Зеленский внес изменения в указ об увольнении срочников в запас

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, изменения предусматривают, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены запас, "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

В то же время отменяются статьи 2-6 указа № 687/2021, определяющие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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