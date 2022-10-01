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Іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрони,іранські

Безпілотники, які отримала Росія від Ірану, не дуже добре себе показали на полі бою.

Про це сказала заступниця заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном, уже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", – сказала чиновниця.

Вона додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні.

"Думка, що вони становлять якийсь технологічний стрибок, просто не підтверджується даними", – зазначила представниця Пентагону.

Також читайте: Вирішуємо проблему іранських безпілотників, - Резніков

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Окоп. Дощ. Донеччина. - ну шо паци, ми тепер в расії - це шо тепер, паспорт треба дєлать? - та ну його нах. Зробиш паспорт, потім ще в армію призовуть.
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01.10.2022 01:02
+9
Нет. Switchblade 600 - летающий Джавелин. Шахед 136 - летающий фугас.
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01.10.2022 01:01
+4
Ага, а сірникова коробка пластиду розриває цілу дев'ятиповерхівку. Іронія, сподіваюсь, зрозуміла
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01.10.2022 01:13
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скажіть хто знає, Switchblade 600 - це аналог шахідів 136?
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01.10.2022 00:56 Відповісти
Нет. Switchblade 600 - летающий Джавелин. Шахед 136 - летающий фугас.
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01.10.2022 01:01 Відповісти
Окоп. Дощ. Донеччина. - ну шо паци, ми тепер в расії - це шо тепер, паспорт треба дєлать? - та ну його нах. Зробиш паспорт, потім ще в армію призовуть.
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01.10.2022 01:02 Відповісти
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01.10.2022 01:03 Відповісти
Нах оно тебе надо,баба, иди носки вяжи и внукам жопы мой...
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01.10.2022 07:39 Відповісти
сексіст
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01.10.2022 07:44 Відповісти
Ну шо паникеры, которые тут усырались из-за Шахедов, верите амерам?
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01.10.2022 00:56 Відповісти
таки вірю))

хоча шахіди заставили сильно запанікувати
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01.10.2022 01:02 Відповісти
Амери під ними не сиділи. Повір, вони достатньо наробили біди.
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01.10.2022 01:11 Відповісти
Нет, ну что ты ,как можно верить *амерам*, верить нужно тупину
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01.10.2022 07:42 Відповісти
Ну тут такі варіанти - або дрони гівно, або кацапи рукожопи. Але я певен, що і те і те
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01.10.2022 00:56 Відповісти
А ковры-самолеты персидские не помогут?
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01.10.2022 00:58 Відповісти
Іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу

То нема чого й дрончити!
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01.10.2022 01:00 Відповісти
а звідки в цих шайтанмопедах взялися американські комплектуючі, не сказала?
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01.10.2022 01:00 Відповісти
эти компоненты гражданские, поэтому они в свободном доступе.
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01.10.2022 01:26 Відповісти
Перевагу не дали, але й орлів штатовських не чути.
MQ Eagles та кримському мосту жопа, а далі і рашці також.
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01.10.2022 01:04 Відповісти
Ага, а сірникова коробка пластиду розриває цілу дев'ятиповерхівку. Іронія, сподіваюсь, зрозуміла
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01.10.2022 01:13 Відповісти
******** не пенгатон.

кожен третій влучає.

це неймовірно висока ефективність як на літаюючу балалайку, яку видно, чутно і зрозуміло як і чим збивати.

євреї, будьте ви прокляті за відмову продати нам залізний купол.
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01.10.2022 01:25 Відповісти
https://t.me/c/1199360700/61622
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01.10.2022 01:37 Відповісти
Художественный татаромордовский свист
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01.10.2022 07:46 Відповісти
Да вїбіть по Ірану
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01.10.2022 02:09 Відповісти
Кожен своє хвалить. По своєму небезпечні, хоч і не такі якісні. Чи зроблять погоду? Залежить від кількості. А купили х москалі багато, бо ж нафтові та газові долари просто рікою їм до рук пливуть(.
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01.10.2022 07:08 Відповісти
Була інфа про - 300 штук .. Більше Ірану й немає чого продавати . Вони їх збирають вручну по декілька десятків на рік . ..
Балачки про те що Іран навиготовляв для паРаші прям - тисячі дронів , це маячня . Деза вкинута кацапами і розповсюджена деякими світовими ЗМІ .
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01.10.2022 08:55 Відповісти
Кожен кулик своє болото хвалить. Рашисти хвалять іранські дрони.
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01.10.2022 07:31 Відповісти
хто не чув , коли це їде
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01.10.2022 08:06 Відповісти
Дрон як дрон. Справа в тому, у чиїх руках він і хто йому протидіє.
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01.10.2022 11:13 Відповісти
 
 