Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами
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Королевство Испания отправило в Украину самолет с 300 кг медицинских материалов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Военный медицинско-транспортный самолет Воздушных сил ВС Испании C-295 вылетел из Испании в направлении Польши. Самолет заберет в Польше восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию. Также, самолет транспортирует 300 кг медикаментов, направляющихся в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты по другим сферам помощи", - говорится в сообщении Минобороны Испании от 30 сентября.
Отмечается, что самолет перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых комплектов и респираторов. В Польше имущество будет передано представителям Украины, по ее запросу, и будет служить для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны.
"Этот полет свидетельствует об обязательстве Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, которая выходит за пределы поддержки военными материалами", - говорится в сообщении.
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Полезная нагрузка: 69 солдат или 48 парашютистов, или 27 носилок с 4 сопровождающими, или 9700 кг груза
Остается только догадываться что на борту было помимо 300кг медикаментов.