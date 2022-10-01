Зеленський вніс зміни до указу про звільнення строковиків у запас
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Президент Володимир Зеленський вніс зміни в указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".
Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, зміни передбачають, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас, "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".
Водночас скасовуються статті 2-6 указу № 687/2021, які визначають строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2022 році.
Указ набирає чинності від дня його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
И отсюда в армии полное уныние, потому что осенним дембелям-срочникам дембель не светит даже в перспективе
- Картошку чистил, плац подметал, траву стриг.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- А чему учили, то и буду делать. Картошки ему начищу, плац подмету, траву постригу.
к примеру - север Украины ( Луцк, Львов , ровенский район ) - там угроза с боку Беларуси нарастает
не можна полягатися на західний світ - він нам не друг і не товариш!
захід переслідує свої власні інтереси і на данним момент в їх інтересах затягувати цю війну до нескінченності
Не можна з інфантилів вимагати відповідальності як з дорослих
M30A1/A2 отличается от ранее использованных M31A1/A2 альтернативной боеголовкой с 180 тысячью предварительно сформированных сфероидных осколков из вольфрама, уложенных вокруг заряда взрывчатого вещества
Предназначена в первую очередь для уничтожения живой силы
підходьте ближче, чмобіки! ще ближче !!!
Бо я шукав її, і не знайшов.
Але заборонено було саме М30 через те, що в них були касети , які після вибуху основного боєзаряда теж вибухають, і був деякий відсоток касет, які не підривались, тож була небезпека для цивільних осіб.
Тому зараз випускають М30А1, М30А2, М31А1, і М31А2.
Вже пробачте зв'язківцю, не артилеристу...
Хоча наша бригада носила "кістки" на шевронах...
Чоловіче - в тебе коли вдома з'явився перший комп'ютер?
"У 1996 році"
У мене перший ПК з'явився на прикинці 1997, а десь на початку 1998 поцікавився скільки ПК є у домашніх користувачів, виявилось, що по різним даним від 1% до 3%, причому стабілно маючих великі з/п чи доходи, з широкого кола моїх друзів, раніше за мене ПК з'явився тільки у 2-х, які мали щомісяця від 800+ до 1к+ $ (або по курсу в грн.).
Зважаючі на кількість помилок майже в кожному коменті під цією статтєю (що свідчить про загальний рівень людини), "У 1996 році" виглядає дуже сумнівним чи це було щось на кшталт на Z80.
Ну от, моє припущення підтверджується.
Все знайомо, коли у недолугих, безграмотних або звичайних трольків аргУментів нема - відразу переходят на мат та особисті образи.
Доречі, істота, яка в коментах не один раз і без підстав використовує мат, саме тебе я ні про що не питав, не помітило?
Дуй в чебурнет, тупа істота, до братів по "розуму" та "грамотності".
Адьос, намагатись щось пояснити тупому, самозакоханному дебілу більше 2-х разів - себе не поважати, якщо не дійшло, то і ніколи не дійде.
Вибачатись повинен той, хто надає некректну інормацію.
M85.M30A1 (США): альтернативная боеголовка (AW) управляемой GMLRS. В отличие от M30, суббоеприпасы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов
M31 (США): управляемая унитарная РСЗО. Производная от M30 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью массой 90 кг для использования в городской и гористой местности.
M31A1 (США): усовершенствованная версия M31.
M31A2 (США): Отличается от M30A1 ракетным двигателем, в котором применены технологии нечувствительных боеприпасов.
Ніяких заборон немає
https://focus.ua/*******-novosti/531354-ssha-postavlyayut-ukraine-novye-vysokotochnye-rakety-dlya-himars
https://www.dialog.ua/war/259666_1664548944
Отже, пішли в товарних кількостях ракети, призначені для ураження "скупчень живої сили". Наскільки я пам'ятаю, в концепції США "скупчення" - це "від команди". А "команда" в них - то аналог нашого відділення. 12+ осіб.
Також це означає кількість ракет. Мається на увазі - для ураження оперативно-стратегічних цілей (складів, мостів тощо) - ракет треба десятки і сотні. А для ураження "скупчень живої сили" - ракет потрібно тисячі. Військові просто не займаються хернею типу "ну дайте 10 ракет, ми оту роту уразимо". Якщо вирішено використовувати таку зброю - значить це системний крок і ракет будуть тисячі.
Порох робить те, що любить тишу..нехай зелені про нього забудуть
Оно и к лучшему - теперь ни у кого в мире никаких иллюзий, теперь выход один - обложить медведя красными флажками и готовить тот самый последний для него выстрел.
Реакция Украины? А какая может быть реакция на спятившего агрессора? Гнать на болота, добивать империю, бороться за свою страну с удвоенной силой. С помощью таких ненавистных Кремлю англосаксов.
Мосты сожжены и выбора уже нет. Мы или они. Цивилизация или дремучий маразм. Свобода или вечный ГУЛАГ. Достоинство или животное пресмыкание. Ответ очевиден.
Донецк - это Украина.
Луганск - это Украина.
Запорожье - это Украина.
Херсон - это Украина.
Крым - это Украина.
А будут продолжать в том же духе, то Кубань - тоже Украина.
Русский военный корабль - иди на*уй!
(с) Шарп