УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4939 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
4 925 48
війна (56365) допомога (5048) США (14465) танк (1655) Салліван Джейк (215)

Україна може отримати західні танки. Конкретних планів поки немає, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джейк,салліван

Сполучені Штати не відкидають, що Україна може отримати танки західного зразка, але наразі продовжують працювати із союзниками для передачі радянського озброєння.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми вже прискорили надання Україні танків з боку деяких наших партнерів у Східній Європі, які надали саме ті танки радянського зразка, які українці вміють використовувати і якими володіють. І ми продовжимо це робити", - зазначив він.

Салліван уточнив, що в новому пакеті військової допомоги, який США оголосять наступного тижня, не буде нових зразків озброєння - він "міститиме поповнення багатьох спроможностей, які українці вже ефективно застосовують".

Також читайте: Наступні пакети американської допомоги Україні мають включати танки, - сенатор Грем

На питання про те, чи може йтися про передачу Україні західних танків, радник Байдена з нацбезпеки уточнив: "Я нічого не відкидаю. Але на сьогодні не маю оголошень про передачу американських танків".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
3700 Абрамсов на консервации стоят..... на черный день берегут? так он уже настал!
показати весь коментар
01.10.2022 09:54
+7
Інфи по Лиману на ранок - 0 .. Якщо з нашого боку це зрозуміло , то з кацапського НЕ зрозуміло зовсім . Стільки днів підряд , новини з Лиману , у воєнкрис були в топі , а зараз мовчать як в рот води понабирали . Оббігав щойно десятка півтора їхніх тг каналів , і жодної свіжої інфи не знайшов . Дивно . !! . Мабуть справи у козломордого війська зовсім кепські . Інакше це нічим пояснити .
показати весь коментар
01.10.2022 10:03
+5
Соплежуйство продолжается. Сколько ещё украинских территорий ***** должно заграбастать?
показати весь коментар
01.10.2022 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3700 Абрамсов на консервации стоят..... на черный день берегут? так он уже настал!
показати весь коментар
01.10.2022 09:54 Відповісти
Звісно. Зберігають на випадок, якщо китайці на водних скутерах будуть атакувати територію США. Ну а в іншому випадку від кого їм захищатися? Зправу злеву море, сверху знизу союзники.
Так що так - китайці на водних скутерах та надувних матрацах
показати весь коментар
01.10.2022 11:42 Відповісти
Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь
показати весь коментар
01.10.2022 09:55 Відповісти
Соплежуйство продолжается. Сколько ещё украинских территорий ***** должно заграбастать?
показати весь коментар
01.10.2022 09:55 Відповісти
Да им пох , уважаемый !!! Америка далеко ,как они считают, и их ничто не коснется....а по поводу хаймарсов вообще комедия, озвучили что дадут ещё 18 штук и тут же сказали , что через три года...Польша дала заявку на почти полтысячи , так это получается что они получат из через 90 лет??? Диваны твои дела Господи !!!!
показати весь коментар
01.10.2022 10:43 Відповісти
Планы оставьте себе а танки нам.
показати весь коментар
01.10.2022 09:58 Відповісти
...... може отримати......, а може і - не отримати.........
показати весь коментар
01.10.2022 10:00 Відповісти
после ядерной зимы.???
показати весь коментар
01.10.2022 10:00 Відповісти
Інфи по Лиману на ранок - 0 .. Якщо з нашого боку це зрозуміло , то з кацапського НЕ зрозуміло зовсім . Стільки днів підряд , новини з Лиману , у воєнкрис були в топі , а зараз мовчать як в рот води понабирали . Оббігав щойно десятка півтора їхніх тг каналів , і жодної свіжої інфи не знайшов . Дивно . !! . Мабуть справи у козломордого війська зовсім кепські . Інакше це нічим пояснити .
показати весь коментар
01.10.2022 10:03 Відповісти
У гіркіна трохи є:

А вот теперь перейдем к тому, что имеем на данный момент в реальности: а имеем мы как минимум оперативное (а то и полное - у меня нет точных данных) ОКРУЖЕНИЕ. Которое в срочном порядке сейчас пытаются прорывать извне. (А противник - надо думать - тоже не сидит сложа руки и лупит по деблокирующим силам из всего имеющегося дальнобойного вооружения. С соответствующими потерями).

