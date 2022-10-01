Із 1 жовтня курсуватиме поїзд Слов’янськ - Лозова, а із 3 жовтня відновиться сполучення Долинська - Миколаїв, - "Укрзалізниця"
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Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України.
Про це йдеться в телеграм-каналі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що поїзд №6800 Слов’янськ - Лозова вирушатиме зі станції Слов’янськ о 07:30 та прибуватиме до станції Лозова о 10:53.
Поїзд №6801 Лозова - Слов’янськ вирушатиме зі станції Лозова о 12:10 та прибуватиме до Слов’янська о 15:29.
Зазначені поїзди курсуватимуть щодня крім четверга. Вони робитимуть зупинки на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки.
Крім того, "Укрзалізниця" із 3 жовтня призначає приміський поїзд №6318/6317 Миколаїв-Вантажний - Долинська.
Зі станції Миколаїв-Вантажний він вирушатиме о 17:30 та прибуватиме до Долинської о 21:49.
Зі станції Долинська поїзд вирушатиме о 03:20 та прибуватиме на станцію Миколаїв-Вантажний о 07:30.
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Донбасс - это Украина!
потом надо брать агломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск и идти как ни странно не на Счастье, а на Первомайск и на ДЕБАЛЬЦЕВО!! узловая станция и ключ к ДОНЕЦКУ!!
Укрзалізниця відреагувала на подання країною заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Натхненні цією важливою подією залізничники спробували прискорити процес та "запустили" експрес за маршрутом "Україна - НАТО".