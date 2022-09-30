​​Операція з оточення російського угруповання біля Лимана перебуває "на етапі завершення", - речник східного угруповання військ

На Лиманському напрямку триває операція по оточенню російського угрупування.

Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Деталі по місцях, які взяли, точно назвати поки що не можемо. Оскільки прапор ЗСУ можуть занести та встановити, вони діляться радісними відео, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше. Коли буде проведено всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога", - сказав він.

За словами Череватого, на Лиманському напрямку триває операція по оточенню російського угрупування.

"Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме по оточенню цього угрупування. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника по яких він доставляв боєприпаси та живу силу", — заявив Череватий.

Він зазначив, що операція на етапі завершення оточення.

За словами речника східного угруповання військ, біля Лиману російська армія набагато сильніше укріплена. "Якщо його під Харковом "зламали" та він побіг, то біля Лиману противник більш укріплений і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний Штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки", - зауважив він.

Також читайте: Колона російських окупантів намагається вирватись з оточення поблизу Лимана, - Бутусов. ФОТО