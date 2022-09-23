Рішення Путіна розпочати війну в Україні не має раціонального пояснення, його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну є помилкою та втраченою можливістю "йти шляхом до миру".
Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю СNN, передає Цензор.НЕТ.
Кілька місяців тому Володимир Путін передав повідомлення: "Я піддався агресії з боку НАТО, вони спровокували ситуацію і я просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію - це президент Путін", - сказав Макрон.
Він зазначив, що не може знайти адекватного пояснення поведінці президента РФ.
"Я не маю раціонального пояснення", - сказав він, назвавши вторгнення "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після COVID-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.
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ta on jobnuty etot vladimir putin , shob vi ponjali (c) - daite Makronu video s Nemcovim🤬
"В их числе были мышьяк, амфетамины, кокаин и так называемые противогазовые таблетки, в которых содержался в небольших дозах стрихнин и атпропин. К тому же у него развилась болезнь Паркинсона - дрожала левая рука - и с 1943 года появились нарушения речи"
Ему же нужны были все земли Украины а не только огрызки в виде дамбасии и крыма.
Цивілізанти десятиріччями відкормлювали маніяка-психопата з ядерної кнопкою заради дешевих енергоносіїїв. Чечня, Грузія, Крим - на все закривали очі. Так що тепер набирайте спецназівців-психіатрів нейтралізувати вашого пацієнта, бо закінчите в ядерному попілу.
У 2008 році, коли мошканє напали на Грузію, черговий макрон, який тоді називався саркозі, підписав з мокшею "мирний план" мєдвєдєва-саркозі.
Ну і мокша вирішила, що можна бикувати...
Він десяток років поанував це і розпочав!
В 2014 році ковід був?
А коли на Грузію напав?
Його ніщо не виправдає, як і сцикливих імпотентів, що лише тявкали як кімнатні цуцикі у відповідь на ці злочини!
Раціональне пояснення просте і зрозуміле: п**** -- х****.