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Зеленський вніс зміни до указу про звільнення строковиків у запас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рнбо,зеленський

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, зміни передбачають, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас, "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

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Водночас скасовуються статті 2-6 указу № 687/2021, які визначають строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2022 році.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.
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Топ коментарі
+25
цікаво, хоч зараз наш альтернативно обдарованний нарід розуміє, які правильні кроки робив Порошенко, коли озброював Армію, навчав завдяки союзникам, розробляв ракетні программи, виготовлял **********!!!
не можна полягатися на західний світ - він нам не друг і не товариш!
захід переслідує свої власні інтереси і на данним момент в їх інтересах затягувати цю війну до нескінченності
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30.09.2022 20:25
+24
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1

 M30A1/A2 отличается от ранее использованных M31A1/A2 альтернативной боеголовкой с 180 тысячью предварительно сформированных сфероидных осколков из вольфрама, уложенных вокруг заряда взрывчатого вещества

Предназначена в первую очередь для уничтожения живой силы
підходьте ближче, чмобіки! ще ближче !!!
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30.09.2022 20:29
+20
...Пока уже не страшный, а становящийся смешным дед витал в имперских облаках, ВСУ завершили окружение Лимана - 2 500 российских мерзавцев в котле. Но кровавому деду они по барабану - главное, толкнуть речь для восторженных пенсионеров и экзальтированных домохозяек.

Оно и к лучшему - теперь ни у кого в мире никаких иллюзий, теперь выход один - обложить медведя красными флажками и готовить тот самый последний для него выстрел.

Реакция Украины? А какая может быть реакция на спятившего агрессора? Гнать на болота, добивать империю, бороться за свою страну с удвоенной силой. С помощью таких ненавистных Кремлю англосаксов.

Мосты сожжены и выбора уже нет. Мы или они. Цивилизация или дремучий маразм. Свобода или вечный ГУЛАГ. Достоинство или животное пресмыкание. Ответ очевиден.

Донецк - это Украина.

Луганск - это Украина.

Запорожье - это Украина.

Херсон - это Украина.

Крым - это Украина.

А будут продолжать в том же духе, то Кубань - тоже Украина.

Русский военный корабль - иди на*уй!
(с) Шарп
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30.09.2022 20:40
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Лапти сейчас на измене и боевых бабушек мобилизируют...
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30.09.2022 20:21 Відповісти
В россии сейчас призывают солдат, которые только весной-летом, 3-4 месяца назад, демобилизовались.
И отсюда в армии полное уныние, потому что осенним дембелям-срочникам дембель не светит даже в перспективе
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30.09.2022 20:24 Відповісти
С белыми аксельбантами на фронт!
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30.09.2022 20:26 Відповісти
- Чем в армии занимался?
- Картошку чистил, плац подметал, траву стриг.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- А чему учили, то и буду делать. Картошки ему начищу, плац подмету, траву постригу.
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30.09.2022 20:29 Відповісти
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30.09.2022 21:01 Відповісти
********, бздєдушки - трухлятина.
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30.09.2022 23:18 Відповісти
Може звільненим у запас одразу переходити в ТЕРОБОРОНУ і керувати там ? Це досвідчені кадри
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30.09.2022 20:25 Відповісти
Строковикам? Керувати? Досвідчені?
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30.09.2022 20:32 Відповісти
не звертайте уваги, воно само не розуміє - що пише
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30.09.2022 21:14 Відповісти
А как оно поймэ?оно от наркоты уже опухло
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30.09.2022 23:33 Відповісти
тероборонівці вже воюють або воювали
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30.09.2022 21:33 Відповісти
Я про укрепление тер обороны в местах проживания воинов запаса

к примеру - север Украины ( Луцк, Львов , ровенский район ) - там угроза с боку Беларуси нарастает
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30.09.2022 21:39 Відповісти
там все добре
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30.09.2022 21:41 Відповісти
Все було добре і перед 24 лютим , але
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30.09.2022 21:43 Відповісти
цікаво, хоч зараз наш альтернативно обдарованний нарід розуміє, які правильні кроки робив Порошенко, коли озброював Армію, навчав завдяки союзникам, розробляв ракетні программи, виготовлял **********!!!
не можна полягатися на західний світ - він нам не друг і не товариш!
захід переслідує свої власні інтереси і на данним момент в їх інтересах затягувати цю війну до нескінченності
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30.09.2022 20:25 Відповісти
Не зрозуміють. Бо вони так само як і ЗЕ, не вірили що раша нападе. І так само вважають що це нормально. Вони прощають йому те що прощають собі, бо вважають його вихідцем з народу. В них все просто - "Так откуда ми зналі, хто би мох подумать"...
Не можна з інфантилів вимагати відповідальності як з дорослих
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30.09.2022 22:21 Відповісти
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1

 M30A1/A2 отличается от ранее использованных M31A1/A2 альтернативной боеголовкой с 180 тысячью предварительно сформированных сфероидных осколков из вольфрама, уложенных вокруг заряда взрывчатого вещества

Предназначена в первую очередь для уничтожения живой силы
підходьте ближче, чмобіки! ще ближче !!!
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30.09.2022 20:29 Відповісти
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30.09.2022 20:33 Відповісти
тобто Каа врятує від бандерлогів?))
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30.09.2022 20:41 Відповісти
звідки інфа? ці ракети в самій армії США заборонені до використання як "неконвенційна зброя".
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30.09.2022 20:37 Відповісти
А можно посилання на цю інформацію?

