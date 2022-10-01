Із 1 жовтня курсуватиме поїзд Слов’янськ - Лозова, а із 3 жовтня відновиться сполучення Долинська - Миколаїв, - "Укрзалізниця"

Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що поїзд №6800 Слов’янськ - Лозова вирушатиме зі станції Слов’янськ о 07:30 та прибуватиме до станції Лозова о 10:53.



Поїзд №6801 Лозова - Слов’янськ вирушатиме зі станції Лозова о 12:10 та прибуватиме до Слов’янська о 15:29.



Зазначені поїзди курсуватимуть щодня крім четверга. Вони робитимуть зупинки на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки.



Крім того, "Укрзалізниця" із 3 жовтня призначає приміський поїзд №6318/6317 Миколаїв-Вантажний - Долинська.



Зі станції Миколаїв-Вантажний він вирушатиме о 17:30 та прибуватиме до Долинської о 21:49.



Зі станції Долинська поїзд вирушатиме о 03:20 та прибуватиме на станцію Миколаїв-Вантажний о 07:30.

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