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Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон засуджив незаконну анексію українських територій Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією українських регіонів - Донецька, Луганська, Запоріжжя і Херсона. Це серйозне порушення міжнародного права, а також українського суверенітету", - наголосив Макрон.

Президент заявив, що Франція залишатиметься на боці України у протидії російській агресії і допомагатиме їй відновити повний суверенітет над усіма територіями.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Яка там анексія, влізли у чужу хату, отримають HIMARS по голові і підуть на перегній до огороду,на вашій рішучої стурбованості каші не звариш.
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01.10.2022 02:04
+19
покажіть мені хоть щось, що ***** не порушило?
ну хочь трошечки
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01.10.2022 02:13
+16
точно, порушує міжнародне право, після чого накладає вєто на засудження цього порушення в міжнародній організації (ООН)... це якийсь театр абсурду.)))
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01.10.2022 02:24
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Яка там анексія, влізли у чужу хату, отримають HIMARS по голові і підуть на перегній до огороду,на вашій рішучої стурбованості каші не звариш.
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01.10.2022 02:04 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😂
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01.10.2022 02:06 Відповісти
Нада сахранить в леццо путену ?!
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01.10.2022 11:35 Відповісти
Та ты шо?а мы и не знали!
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01.10.2022 15:25 Відповісти
та ну нах? - от же несподіванка...
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01.10.2022 02:07 Відповісти
покажіть мені хоть щось, що ***** не порушило?
ну хочь трошечки
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01.10.2022 02:13 Відповісти
в пробірки і то насцяло....
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01.10.2022 05:43 Відповісти
Глисти,в бабачек не перетворюються.
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01.10.2022 07:07 Відповісти
мир і мої пардони?
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01.10.2022 07:10 Відповісти
красивое! а главное - полезное..... )
https://twitter.com/i/status/1575909625727049728
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01.10.2022 02:18 Відповісти
Дуже цікаво де це відбулося
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01.10.2022 02:27 Відповісти
хз.... да и какая разница..... главное, что их уже пиз*т везде....
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01.10.2022 02:32 Відповісти
Походу Бельгия. Там афиша🧐
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01.10.2022 02:43 Відповісти
Бельгия
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01.10.2022 02:49 Відповісти
👍☝
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01.10.2022 03:33 Відповісти
Подзвонив вже *****, щоб особисто про це потріщати?
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01.10.2022 02:21 Відповісти
С языка снял!! Макроша, так звонок "другу" шо ты тянешь вола зя яйки? И потранди с ним мин 40-50, расскажи этому ****** шо так низя, ай ай ай!! И пальчиком так!!!Ну ну ну!!!
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01.10.2022 04:45 Відповісти
точно, порушує міжнародне право, після чого накладає вєто на засудження цього порушення в міжнародній організації (ООН)... це якийсь театр абсурду.)))
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01.10.2022 02:24 Відповісти
Тому що всі в європі імпотєнти. Ім по губам водять, а вони облизуют
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01.10.2022 02:34 Відповісти
Три года холой жопой грозили росии, отдали без боя на растерзание окупантам 6 областей Украины, а реперь в Европе импотенты.
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01.10.2022 02:57 Відповісти
чому "теперь"?
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01.10.2022 04:21 Відповісти
закликунство номер 157 - влад зупинися! - ти ж не поц?
ні, він не поц - він *****.
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01.10.2022 02:35 Відповісти
Якщо мені не зраджує пам"ять , але примусова мобілізація жителів окупованної теріторії не те що вважається "порушенням" , це вже військовий злочин .Ось й анексія чужої теріторії теж потрібно вважаєти військовим злочином ....
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01.10.2022 02:36 Відповісти
а як вам оголошення ще навіть не захваченої терріторїї своею?
це ще в ізраїлі не проходили? - то дивіться уважно...
будете мовчати? - це все i до вас прийде.
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01.10.2022 02:40 Відповісти
Политика умиротворения агрессора - политика, основанная на уступках и потаканиях агрессору. Состоит в урегулировании искусственно разжигаемых государством-агрессором международных споров и разрешения конфликтов посредством сдачи стороне, ведущей агрессивную политику, второстепенных и малозначимых, с точки зрения авторов этой доктрины, позиций и вопросов.
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01.10.2022 02:48 Відповісти
Политика нє умиротворения агрессора - политика, основанная на нє уступках и потаканиях агрессору. Состоит в урегулировании искусственно разжигаемых государством-агрессором международных споров и разрешения конфликтов посредством валити агрессора де бачиш i без жалю.
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01.10.2022 02:53 Відповісти
Не рівняйте тисячирічну проблему релігійного походження з сутто імперским анохронізмом .
В окупації Україні нема жодних зуперечливих питань й хто окупант , а хто стоїть за свою землю видно на скрізь . Бо відомо хто був колонізатором ....

