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Рішення Путіна розпочати війну в Україні не має раціонального пояснення, його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,путін

Рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну є помилкою та втраченою можливістю "йти шляхом до миру".

Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю СNN, передає Цензор.НЕТ.

Кілька місяців тому Володимир Путін передав повідомлення: "Я піддався агресії з боку НАТО, вони спровокували ситуацію і я просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію - це президент Путін", - сказав Макрон.

Він зазначив, що не може знайти адекватного пояснення поведінці президента РФ.

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"Я не маю раціонального пояснення", - сказав він, назвавши вторгнення "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після COVID-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

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Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
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23.09.2022 13:16
+10
Макарон, ты сам с головой дружишь? ***** был ***нутый еще с рождения. У него развился комплекс неполноценности еще с тех пор как он за Собчаком чемодан тяжелый таскал. С тех пор он мечтал всех убить. И убивать притом массово он начал как только дорвался до власти.
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23.09.2022 13:19
+10
Макрон, ти дурний... ще й безневинний ковід приплутав... війна проти України шизоїдна ідея ху...йла останні 20 років... ще при Кучмі робив спроби...
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23.09.2022 13:20
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да путлер був #бнутий ще за часів Нємцова...
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23.09.2022 13:15 Відповісти
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23.09.2022 13:16 Відповісти
Спрощений вигляд - трикутник. "Мобілізація - могілізація" "мобілізація - тюрма - могілізація"
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23.09.2022 13:42 Відповісти
Істинно так!
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23.09.2022 13:52 Відповісти
Вроде как обострение у ***** было задолго до ковида. Ты там Макроша с ****** частенько терся, хоть половым путем не перехватил ********** болячку?
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23.09.2022 13:15 Відповісти
От, не треба починати його відмазувати! Він ******** з 2008-го, як мінімум. Який COVID?
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23.09.2022 13:16 Відповісти
Він ******** як мінімум із самого початку, коли був призначений головою уряду у 99-му та став "приємніком" Єльцина, вибухи будинків на його совісті. А далі закриття незалежних ЗМІ, вбивства опозиційних політиків та журналістів...
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23.09.2022 13:32 Відповісти
От для мене нема пояснення тупості Макрона. Макрон абсолютно не ознайомлений з тим, чимзаймався пуцин, що говорив і чим живе сьогодні. І кацапів він теж зовсім не знає.
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23.09.2022 13:35 Відповісти
а можє макарон знайде раціональне пояснення діям Євросоюзу, який жує жмарклі поки гинуть Українці
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23.09.2022 13:16 Відповісти
"У нас пополнение техники в результате "спецоперации". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот "Тигр" приехал уже не отжатый, а купленный. На Николаевщине у оккупантов выкупили броневик Тигр: Ким показал "трофей"https://glavred.info/ukraine/na-nikolaevshchine-u-okkupantov-vykupili-bronevik-tigr-kim-pokazal-trofey-10411478.html
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23.09.2022 13:16 Відповісти
Что ж, выгодная сделка для обоих сторон.
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23.09.2022 13:21 Відповісти
його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон

ta on jobnuty etot vladimir putin , shob vi ponjali (c) - daite Makronu video s Nemcovim🤬
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23.09.2022 13:16 Відповісти
ржака
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23.09.2022 13:18 Відповісти
Макрон --сожраніть )(уйлу ліцо
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23.09.2022 13:18 Відповісти
Что с рукой у Гитлера?

"В их числе были мышьяк, амфетамины, кокаин и так называемые противогазовые таблетки, в которых содержался в небольших дозах стрихнин и атпропин. К тому же у него развилась болезнь Паркинсона - дрожала левая рука - и с 1943 года появились нарушения речи"
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23.09.2022 13:20 Відповісти
Не, это последствия того, что его папочка был в усмерть бухой чтобы вовремя вытащить и слить путина в унитаз
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23.09.2022 13:19 Відповісти
Макарон, ты сам с головой дружишь? ***** был ***нутый еще с рождения. У него развился комплекс неполноценности еще с тех пор как он за Собчаком чемодан тяжелый таскал. С тех пор он мечтал всех убить. И убивать притом массово он начал как только дорвался до власти.
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23.09.2022 13:19 Відповісти
Тут скорее путлер планировал через медведчука прийти к власти и дальше как с януковичем тянуть Украину в стойло расейской империи под видом интеграции путем добровольного отказа от элементов независимости.Либо считал что его обдроченцы и зеленые человечки смогут победить украинскую армию.А когда увидел что ничего не получиться решил напасть в открытую.
Ему же нужны были все земли Украины а не только огрызки в виде дамбасии и крыма.
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23.09.2022 13:20 Відповісти
Макрон, ти дурний... ще й безневинний ковід приплутав... війна проти України шизоїдна ідея ху...йла останні 20 років... ще при Кучмі робив спроби...
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23.09.2022 13:20 Відповісти
Ця війна триває більше трьохсот років. Захід про це уявлення не має. Спасибі нашій дипломатії.
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23.09.2022 14:17 Відповісти
Має пояснення. Нємцов пояснив, тільки ви вухами прохлопали. "Він - ********" (с)
Цивілізанти десятиріччями відкормлювали маніяка-психопата з ядерної кнопкою заради дешевих енергоносіїїв. Чечня, Грузія, Крим - на все закривали очі. Так що тепер набирайте спецназівців-психіатрів нейтралізувати вашого пацієнта, бо закінчите в ядерному попілу.
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23.09.2022 13:20 Відповісти
Жена Макрона дает себя обнимать после объятий с ******?
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23.09.2022 13:22 Відповісти
***** почало війну у 14 році ще за довго до того як один їбанутий кітаєць вирішив з'їсти сирого кажана
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23.09.2022 13:22 Відповісти
в 2014-у також ковід був????
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23.09.2022 13:22 Відповісти
Оце все ..що меле макрон не має раціонального пояснення 🤦
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23.09.2022 13:25 Відповісти
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23.09.2022 13:28 Відповісти
Та чого не має? Має!

