УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5195 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога пораненим Допомога Україні
1 799 7
Іспанія (603) допомога (5048) Україна (5204) медична допомога (84)

Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

літак,іспанія

Королівство Іспанія відправило в Україну літак з 300 кг медичних матеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Також, літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги", - йдеться у повідомленні Міноборони Іспанії від 30 вересня.

Зазначається, що літак перевозить 300 кг медичного майна, що складається з індивідуальних бойових (медичних) комплектів та респіраторів. У Польщі майно буде передане представникам України, за її запитом, і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія долучилася до позову України проти РФ у справі геноциду в суді ООН

"Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами", - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
300 кг.???
Ви серйозно...
показати весь коментар
01.10.2022 14:03 Відповісти
Та зрозуміло, що це помилка в статті.
показати весь коментар
01.10.2022 14:09 Відповісти
CASA C-295
Полезная нагрузка: 69 солдат или 48 парашютистов, или 27 носилок с 4 сопровождающими, или 9700 кг груза
Остается только догадываться что на борту было помимо 300кг медикаментов.
показати весь коментар
01.10.2022 14:31 Відповісти
Так откажитесь и взамен пришлите 3 тысячи.
показати весь коментар
01.10.2022 17:02 Відповісти
Спасибо испанцам.
показати весь коментар
01.10.2022 14:10 Відповісти
Каждый бинтик в хозяйстве пригодится...
показати весь коментар
01.10.2022 16:02 Відповісти
 
 