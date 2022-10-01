МАГАТЕ активно добивається пояснень від росіян щодо затримання директора ЗАЕС Мурашова, - Гроссі
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Російські окупанти підтвердили МАГАТЕ інформацію про тимчасове затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації агентства у твіттері.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що МАГАТЕ відповідно до свого мандату в сфері ядерної безпеки активно домагається роз'яснень і сподівається на швидке і задовільне вирішення цього питання", - наголошується в інформації агентства.
За даними Офісу генпрокурора, 30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці держави-агресора здійснили викрадення генерального директора Запорізької АЕС. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара і, застосувавши силу, відвезли його у невідомому напрямку. За фактом викрадення було розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.
Про подію проінформовано МАГАТЕ, яке запросило інформацію про Мурашова у російських "відповідних органів".
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