Бо я шукав її, і не знайшов.
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30.09.2022 21:13 Відповісти
Читай - я виклав!
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30.09.2022 21:18 Відповісти
Так от і я не знайшов жодної інформації про заборону, але ж якійсь тут один намагається всіх переконати, що нібито це неконвенційна зброя!
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30.09.2022 21:38 Відповісти
Я помилився. В вікіпедії GMLRS вказано, що M30 заборонено з 2019 року. Я неуважно прочитав, що заборонені ракети з "касетною" БЧ. І що якраз M30A1 - це вже не "касетні" ракети.
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01.10.2022 09:27 Відповісти
Буває.

Але заборонено було саме М30 через те, що в них були касети , які після вибуху основного боєзаряда теж вибухають, і був деякий відсоток касет, які не підривались, тож була небезпека для цивільних осіб.

Тому зараз випускають М30А1, М30А2, М31А1, і М31А2.
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01.10.2022 10:16 Відповісти
Я трохи "поправлю" : в касетних *********** немає "основного заряду" У крайньому випадку може стоять слабосильний піропатрон, який в потрібному місці траєкторії польоту снаряду вибухає і розділяє чи відкриває контейнер касети "*************" висипаються з нього і накривають площу ураження В залежності від "спеціалізації спрацьовують або у повітрі - під час падіння, або при ударі об землю Бувають **************, які встановлюються на "вибух з затримкою" - вибухають через деякий час після падіння, або такі, що спрацьовують лише при контакті з "джерелом зовнішнього впливу" - людиною, твариною чи рухомим технічним засобом, що перебували поблизу і якимось чином ініціювали підривач (дріт "розтяжки, висувну антену чи сейсмодатчик) У нас недавно у лісі такий спрацював - кабани прийшли жолудів поїсти у дубняку і видно , якийсь зачепив таку "заразу" Лисиці "були у захваті" - трьох підсвинків "завалило"
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01.10.2022 10:59 Відповісти
Ну я може не так сформулював.

Вже пробачте зв'язківцю, не артилеристу...

Хоча наша бригада носила "кістки" на шевронах...
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01.10.2022 16:32 Відповісти
Ну - я ж не "критикую" а "поправляю"! Я теж половину служби проносив "крильця", але літав тільки "пасажиром"!
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01.10.2022 16:36 Відповісти
...в гуглі в пошукову строку вставляєш "M30A1", потім тиснеш "Enter" - іпать, скільки там усього цікавого!
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30.09.2022 21:20 Відповісти
Мало того, що ти можеш надати посилання на підтвердження свої слів, так ще й намагаєшься мене повчити користуватись Гуглом?

Чоловіче - в тебе коли вдома з'явився перший комп'ютер?
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30.09.2022 21:39 Відповісти
У 1996 році
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30.09.2022 21:41 Відповісти
Топ Ган

"У 1996 році"

У мене перший ПК з'явився на прикинці 1997, а десь на початку 1998 поцікавився скільки ПК є у домашніх користувачів, виявилось, що по різним даним від 1% до 3%, причому стабілно маючих великі з/п чи доходи, з широкого кола моїх друзів, раніше за мене ПК з'явився тільки у 2-х, які мали щомісяця від 800+ до 1к+ $ (або по курсу в грн.).
Зважаючі на кількість помилок майже в кожному коменті під цією статтєю (що свідчить про загальний рівень людини), "У 1996 році" виглядає дуже сумнівним чи це було щось на кшталт на Z80.
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01.10.2022 11:39 Відповісти
...мені якось пох як твоя думка, так і ти сам, вася Вільний...
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01.10.2022 13:47 Відповісти
Топ Ган

Ну от, моє припущення підтверджується.
Все знайомо, коли у недолугих, безграмотних або звичайних трольків аргУментів нема - відразу переходят на мат та особисті образи.
Доречі, істота, яка в коментах не один раз і без підстав використовує мат, саме тебе я ні про що не питав, не помітило?
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01.10.2022 16:23 Відповісти
...вася, ти мову не розумієш? Може, до тебе маскальською звернутися, щоб ти попрямував за расєйським кораблем? Ще раз кажу - ти вільна, потвора...
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01.10.2022 18:23 Відповісти
Топ Ган

Дуй в чебурнет, тупа істота, до братів по "розуму" та "грамотності".
Адьос, намагатись щось пояснити тупому, самозакоханному дебілу більше 2-х разів - себе не поважати, якщо не дійшло, то і ніколи не дійде.
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02.10.2022 11:14 Відповісти
...тепер те ж саме перед дзеркалом у якості "алаверди", вася
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02.10.2022 14:17 Відповісти
...можу тільки вибачитися, що неуважно прочитав Орест Гарай 30.09.2022 20:37
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30.09.2022 21:43 Відповісти
Все нормально, друже!

