Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами

Королевство Испания отправило в Украину самолет с 300 кг медицинских материалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Военный медицинско-транспортный самолет Воздушных сил ВС Испании C-295 вылетел из Испании в направлении Польши. Самолет заберет в Польше восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию. Также, самолет транспортирует 300 кг медикаментов, направляющихся в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты по другим сферам помощи", - говорится в сообщении Минобороны Испании от 30 сентября.

Отмечается, что самолет перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых комплектов и респираторов. В Польше имущество будет передано представителям Украины, по ее запросу, и будет служить для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны.

"Этот полет свидетельствует об обязательстве Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, которая выходит за пределы поддержки военными материалами", - говорится в сообщении.

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