Але це дуже загальна інформація...
показати весь коментар
01.10.2022 10:16 Відповісти
Ось іще про те, якими силами наступають наші:

показати весь коментар
01.10.2022 10:28 Відповісти
ага, тільки ці інсайдери забули що майже усю Харківську область звільнили 6 тис. солдат, маю на увазі саме штурмові групи. А на Лиман 40 тис.? кацарилі не розуміють що наразі воюють іншу війну і не прийнято закидувати мясом ворога.
показати весь коментар
01.10.2022 11:59 Відповісти
У гірькіна останній запис в тг , датований - 30 вересня ( о -16 г 16 хв .) А я маю на увазі - свіжу інфу , на ранок 1 жовтня .. А її немає . .
показати весь коментар
01.10.2022 10:28 Відповісти
Я не думаю, що там шось радикально змінилося за такий короткий проміжок часу. Якби щось було, то скрізь би вже про це писали.
показати весь коментар
01.10.2022 10:56 Відповісти
Останній тиждень воєнкриси описували події в Лимані буквально цілодобово , і ледве не погодинно , розказуючи як там русня хероіческі відбиває атаки ЗСУ , знищуючи наших воїнів - мільйонами .. А тут раптом - замовкли . То ж це виглядає дивно ,, отож я і говорю - для цього є якась причина , і явно не приємна для них .. Бо інакше б вуха закладало від їх побьєдоносного гавкання ..
показати весь коментар
01.10.2022 11:18 Відповісти
Трохи нижче запостив скріншот від коца. Наскільки я зрозумів, вони дійсно намагаються проводити операція з деблокування лманського угруповання. Роблять це засобами 4-х бойових тактичних груп 58 А, посилених важкою технікою. Їх також підтримує авіація з ФАБ-500 та ФАБ-3000.
показати весь коментар
01.10.2022 11:23 Відповісти
Ось від 1 жовтня:

показати весь коментар
01.10.2022 11:12 Відповісти
Я того сторінку того підара переглядав ДО того коли він це написав .
показати весь коментар
01.10.2022 11:34 Відповісти
та ну, є інша інфа...
"МЫ В КОЛЬЦЕ, ЛЮБ. НАМ ***** СКОРО. Я ПРОСТО ПОЗВОНИЛ ПОПРОЩАТЬСЯ"
російський окупант подзвонив дружині, щоб попрощатися. Перехоплення СБУ
Російський військовий злочинець заявив, що незабаром йому настане кінець. Він зізнався дружині, що зателефонував лише для того, щоб попрощатися. Водночас він закликав дружину не розповідати нікому, в якому складному становищі опинилася путінська армія, яка напала на Україну.
****
"Мы в кольце, Люб. Нам пииза скоро. Люб, я просто позвонил попрощаться, позвонил. Никому, слышишь? Никому не говори вообще. Здесь ***** короче полон. Нам осталось вообще, из моей группы, из разведгруппы ...мы едва пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже похй на эту связь. Пусть пеленгуют" - скиглить окупант.
Примітно, що дружина окупанта процитувала йому "казки" кремлівської пропаганди про те, що в армії РФ в Україні все гаразд - вони "тримаються і стоять на смерть".
показати весь коментар
01.10.2022 10:16 Відповісти
Це вчорашнє перехоплення .
показати весь коментар
01.10.2022 10:29 Відповісти
так у кацапів аж два вєлікіх стратєга один х#йло а другий алєнєвод
показати весь коментар
01.10.2022 10:40 Відповісти
Хвала Господу що армією керують вони ,, а не хтось з адекватних кадрових військових . .
показати весь коментар
01.10.2022 10:54 Відповісти
Оце вся суть будь-якої американської адміністрації: вдавати із себе мудрих та поміркованих політиків, хоча вони ними і близько не є. Вихиляси типу "дамо-не дамо летальну зброю", "ракетами можна-не можна стріляти по російській території", "до НАТО візьмемо-не візьмемо" вже реально набридли. Вони є свідченням їхньої жахливої некомпентентності, відсутності довгострокової стратегії і повного нерозуміння ситуації.
показати весь коментар
01.10.2022 10:08 Відповісти
особливо слизький цей салліван, але що ж ти зробиш, кланяємося і за те, що дають
показати весь коментар
01.10.2022 10:13 Відповісти
Америка відповідальна за світову шахівницю, де Україна лише одна маленька клітинка. Так, іноді на одній клітинці вирішується доля всієї партії, але цей критичний момент поки що не настав.
Наберіться терпіння і нехай США доведуть свою шахову партію з росією (а заодно і з Китаєм, і з Туреччиною, і з Іраном та іншими відмороженими) до кінця
показати весь коментар
01.10.2022 10:17 Відповісти
Вони не вміють у шахи грати. Максимум у шашки, і то на рівні третьокласника.
показати весь коментар
01.10.2022 10:58 Відповісти
Больно ты бумага грамотная.
показати весь коментар
01.10.2022 10:30 Відповісти
Абрамс стоит на вооружении многих стран, у США их тысячи на хранении, нам бы 100 хотя бы, что б проломить оборону в районе Донецка
показати весь коментар
01.10.2022 10:19 Відповісти
питання про надання танків вирішене і танків нададуть в рази в рази більше ніж ви озвучили
показати весь коментар
01.10.2022 10:36 Відповісти
Є пруфи? Чи це ваша особиста аналітика?
показати весь коментар
01.10.2022 11:34 Відповісти
гугліть англомовні сайти по темі
показати весь коментар
01.10.2022 11:41 Відповісти
Салліван уточнив, що в новому пакеті військової допомоги, який США оголосять наступного тижня, не буде нових зразків озброєння ,і якісь осли будуть втирати мантри, що США допомагають Україні виграти війну.США допомагають Україні вести війну і допомагають ******** озброєннями тим країнам, в котрих є старе радянське озброєння ,міняючи його на більш *******.В той самий час ,за час , що в Україні іде війна ,можна було вивчити необхідну кількість українських війскових спеціалістів ,для обслуговування ******** американської зброї, і вибивати рашистів з України.
показати весь коментар
01.10.2022 10:26 Відповісти
Закрий свій гнилий іпальник

