ви прокляті, тварюки.
Розумійте самі, що пишите. 10 разів свій пост перечитайте - може дійде
"73% зробили це ,( трохи втішає що із 43 % взагалі проголосувавших )"
ну?Дійшло, чи розжувати ще треба? Математик...
Може я не геній розуму, але за того хто називав Україну хвойдою у 14 у Юрмалі ,і танцював перед сепарами у Донецьку у 2015 році голосувати не стала.
І попереджаю, зараз ти ідеш у спам,ще одна образа і я пишу адміну на СФ.І не тому що я тебе злякалася,а тому що розвозити бруд на радощі тобі я не стану,бо саме за цим ти і прийшла.
Я не бажаю з вами спілкуватися,ви мені не цікаві.
СФ - совет форумчан де таких тролів як ви банять на три дні ,чи деактивують взагалі.
просто шкода часу...
Чекаєте нашої перемоги. Та думаю, що навіть після неї і розвалу рашки вам на це духу не вистачить. А ще ображаєтеся, що вашу заявку до ЄС відхилили. Членство треба заслужити спочатку.