В Ізраїлі , як й сусідніх країнах колонізаторів давно вже нема . Воюють між собою деколонізованні етнічні й релігійні групи . Бо ті ж французи поділіли своїм підмандатні теріторії по лінійці ... дали назви й поїхали до дому не маючи жодного уявлення як алавіти, шиїти, суніти , курди , друзи й йще купа христіян зможуть себе називати сирійцямі , а інші ліванцями .
Ну а термін "палестинці" в контектсті арабів згагалом виник йще пізнійше й його приписують кретивникам з КДБ десь так у роках 1968 - 70 ...

Питання , хто в Палестині аутохроний народ дуже невиразне , бо требо знати історію й географію місцевості ... трохи іудаїзма , що б зрозуміти чому до вигняння іудеїв з цих земель тут могло жити тисяч 500 ... 700 , а після цього це стала напівпустелєю й так було аж до кінця 19 століття ... Хоча б тому , що для мусульман це не є особлива земля й Коран не предписує жити саме тут . А Тора - такі да . Тому , що в Лівані й Сирії клімат більш привабливий . Земля більш родюча . Не кажучи про Єгіпет . Тільки в Палестині й Йорданії є проблеми з водою . Й тому після захплення Палестини арабами ця теріторію використовували бєдуїни для випасу своїх атар . Через Палестину ходили каравани з Саудії до Дамаску й Леванії .
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01.10.2022 03:17 Відповісти
та шо ж таке?
слово не скажи - на тебе 3 сторінки тексту бздинь.
спокійніше - тут не змагання на кількість букв....
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01.10.2022 03:23 Відповісти
діло ваше оф корз, але яб я в те шо ви вибрали навіть не висмокався..
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01.10.2022 06:44 Відповісти
До речі йще помічу одну цікаву річь яку постійно забувають кажучи , що як погано заганяти кремлівського щура в глухий кут ...

Так ось це тільки чверть правди , бо в глухому куті не один щур , але він сам себе туди завів й українських союзників й постачальників зброї - теж ...

Вони усі в такому положенні , що йщучі на компроміс тільки погіршують своє положення .

В його ж глухому куті щур сам себе приречів до жорстокого покарання ... Бо вже багато разів довів , що компроміси з їм тільки збільують в нього почуття безкарності й переможця .

Захід в 10 разів сильнійший в цьому глухому куті змушенний бути враженним той хто на порядок слабкійший -- тото щур ...

