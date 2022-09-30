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​​Операція з оточення російського угруповання біля Лимана перебуває "на етапі завершення", - речник східного угруповання військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,зсу,тренування

На Лиманському напрямку триває операція по оточенню російського угрупування.

Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Деталі по місцях, які взяли, точно назвати поки що не можемо. Оскільки прапор ЗСУ можуть занести та встановити, вони діляться радісними відео, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше. Коли буде проведено всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога", - сказав він.

За словами Череватого, на Лиманському напрямку триває операція по оточенню російського угрупування.

"Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме по оточенню цього угрупування. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника по яких він доставляв боєприпаси та живу силу", — заявив Череватий.

Він зазначив, що операція на етапі завершення оточення.

За словами речника східного угруповання військ, біля Лиману російська армія набагато сильніше укріплена. "Якщо його під Харковом "зламали" та він побіг, то біля Лиману противник більш укріплений і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний Штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки", - зауважив він.

Також читайте: Колона російських окупантів намагається вирватись з оточення поблизу Лимана, - Бутусов. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
В Лимані знаходиться бидлота із - рузького легіона ,, це фактично рузькі нацисти відморозки ***** , ******* есесівці ,, які найбільше ненавидять українців , і найбільше з них знущаються .
Воїни - розпиліть ту наволоч на атоми ! .
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30.09.2022 15:22
+25
Слава воїнам-визволителям!
Слава рятівникам планети від рашизму!
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30.09.2022 15:06
+21
Выкашивать, выкраивать, выбивать, выдавливать, давить, патронов не жалеть, из всех видов оружия! Помним Иловайск!
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30.09.2022 15:22
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в полон брати кожного десятого
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30.09.2022 15:06 Відповісти
Хіба що тільки старих, нема чого повертати в гнійник рашистську молодь.
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30.09.2022 15:14 Відповісти
ні, кожного двохсотого
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30.09.2022 15:14 Відповісти
I не брали кожного 200-го..
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30.09.2022 15:15 Відповісти
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30.09.2022 15:30 Відповісти
І свічки пацакам ставити не будемо
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30.09.2022 15:37 Відповісти
В полон брати всіх росіян, бо це цінний обмінний фонд. А лугандони - ні, тільки годуй їх потім у в'язниці.
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30.09.2022 16:29 Відповісти
Слава воїнам-визволителям!
Слава рятівникам планети від рашизму!
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30.09.2022 15:06 Відповісти
Здаров'я пагібшим рашистам
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30.09.2022 15:07 Відповісти
тепер головне щою з ОП ніхто не втрутився
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30.09.2022 15:12 Відповісти
на фоні шабашу в ********* навряд чи посміють.
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30.09.2022 15:15 Відповісти
от же ж гарний день сьогодні і новини чудові!
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30.09.2022 15:12 Відповісти
Мишоловка має захлопнутись.
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30.09.2022 15:13 Відповісти
хочуть втекти рашисти до ночі на крадених авто..більш хитріші вже здриснули..
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30.09.2022 15:15 Відповісти
"підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані", - більше вмотивовані, значить, більше ненавидять Україну. Мають бути знищені.
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30.09.2022 15:16 Відповісти
в котле, образованном ВСУ, оказались порядка 5,5 тыс российских военных. К ним на помощь спешно отправили недавно мобилизованных На кадрах много уничтоженной российской военной техники и мертвых российских солдат. Ряд украинских, а также российских СМИ сообщил, что ВСУ замкнули Лиман в котёл. Армия Украины окружилаhttps://twitter.com/user_konev/status/1575809265780264962
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30.09.2022 15:20 Відповісти
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30.09.2022 15:28 Відповісти
Ну, дай Боже!
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30.09.2022 15:39 Відповісти
Якийсь релакс, типу рибок в акваріумі - дивився та дивився би
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30.09.2022 15:51 Відповісти
Так, як в Іловайську. Інакше люди не зрозуміють.
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30.09.2022 15:17 Відповісти
Вірно, дати їм "коридор" на концерт до Йоськи.
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30.09.2022 15:34 Відповісти
Главное переловить всех кошачьих на шапки для ВСУ
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30.09.2022 15:17 Відповісти
Бийте хлопці кацапню так щоб з того "казана" кацапи могли "вийти" тільки по шматках! Слава ЗСУ!
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30.09.2022 15:19 Відповісти
Не везет кацапам. Здесь котёл и там, куда они попадут, тоже котёл.
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30.09.2022 15:19 Відповісти
Вся кокошникоголовая ******* там должна сдохнуть.
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30.09.2022 15:20 Відповісти
Там полк кубанских клоунов в окружении оказался,вот этих кизячков всех к стенке за 2014-ый за их гастроли в Крыму и на Донбассе.
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30.09.2022 15:21 Відповісти
Жаль козицина там нет. Занишкло бздливое с сабелькой алюминиевой!
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30.09.2022 15:25 Відповісти
В Лимані знаходиться бидлота із - рузького легіона ,, це фактично рузькі нацисти відморозки ***** , ******* есесівці ,, які найбільше ненавидять українців , і найбільше з них знущаються .
Воїни - розпиліть ту наволоч на атоми ! .
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30.09.2022 15:22 Відповісти
Выкашивать, выкраивать, выбивать, выдавливать, давить, патронов не жалеть, из всех видов оружия! Помним Иловайск!
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30.09.2022 15:22 Відповісти
Только б главзебильное за это не прознало, бо может выпустить, как потрох банды Гиркина из Славянска.
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30.09.2022 15:25 Відповісти
Пленных не берите! Для обмена есть достаточно. Всех свинособак рашистских уничтожить! Верим в ВСУ! СЛАВА НАЦИИ!
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30.09.2022 15:29 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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30.09.2022 15:54 Відповісти
Смерть москалям на нашій землі 😠
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30.09.2022 15:35 Відповісти
Иловайский бумеранг ***** , чтобы они все здохли
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30.09.2022 15:45 Відповісти
Добриво "Добрий росіянин по-лиманськи"
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30.09.2022 15:47 Відповісти
Устроить им котёл, будет самый справедливый вариант. За Дебальцевский, за сгоревших в Еленовке.
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30.09.2022 16:39 Відповісти
Надо "поздравить" ***** с его референдумами - колонной пленных рашистов из Лимана.
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30.09.2022 16:40 Відповісти
Живими не брати. Всіх москалів у чорнозем
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30.09.2022 16:58 Відповісти
"Удалять к чертовой матери не дожидаясь перитонита!" (с)
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30.09.2022 19:18 Відповісти
..уничтожить всех...
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30.09.2022 20:47 Відповісти
А можна їх всіх вбити ？ Орчіхі від китайців ще народжають Дуже жякую
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01.10.2022 00:16 Відповісти
 
 