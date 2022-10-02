Керівник МАГАТЕ відвідає Київ та Москву на наступному тижні
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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі збирається відвідати Київ та Москву наступного тижня з метою проведення переговорів щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з оприлюдненою в суботу заявою на сайті МАГАТЕ, візит є частиною поточних зусиль щодо "швидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції".
Гроссі також звернувся до РФ щодо затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, про якого президент держатомної компанії "Енергоатом" заявив у суботу.
"Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці", – сказав Гроссі.
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Алчевськ UA @AlchevskUA
Херсонська область. Шо там з їбалом?
Oleksa Horobriy @ogryua
В ответ
Почали з'являтися повідомлення про Херсонську область. Що там в реальності буде більш ясно в неділю чи в понеділок
А ще відвідає борщу, полядвиці, блінофф та ботвіньї - і з відчуттям сповнених шлунку та місії вирушить додому...