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Президентка Грузії Зурабішвілі засудила незаконну анексію областей України та мобілізацію на окупованих територіях: "Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з незаконної анексії чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Формалізація фіктивного референдуму на підтримку кричущого порушення міжнародного права і насильницької анексії не має ні легітимності, ні майбутнього. Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права і підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності України", – наголосила вона.

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"Засуджую плани мобілізації на окупованих територіях України та Грузії як чергове грубе порушення суверенітету обох наших країн", – додала президентка Грузії.
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Топ коментарі
+12
помітили, які з усіх народів, які насіляли колишній радянський союз, всі залякані сцикуни! просто збіговисько заляканих сцикунів! тільки Українці спроможні чинити спротив!
теперь робіть паралеллі завдяки кому радянське лайно перемогло в Другій Світовій
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30.09.2022 20:06
+8
Пока бабло из раши побеждает ваш грузинский разум .
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30.09.2022 20:00
+7
Дякуємо, звичайно, за притомну позицію. Але для Грузії настав дуже класний момент - заарештувати всіх біглих росіян і обміняти на Осетію і Абхазію. Або передати Україні для обміну. Або розстріляти. Інакше вони будуть будувати в Грузії рускій мір і закликати ***** звільнити Грузію від утискання рускоязчних.
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30.09.2022 20:10
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Йой!
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30.09.2022 19:53 Відповісти
помітили, які з усіх народів, які насіляли колишній радянський союз, всі залякані сцикуни! просто збіговисько заляканих сцикунів! тільки Українці спроможні чинити спротив!
теперь робіть паралеллі завдяки кому радянське лайно перемогло в Другій Світовій
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30.09.2022 20:06 Відповісти
бо то у нас у крові..
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30.09.2022 20:10 Відповісти
Українці це нація дебілів (~80%, пасивна більшість), які всю свою багатовікову історію просирали свою незалежність. І нація патріотів (~20%, активна меншість), на яких все трималося і віками вдавалося Україні не загинути.
Зараз, під час війни, якими треба було бути дебілами, щоби виконати вимогу *****: "Хто завгодно, аби не Порошенко". І українські дебіли слухняно послухались ***** - обрали собі головнокомандуючим клоуна, який збиткувався і насміхався над державою Україною, над Майданом і знімав відосики, в яких принижував українців. Він на сцені стояв на колінах і просив ***** забрати його до себе. Забули? Скільки українців вже вбито через ваш вибір? І скільки ще буде вбито?
Я бажав би, щоби всі дебіли повиздихали, бо на жаль, гинуть найкращі і найталановитіші "20%", а зелені тварюки повтікали в європи і америки і дають нам потомство ******** шарикових. Будьте ви прокляті, тварюки.
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30.09.2022 20:29 Відповісти
то Ви сплутали...20% й голосували. Я про спротив говорила.
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30.09.2022 20:34 Відповісти
І що?Тепер кацапів будете видворять на родіну? Чи ні.
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30.09.2022 19:54 Відповісти
как то до сраки твои понты старой грузинской шалавы...
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30.09.2022 19:55 Відповісти
і льоню-космоса
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30.09.2022 19:59 Відповісти
у вас скоро рєфєрєндум...
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30.09.2022 19:57 Відповісти
Пока бабло из раши побеждает ваш грузинский разум .
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30.09.2022 20:00 Відповісти
Я бачила сьогодні відео як кацяпів зустрічають грузини, на порозі аєропорту поклали портрета путлера,щоб кожний хто заходить міг витерти об це рило ноги,та ще співали Червону Калину
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30.09.2022 20:04 Відповісти
І ще , у мене теж в Україні президентом Зеленській, я його не обирала, 73% зробили це ,( трохи втішає що із 43 % взагалі проголосувавших), але я не хочу як він вставати перед путлером на коліна і заглядати у очі, і не індифікую себе з лохторатом боневтіка, прошу вас згадати не тільки що президент Грузіі не підтримала у свій час Україну, але і те ,що зараз за Україну воює Грузинський легіон, і вже не один з них поклав голову як герой за Незалежність України.
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30.09.2022 20:12 Відповісти
ще свідок 73 відсотків..церкву ще створіть
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30.09.2022 20:36 Відповісти
Ви хоч трохи зрозуміли що я написала?Так ,нажаль я свідок,а не учасник, але не треба по 73% дурнуватих (доречі впевнена що ті 73% було намальовано від руки),судити по усій країні.
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30.09.2022 21:11 Відповісти
та вивчайте вже статистику й математику!!! дістали з тими 73 відсотками!

