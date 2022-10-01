Туреччина не визнає анексію Росією українських територій
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Туреччина підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох українських областей Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві країни.
"Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному в 2014 році, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.
Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - йдеться у заяві.
У МЗС Туреччини підкреслюють, що рішення Путіна є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права.
"Ми знову заявляємо про нашу підтримку розв’язання війн шляхом переговорів", - додали у Туреччині.
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Навіть на москальських ніках - звучить питання :
"А реально , что приобрели , а что утратили ?"
От войны в Украине ничего не потерял только сам Путин
Это даже с Крымом не сравнить по беспределу