У 2008 році, коли мошканє напали на Грузію, черговий макрон, який тоді називався саркозі, підписав з мокшею "мирний план" мєдвєдєва-саркозі.

Ну і мокша вирішила, що можна бикувати...
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23.09.2022 13:29 Відповісти
Невже більше нічим зайнятися як виправдовувати скаженого маньяка?
Він десяток років поанував це і розпочав!
В 2014 році ковід був?
А коли на Грузію напав?
Його ніщо не виправдає, як і сцикливих імпотентів, що лише тявкали як кімнатні цуцикі у відповідь на ці злочини!
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23.09.2022 13:31 Відповісти
Какой же Макрон недалекий. Но это лучше чем ле-пен.
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23.09.2022 13:32 Відповісти
Звісно, що має. Але Макрон або дурний, або сором'язливий, що цього не каже.

Раціональне пояснення просте і зрозуміле: п**** -- х****.
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23.09.2022 13:33 Відповісти
Посада зобов'язує! Китайськи діпломати висловлюються ще більш вишукано.
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23.09.2022 13:39 Відповісти
що курить цей тупорилий Макрон?
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23.09.2022 13:38 Відповісти
/баный герантофил.
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23.09.2022 13:44 Відповісти
макроша!!! ковид это у тебя, а у ботаксного, Педофильного Шныря деменция и шизофрения!!!
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23.09.2022 13:48 Відповісти
Жаль Макрона, схоже що таки перехворів КОВІДом з послідуючим частковим ускладненням.
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23.09.2022 13:56 Відповісти
послушай, что Немцов при жизни говорил. Это было лет за 8 до ковида.
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23.09.2022 13:56 Відповісти
Значит, Макрон признаёт, что Пуйло был хронически ёпнутым за много лет до вторжения, а ковид просто обострил хронику.
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23.09.2022 14:11 Відповісти
Макрон не дурак. Он просто очень культурно сказал, что Пуйло шизоидный мудак. Просто, в их кругу не принято выражаться прямо. Так что, все в порядке.
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23.09.2022 14:39 Відповісти
Вибачте за мій французький але ти дебіл Макрон. А виглядаєш розумно. Ти так і не зрозумів хто такий московит(кацап,монголоїд) і справа не в одному Пу.
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23.09.2022 14:57 Відповісти
Ох і дуркецало!
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23.09.2022 15:01 Відповісти
Идиот, он 20 лёт её готовил, для того и охмурил и тебя и Шредера и Меркель, и даже Трампа, скупил с потрохами чтобы бабло на эту войну собирать
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23.09.2022 15:23 Відповісти
Путлер таким був завжди, садизм проявлявся ще в дитинстві. Як згадували його однокласники - він в дитячих сутичках міг кусатися, дряпатися, рвати волосся, мабуть було за що бити. Заради компенсації комплексу меншвартості пішов на дзюдо, не випадково став КДБшником, адже все це давало відчуття влади. Він не приховував, що був прихильником сталіна, нещодавно порівнював себе з Петром першим, все це ще раз підтверджує що за потворною манією величі криється потреба в компенсації комплексу меншвартості. Але чого Макрон не второпає - путін є типовим представником більшості російського населення, адже весь час існування рос. імперії і дотепер в якості компенсації за рабське існування, злиденне життя йому прищеплювали манію величі, винятковості відносно інших народів і країн.
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23.09.2022 15:36 Відповісти
ого, взяв і назвав путлєра шизіком
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23.09.2022 20:06 Відповісти
 
 