Щур довів своєю нахабною й сцикливою поведінкою , що воно по суті геморой на тілі людства й єдиний засіб від постійного геморою -- його видалення !
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01.10.2022 02:48 Відповісти
Да, но Ху@лу покуй на все международное право если Микрон этого до сип пор не заметил
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01.10.2022 02:59 Відповісти
Гітлер поводив себе не меньш нахабно й вбив "всього" за 13 років його правління 40 млн. , з яких 12 млн. це німці .
А потім навіть унуки сплачували репарації й вчили дідів , що вони "гонять фуфло" нібито Гітлер був великим фюрером , й що мовчали би . Мені довелось навіть дружити з тими унуками ... навіть євреї нової генерації сприймають зараз жарти й чорний гумор з тієї епохи . А німець коли таке почує може до поліцаїв наскаржитися ...
Один етнічний німець з Казахстану отримав право на громадянство й прям з трапу літка оголосив (можлив як жарт) Хайль ... Його моментально віпривили назад в Казахстан !
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01.10.2022 03:34 Відповісти
***** получило пи..ды на саммите ШОС от новых лидеров мировой арены- китайцев и индусов, за то, что недостаточно быстро освобождает восточноевропейские земли от проживающего там белого населения для будущей экспансии этих стран. ***** пообещало исправиться, и объявило могилизацию.
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01.10.2022 03:37 Відповісти
Вже ніхто не розмовляє ******, ні G- 7, ні Європа, ні Америка, ні Англія, вже всі зрозуміли, що ***** -воно і є підзабірне *****. Після того, як його опустили в Самарканді, він уже нікому не цікавий.
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01.10.2022 07:15 Відповісти
А Маріуполь з тисячами вбитих а Буча з закатованими жінками і дітьми Ірпінь Ізюм вбивства ракетами мирних людей в Вінниці Дніпрі Запоріжжі Чернігові Часовому Яру вокзалу в Краматорську Одессі Ніколаєві вбита родина в Києві біля **** бабиного Яру ракетою зпалена в попіл а катування людей що люди втрачали третину ваги в полоні а незкінченні згвалтування дітей жінок а просто розстріл військовими РФ громадського транспорту тупо ***** з гармат БТРів а свідоме вбивство полонених людей в Оленівці а відрізання частин тіл військвополоненим вух геніталій рук ніг .ЩО ТОБІ **** ФРАНЦУЗСЬКА ПАСКУДА ***** ЩЕ НЕ ВИСТОЧАЄ ЩОБ ЩОСЬ ЗАСУДИТИ
Чому я не бачу щоб польський чи литовський президент дзвонив цьому маньяку ，а Австрії Німеччині Франції Італії це норм
***** суки і ***** ті хто ще спілкуються з російською мразотою в тому числі і ****** ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ КЛЯТІ СУКИ
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01.10.2022 03:32 Відповісти
А то что , полномасштабная война идёт уже пол года , это ничего....????
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01.10.2022 03:35 Відповісти
Ответом Запада должен быть арест всех денег России и российских олигархов и перевод их на Украину! Люди пишите политикам Запада, чтобы все деньги России перевели Украине! Украина на эти деньги купит больше вооружений!
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01.10.2022 03:48 Відповісти
Низзя.Это приведёт к эскалации конфликта.
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01.10.2022 04:07 Відповісти
Украине нужна максимальная эскалация конфликта! даже если ядерный удар нанесут по Украине - это приведет к быстрейшему концу России! Россию - сотрут!
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01.10.2022 07:04 Відповісти
"Позвони мне позвони ..."
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01.10.2022 04:08 Відповісти
Два взрыва в Одессе, только что, куда прилетело, не знаю, но мощные.
Надеюсь ООН выразит очередную обеспокоенность.
С У К И
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01.10.2022 04:36 Відповісти
Київ стоіть строго - чули зелені криворогаті? - прийде час...
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01.10.2022 05:32 Відповісти
не путать Київ з зеленою мавпою і його мордатою шоблою...
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01.10.2022 05:41 Відповісти
макронич, тока на Бастілію не пхайся - з тебе пхатель, як теткі портоса дрочільян....
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01.10.2022 05:49 Відповісти
пале рояль кацапня ще не херачить?
молитеся..
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01.10.2022 06:06 Відповісти
І що далі? Дзвінок вольдемару?
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01.10.2022 06:43 Відповісти
А-а-а! Памагите! Гаварящие макароны!
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01.10.2022 07:17 Відповісти
...."А Васька слушает да ест".
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01.10.2022 07:19 Відповісти
емма, ну шо ти як зрасте посеред ночі?
само ж ***** видугадувало і жметься як перший раз,,,
а це вже третій...
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01.10.2022 07:23 Відповісти
По перше, спроба анексії, а по друге, де ви були вісім років?
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01.10.2022 09:52 Відповісти
Это вообще пиСтец прецедент для всего мира! Сейчас, например, Нигерия захватит пару деревень в Камеруне, за день соберет шоблу для вкидания бумажек в прозрачные ящики, подпишет указ и будет требовать в ООН Кемскую, простите Камерунскую область! ( На таком же «легитимном» основании все члены ООН смогут махать бумажками и требовать «жирные куски» сопредельных государств!) Хотя, если развить эту мысль, то можно и не сопредельных!
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01.10.2022 10:16 Відповісти
Та ты шо!! Ну позвони ещё раз бункерному трипперу и скажи ему об этом....
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01.10.2022 10:47 Відповісти
Злые языки кажуть шо насэлэние РабZeи всего 67 млн,а не 150 млн Шариковых 🦍🦍🦍
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01.10.2022 11:36 Відповісти
Ты давай не на словах озабоченность высказывай, а делом больше Украине помогай. Ракеты и деньги есть у Франции. И да, одобряй заявку Украины о приеме в НАТО.
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01.10.2022 11:38 Відповісти
Усыновление украденных украинских детей набрало масштабных размеров..особенно в Подмосковье и Путлербурге..,по некоторым данным около 200 тысяч..детей украдено и вывезено на концлагерь путлера...
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01.10.2022 11:42 Відповісти
Что б ты запел, если бы эльзац и Лотарингию, прибрали себе немцы? Как когда то, но на слуху. Фуфлогон!
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01.10.2022 14:08 Відповісти
 
 