Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон
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Президент Франції Еммануель Макрон засуджив незаконну анексію українських територій Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією українських регіонів - Донецька, Луганська, Запоріжжя і Херсона. Це серйозне порушення міжнародного права, а також українського суверенітету", - наголосив Макрон.
Президент заявив, що Франція залишатиметься на боці України у протидії російській агресії і допомагатиме їй відновити повний суверенітет над усіма територіями.
Топ коментарі
+28 Лилия Стацкая
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+16 Владимир Кошарюк
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ну хочь трошечки
https://twitter.com/i/status/1575909625727049728
ні, він не поц - він *****.
це ще в ізраїлі не проходили? - то дивіться уважно...
будете мовчати? - це все i до вас прийде.
В окупації Україні нема жодних зуперечливих питань й хто окупант , а хто стоїть за свою землю видно на скрізь . Бо відомо хто був колонізатором ....
В Ізраїлі , як й сусідніх країнах колонізаторів давно вже нема . Воюють між собою деколонізованні етнічні й релігійні групи . Бо ті ж французи поділіли своїм підмандатні теріторії по лінійці ... дали назви й поїхали до дому не маючи жодного уявлення як алавіти, шиїти, суніти , курди , друзи й йще купа христіян зможуть себе називати сирійцямі , а інші ліванцями .
Ну а термін "палестинці" в контектсті арабів згагалом виник йще пізнійше й його приписують кретивникам з КДБ десь так у роках 1968 - 70 ...
Питання , хто в Палестині аутохроний народ дуже невиразне , бо требо знати історію й географію місцевості ... трохи іудаїзма , що б зрозуміти чому до вигняння іудеїв з цих земель тут могло жити тисяч 500 ... 700 , а після цього це стала напівпустелєю й так було аж до кінця 19 століття ... Хоча б тому , що для мусульман це не є особлива земля й Коран не предписує жити саме тут . А Тора - такі да . Тому , що в Лівані й Сирії клімат більш привабливий . Земля більш родюча . Не кажучи про Єгіпет . Тільки в Палестині й Йорданії є проблеми з водою . Й тому після захплення Палестини арабами ця теріторію використовували бєдуїни для випасу своїх атар . Через Палестину ходили каравани з Саудії до Дамаску й Леванії .
слово не скажи - на тебе 3 сторінки тексту бздинь.
спокійніше - тут не змагання на кількість букв....
Так ось це тільки чверть правди , бо в глухому куті не один щур , але він сам себе туди завів й українських союзників й постачальників зброї - теж ...
Вони усі в такому положенні , що йщучі на компроміс тільки погіршують своє положення .
В його ж глухому куті щур сам себе приречів до жорстокого покарання ... Бо вже багато разів довів , що компроміси з їм тільки збільують в нього почуття безкарності й переможця .
Захід в 10 разів сильнійший в цьому глухому куті змушенний бути враженним той хто на порядок слабкійший -- тото щур ...
Щур довів своєю нахабною й сцикливою поведінкою , що воно по суті геморой на тілі людства й єдиний засіб від постійного геморою -- його видалення !
А потім навіть унуки сплачували репарації й вчили дідів , що вони "гонять фуфло" нібито Гітлер був великим фюрером , й що мовчали би . Мені довелось навіть дружити з тими унуками ... навіть євреї нової генерації сприймають зараз жарти й чорний гумор з тієї епохи . А німець коли таке почує може до поліцаїв наскаржитися ...
Один етнічний німець з Казахстану отримав право на громадянство й прям з трапу літка оголосив (можлив як жарт) Хайль ... Його моментально віпривили назад в Казахстан !
Чому я не бачу щоб польський чи литовський президент дзвонив цьому маньяку ，а Австрії Німеччині Франції Італії це норм
***** суки і ***** ті хто ще спілкуються з російською мразотою в тому числі і ****** ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ КЛЯТІ СУКИ
Надеюсь ООН выразит очередную обеспокоенность.
С У К И
молитеся..
само ж ***** видугадувало і жметься як перший раз,,,
а це вже третій...