Вибачатись повинен той, хто надає некректну інормацію.
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30.09.2022 21:45 Відповісти
НЕ можеш надати...
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30.09.2022 21:40 Відповісти
M30 (США): управляемая РСЗО (GMLRS). Высокоточная ракета, дальность полета более 60 км, стандартный заряд 404 суббоеприпаса
M85.M30A1 (США): альтернативная боеголовка (AW) управляемой GMLRS. В отличие от M30, суббоеприпасы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов
M31 (США): управляемая унитарная РСЗО. Производная от M30 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью массой 90 кг для использования в городской и гористой местности.
M31A1 (США): усовершенствованная версия M31.
M31A2 (США): Отличается от M30A1 ракетным двигателем, в котором применены технологии нечувствительных боеприпасов.
Ніяких заборон немає
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30.09.2022 21:15 Відповісти
...а пошукати - ніт?
https://focus.ua/*******-novosti/531354-ssha-postavlyayut-ukraine-novye-vysokotochnye-rakety-dlya-himars
https://www.dialog.ua/war/259666_1664548944
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30.09.2022 21:16 Відповісти
Спасибі. То є дуже оперативно. Я настільки часто (кожні 2 години) не оновлюю "стан щодо всього".

Отже, пішли в товарних кількостях ракети, призначені для ураження "скупчень живої сили". Наскільки я пам'ятаю, в концепції США "скупчення" - це "від команди". А "команда" в них - то аналог нашого відділення. 12+ осіб.

Також це означає кількість ракет. Мається на увазі - для ураження оперативно-стратегічних цілей (складів, мостів тощо) - ракет треба десятки і сотні. А для ураження "скупчень живої сили" - ракет потрібно тисячі. Військові просто не займаються хернею типу "ну дайте 10 ракет, ми оту роту уразимо". Якщо вирішено використовувати таку зброю - значить це системний крок і ракет будуть тисячі.
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01.10.2022 09:24 Відповісти
Всякий раз як нагадують про Порошенка, я думаю: коли ж знову бубочкине кодло спробує його заарештувати/ посадити/ не пропустити. Бо всякий раз, як про нього згадують, я "з новою силою" розумію, хто ж насправді насрав в штани зеленському.
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30.09.2022 20:34 Відповісти
на передноччі чорта не поминайте)

Порох робить те, що любить тишу..нехай зелені про нього забудуть
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30.09.2022 20:43 Відповісти
...Пока уже не страшный, а становящийся смешным дед витал в имперских облаках, ВСУ завершили окружение Лимана - 2 500 российских мерзавцев в котле. Но кровавому деду они по барабану - главное, толкнуть речь для восторженных пенсионеров и экзальтированных домохозяек.

Оно и к лучшему - теперь ни у кого в мире никаких иллюзий, теперь выход один - обложить медведя красными флажками и готовить тот самый последний для него выстрел.

Реакция Украины? А какая может быть реакция на спятившего агрессора? Гнать на болота, добивать империю, бороться за свою страну с удвоенной силой. С помощью таких ненавистных Кремлю англосаксов.

Мосты сожжены и выбора уже нет. Мы или они. Цивилизация или дремучий маразм. Свобода или вечный ГУЛАГ. Достоинство или животное пресмыкание. Ответ очевиден.

Донецк - это Украина.

Луганск - это Украина.

Запорожье - это Украина.

Херсон - это Украина.

Крым - это Украина.

А будут продолжать в том же духе, то Кубань - тоже Украина.

Русский военный корабль - иди на*уй!
(с) Шарп
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30.09.2022 20:40 Відповісти
Україна - це, насамперед, українська мова.
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30.09.2022 21:25 Відповісти
ашкенази, сбрей бороду... не позорьсся...
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30.09.2022 21:02 Відповісти
Безбородий Зе - Голобордько злив Південь України, розмінував Чонгар, а цей типу з бродою це вже інша людина яка воїтєль і пацріот. Вживання у роль по Станіславському, панімать надо
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30.09.2022 21:07 Відповісти
ЯК земакака-шизоїд може бути "людиною"???
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30.09.2022 23:40 Відповісти
Ви не повірите, але його далекі родичі - звичайні українці. В одного старого є жигулі, але поламані. Їздить на велосипеді. Я йому: оце - справжній Зеленський. Працюють, гребуться в городі. Мають як і більшість мінімальну пенсію. Тоді коли отой шо з бородою зовсім чужим людям з державного бюджету посилає великі (незароблені) гроші. Бо там бачте дорого і на жизнь не вистачає.
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30.09.2022 21:23 Відповісти
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30.09.2022 21:08 Відповісти
Незрозуміло - дємбєль буде?
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30.09.2022 23:03 Відповісти
 
 