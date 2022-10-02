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МАГАТЕ (376) Запорізька АЕС (886) Рафаель Гроссі (165)

Керівник МАГАТЕ відвідає Київ та Москву на наступному тижні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі збирається відвідати Київ та Москву наступного тижня з метою проведення переговорів щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з оприлюдненою в суботу заявою на сайті МАГАТЕ, візит є частиною поточних зусиль щодо "швидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції".

Гроссі також звернувся до РФ щодо затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, про якого президент держатомної компанії "Енергоатом" заявив у суботу.

"Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці", – сказав Гроссі.

Також читайте: МАГАТЕ активно добивається пояснень від росіян щодо затримання директора ЗАЕС Мурашова, - Гроссі

Автор: Роман Свиридович
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шо-то какие-то мутные слухи ходят:

Алчевськ UA @AlchevskUA
Херсонська область. Шо там з їбалом?

Oleksa Horobriy @ogryua
В ответ
Почали з'являтися повідомлення про Херсонську область. Що там в реальності буде більш ясно в неділю чи в понеділок
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02.10.2022 01:01 Відповісти
Вже гроші з минулого разу прогуляв, треба до їхати до москви за новим хабарем?
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02.10.2022 01:06 Відповісти
Керівник МАГАТЕ відвідає Київ та Москву

А ще відвідає борщу, полядвиці, блінофф та ботвіньї - і з відчуттям сповнених шлунку та місії вирушить додому...
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02.10.2022 01:08 Відповісти
по москве больше командировочных платят, чем за Киев. Там можно и задержаться. Опять же - Третьяковка и всё такое... Когда потом такая возможность предоставится ...?
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02.10.2022 01:19 Відповісти
И то правда...
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02.10.2022 01:21 Відповісти
імітація діяльності та своєї необхідності.
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02.10.2022 11:34 Відповісти
 
 