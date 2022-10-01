Іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Безпілотники, які отримала Росія від Ірану, не дуже добре себе показали на полі бою.
Про це сказала заступниця заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном, уже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", – сказала чиновниця.
Вона додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні.
"Думка, що вони становлять якийсь технологічний стрибок, просто не підтверджується даними", – зазначила представниця Пентагону.
Топ коментарі
+15 Шимус
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+9 Maxim Ak-Murza
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+4 Aleks Sun
показати весь коментар01.10.2022 01:13
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хоча шахіди заставили сильно запанікувати
То нема чого й дрончити!
MQ Eagles та кримському мосту жопа, а далі і рашці також.
кожен третій влучає.
це неймовірно висока ефективність як на літаюючу балалайку, яку видно, чутно і зрозуміло як і чим збивати.
євреї, будьте ви прокляті за відмову продати нам залізний купол.
Балачки про те що Іран навиготовляв для паРаші прям - тисячі дронів , це маячня . Деза вкинута кацапами і розповсюджена деякими світовими ЗМІ .