Розумійте самі, що пишите. 10 разів свій пост перечитайте - може дійде
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30.09.2022 21:15 Відповісти
Та навчиться вже читати те що написано,бо нагадуєте зелю.
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30.09.2022 21:17 Відповісти
тю..у Вашому ж стилі - змініть аккаунт з проросійського
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30.09.2022 21:41 Відповісти
Я повинна вам доповісти?Що змінює моє призвище? наприклад захарченко чисто українське призвище, а виявилося рашистським лайном, а в мене чоловік і син воюють за Україну. І розмовляю я на форумі українською.Що , не змогла освоїти текста, так тепер за призвище узялася?Ну так! Признати свої помилки таким як ви трудніше, ніж когось образити,чи до кого причепитися.
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30.09.2022 21:46 Відповісти
оу..то я Вам не тикала. Барбовалу прими. Багато буков
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30.09.2022 22:09 Відповісти
Не знаю що таке барбовал, але бачу ви спець у цьому! Так,я бачу ,що для вас букоф багато,не напрягайте мозок, відпочиньте, вам буде корисно , і мені приємно.
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30.09.2022 22:25 Відповісти
Вам приємно?? Ну навіть хз, що то з Вами..галоперидол точно не дадуть Вам..хоча хз, що там лікар Ваш нафіячив
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30.09.2022 22:28 Відповісти
Вона мені ще про математику каже,ти читати навчися спочатку,"математик"-
"73% зробили це ,( трохи втішає що із 43 % взагалі проголосувавших )"

ну?Дійшло, чи розжувати ще треба? Математик...
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30.09.2022 21:21 Відповісти
і де там про другий тур?
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30.09.2022 21:43 Відповісти
явка на вибори Зе була самою низькою за усі роки Незалежності.Це факт, на жаль тому не маємо ракетної зброї,але маємо розмінований Чонгар, розбиті дорогі в які закатали мільярди, та також міфічні мільярд дерев.
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30.09.2022 21:49 Відповісти
яке ж ти тупе..їй про Фому, воно про Єрьому
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30.09.2022 22:10 Відповісти
Коли недалекій людині немає що відповісти,воно переходить до особистих образ,це я про тебе.
Може я не геній розуму, але за того хто називав Україну хвойдою у 14 у Юрмалі ,і танцював перед сепарами у Донецьку у 2015 році голосувати не стала.
І попереджаю, зараз ти ідеш у спам,ще одна образа і я пишу адміну на СФ.І не тому що я тебе злякалася,а тому що розвозити бруд на радощі тобі я не стану,бо саме за цим ти і прийшла.
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30.09.2022 22:17 Відповісти
дуже добре про себе сказали..ото..про недалеку людину
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30.09.2022 22:19 Відповісти
Ви знову не змогли осилити текста.
Я не бажаю з вами спілкуватися,ви мені не цікаві.
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30.09.2022 22:21 Відповісти
одне питаннячко, найвеличніша - СФ - це що???
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30.09.2022 22:23 Відповісти
ще трошки грошенят підкинути? Бачу новоспечене троленятко жадібне. Ще познайомишься, я вже бачу.
СФ - совет форумчан де таких тролів як ви банять на три дні ,чи деактивують взагалі.
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30.09.2022 22:27 Відповісти
собі залиш) дякую за комплімент.
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30.09.2022 22:30 Відповісти
Тільки така як ти це могла визнати за комплімент.
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30.09.2022 22:42 Відповісти
тільки така як ти, нік парасіянський зробила..ще й лякаєш баном..фу
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30.09.2022 22:44 Відповісти
ой..новинами зачиталась)) совєт???? таки ти русня)
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30.09.2022 22:42 Відповісти
ну шо ж...будэмо сами трахаты кремлядских вылупкив.
просто шкода часу...
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30.09.2022 20:06 Відповісти
Дякуємо, звичайно, за притомну позицію. Але для Грузії настав дуже класний момент - заарештувати всіх біглих росіян і обміняти на Осетію і Абхазію. Або передати Україні для обміну. Або розстріляти. Інакше вони будуть будувати в Грузії рускій мір і закликати ***** звільнити Грузію від утискання рускоязчних.
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30.09.2022 20:10 Відповісти
о себе побеспокойся курица , триста тысяч кацапья запустила ))
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30.09.2022 20:12 Відповісти
А не такі грубі?
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30.09.2022 20:14 Відповісти
то якого куя пускаєш орків в Грузію?????????????
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30.09.2022 20:24 Відповісти
Тоді якого хера ви пускаєте до себе кацапів-ухилянтів, не подобається їм мобілізація в РФ, тоді хай міняють владу в РФ, яка цю мобілізацію запровадила, а не сидять у Грузії....
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30.09.2022 20:27 Відповісти
А Гарібашвілі з Каладзе в рот води набрали ? Офіціоз грузинів як ті фігури на городі. В них забрали землі а вони як в рот води набрали і смажать шашлики за рогом.
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30.09.2022 20:44 Відповісти
О.. ще одна. Як ти і ті, хто у вас там при владі так могли опустити гордий грузинський народ, що навіть зараз коли у пуйла нема ні армії ні озброєння, не можете Абхазію та Осетію повернути?
Чекаєте нашої перемоги. Та думаю, що навіть після неї і розвалу рашки вам на це духу не вистачить. А ще ображаєтеся, що вашу заявку до ЄС відхилили. Членство треба заслужити спочатку.
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30.09.2022 21:56 Відповісти
 
 