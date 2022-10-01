Туреччина не визнає анексію Росією українських територій

Туреччина підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві країни.

"Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному в 2014 році, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - йдеться у заяві.

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У МЗС Туреччини підкреслюють, що рішення Путіна є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права.

"Ми знову заявляємо про нашу підтримку розв’язання війн шляхом переговорів", - додали у Туреччині.