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Туреччина не визнає анексію Росією українських територій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

туреччина

Туреччина підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві країни.

"Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному в 2014 році, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - йдеться у заяві.

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У МЗС Туреччини підкреслюють, що рішення Путіна є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права.

"Ми знову заявляємо про нашу підтримку розв’язання війн шляхом переговорів", - додали у Туреччині.
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Топ коментарі
+7
Очікувано.
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01.10.2022 08:39
+5
а хто признає ?
Навіть на москальських ніках - звучить питання :
"А реально , что приобрели , а что утратили ?"
От войны в Украине ничего не потерял только сам Путин
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01.10.2022 08:45
+4
Хтось таки в Анкарі (Ангорі) розуміє, що претензії кацапів на Босфор та Дарданели, на Константинопіль з куполом Св.Софії нікуди не ділись.
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01.10.2022 08:40
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01.10.2022 08:37 Відповісти
Очікувано.
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01.10.2022 08:39 Відповісти
Хтось таки в Анкарі (Ангорі) розуміє, що претензії кацапів на Босфор та Дарданели, на Константинопіль з куполом Св.Софії нікуди не ділись.
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01.10.2022 08:40 Відповісти
а хто признає ?
Навіть на москальських ніках - звучить питання :
"А реально , что приобрели , а что утратили ?"
От войны в Украине ничего не потерял только сам Путин
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01.10.2022 08:45 Відповісти
То что это никто не признает это понятно

Это даже с Крымом не сравнить по беспределу
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01.10.2022 08:46 Відповісти
А хіба є якась нормальна країна яка визнає цей рашиський шабаш для дибілів ? ну може хіба якісь ізгої.
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01.10.2022 08:47 Відповісти
ендорган - це саме той кого в хаті не треба бути - склизьке -***** не яничар...
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01.10.2022 08:54 Відповісти
іи би татар з Криму вивезти.
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01.10.2022 08:54 Відповісти
слідкуйте за турціею...
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01.10.2022 08:56 Відповісти
Нixто не визнає. Ніколи і ніхто. І ще... недовго московитам біснуватися, бо расєя пощезне.
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01.10.2022 09:18 Відповісти
Так що, ердогани, не суньтесь в посередники переговорів між ****** і Zе, і не тільки тому, що там нема предмету переговорів. А хоча би тому, що ***** повинен виконати попередню умову: забратися нахрен з України.
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01.10.2022 09:24 Відповісти
Чим відповів Зелька на юридичну анексію 20% території України? Ударом на Херсон,Мелітополь,Донецьк-ні! Ударами по Криму і самій Рашці-ні! Він відповів ....черговою заявкою на вступ до НАТО! В НАТО шоковані і ввічливо говорять Зельці-це не на часі...)) А балакаюча голова зелені Жданов всіляко розхвалює операцію полкового рівня в Лимані,хоче заглушити(собака) цим провал України з 4 областями....
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01.10.2022 09:33 Відповісти
Украине не надо признаний или не признаний, Украине нужно оружие!!!
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01.10.2022 09:50 Відповісти
Але взасос цілується х ******.
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01.10.2022 10:13 Відповісти
щось дуже довго ви чекали щоб зробити заяву
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01.10.2022 12:39 Відповісти
І що перестане торгувати з Московією помідорами?
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01.10.2022 15:13 Відповісти
 
 