Україна має дякувати американцям за джавеліни, стінгери, хамери, протирадіолокаційні ракети, гарпуни, захищений зв'язок, контрбатарейні радари...і Хаймерси.
показати весь коментар
01.10.2022 12:58 Відповісти
гнилі Твої мозги хамло.Скільки просили закрити небо над Україною?Давай. відповідь ,чому не закрили небо над Україною? Не мали чим, чи не захотіли ?Отож ж то воно ,гнилий іпальник.Мали чим, але не закрили, а не закрили , то відбулася і продовжується рашистська руйнація інфраструктури і масовий геноцид,вбивство українців .Все,що Ти малюєш(озброєння) є добре, але цього,"гнилий мозг"- недостатньо.Де-які адеквати можуть пояснити ,якщо би Україні дали достатньо зброї, котру просили і просять до сьогодні українська влада і ЗСУ ,то війна б довше місяця ,двох не продовжувалася.
показати весь коментар
01.10.2022 18:10 Відповісти
значить танки вже на шляху до лав ЗСУ
показати весь коментар
01.10.2022 10:35 Відповісти
Але ж стаття рівно про протилежне: працюють над передачею радянських зразків, по ********* озброєнню планів немає.

Чи ви думаєте, що хитрість? А скільки разів починаючи з 24 лютого США хитрили? На моїй пам'яті - 0 разів. Якщо щось круте збираються дати, то про це конкретно й завчасно говорять.
показати весь коментар
01.10.2022 11:37 Відповісти
Швець ще вроді в липні говорив, що в штатах знімають вже багато абрамсів із зберігання і готують до відправки.
показати весь коментар
01.10.2022 16:09 Відповісти
Салліван-Бернс - кремлівські консерви
показати весь коментар
01.10.2022 10:40 Відповісти
Можливо - оскільки на озброєнні НАТО є снаряди для танків з зрідженим ураном і вони використовувалися в Іраку, то не хочуть підсовувати путлєру привід для ядерної "відповіді".
показати весь коментар
01.10.2022 11:12 Відповісти
Зрідженим? Може збідненим?

(238U)
показати весь коментар
01.10.2022 12:25 Відповісти
упс. тут немає кнопки "редагувати.
показати весь коментар
01.10.2022 22:09 Відповісти
В Украины после развала Союза было до 5400 танков,5800 бронетранспортеров.
И где это все делось?Наши керивники все разворовали,распродали,а сейчас с протянутой рукой-Дайте...И ни одного уголовного дела на всех министров обороны.
показати весь коментар
01.10.2022 14:52 Відповісти
та чого там. деякі справи є. посадок немає.
показати весь коментар
01.10.2022 22:11 Відповісти
 
 