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За добу на Донеччині загинуло 4 цивільних. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 30 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині загинуло 4 цивільних 01

"За 30 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Максимільянівці, 1 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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