Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами
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Королівство Іспанія відправило в Україну літак з 300 кг медичних матеріалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"Військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Також, літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги", - йдеться у повідомленні Міноборони Іспанії від 30 вересня.
Зазначається, що літак перевозить 300 кг медичного майна, що складається з індивідуальних бойових (медичних) комплектів та респіраторів. У Польщі майно буде передане представникам України, за її запитом, і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.
"Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами", - йдеться у повідомленні.
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Полезная нагрузка: 69 солдат или 48 парашютистов, или 27 носилок с 4 сопровождающими, или 9700 кг груза
Остается только догадываться что на борту было помимо 300кг медикаментов.