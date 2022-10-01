Україна може отримати західні танки. Конкретних планів поки немає, - Білий дім
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Сполучені Штати не відкидають, що Україна може отримати танки західного зразка, але наразі продовжують працювати із союзниками для передачі радянського озброєння.
Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми вже прискорили надання Україні танків з боку деяких наших партнерів у Східній Європі, які надали саме ті танки радянського зразка, які українці вміють використовувати і якими володіють. І ми продовжимо це робити", - зазначив він.
Салліван уточнив, що в новому пакеті військової допомоги, який США оголосять наступного тижня, не буде нових зразків озброєння - він "міститиме поповнення багатьох спроможностей, які українці вже ефективно застосовують".
На питання про те, чи може йтися про передачу Україні західних танків, радник Байдена з нацбезпеки уточнив: "Я нічого не відкидаю. Але на сьогодні не маю оголошень про передачу американських танків".
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Так що так - китайці на водних скутерах та надувних матрацах
А вот теперь перейдем к тому, что имеем на данный момент в реальности: а имеем мы как минимум оперативное (а то и полное - у меня нет точных данных) ОКРУЖЕНИЕ. Которое в срочном порядке сейчас пытаются прорывать извне. (А противник - надо думать - тоже не сидит сложа руки и лупит по деблокирующим силам из всего имеющегося дальнобойного вооружения. С соответствующими потерями).
Але це дуже загальна інформація...
"МЫ В КОЛЬЦЕ, ЛЮБ. НАМ ***** СКОРО. Я ПРОСТО ПОЗВОНИЛ ПОПРОЩАТЬСЯ"
російський окупант подзвонив дружині, щоб попрощатися. Перехоплення СБУ
Російський військовий злочинець заявив, що незабаром йому настане кінець. Він зізнався дружині, що зателефонував лише для того, щоб попрощатися. Водночас він закликав дружину не розповідати нікому, в якому складному становищі опинилася путінська армія, яка напала на Україну.
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"Мы в кольце, Люб. Нам пииза скоро. Люб, я просто позвонил попрощаться, позвонил. Никому, слышишь? Никому не говори вообще. Здесь ***** короче полон. Нам осталось вообще, из моей группы, из разведгруппы ...мы едва пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже похй на эту связь. Пусть пеленгуют" - скиглить окупант.
Примітно, що дружина окупанта процитувала йому "казки" кремлівської пропаганди про те, що в армії РФ в Україні все гаразд - вони "тримаються і стоять на смерть".
Наберіться терпіння і нехай США доведуть свою шахову партію з росією (а заодно і з Китаєм, і з Туреччиною, і з Іраном та іншими відмороженими) до кінця
Україна має дякувати американцям за джавеліни, стінгери, хамери, протирадіолокаційні ракети, гарпуни, захищений зв'язок, контрбатарейні радари...і Хаймерси.
Чи ви думаєте, що хитрість? А скільки разів починаючи з 24 лютого США хитрили? На моїй пам'яті - 0 разів. Якщо щось круте збираються дати, то про це конкретно й завчасно говорять.
(238U)
И где это все делось?Наши керивники все разворовали,распродали,а сейчас с протянутой рукой-Дайте...И ни одного уголовного дела на всех министров обороны.