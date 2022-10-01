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арешт (1627) МАГАТЕ (376) Запорізька АЕС (886)

МАГАТЕ активно добивається пояснень від росіян щодо затримання директора ЗАЕС Мурашова, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі,рафаель

Російські окупанти підтвердили МАГАТЕ інформацію про тимчасове затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації агентства у твіттері.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що МАГАТЕ відповідно до свого мандату в сфері ядерної безпеки активно домагається роз'яснень і сподівається на швидке і задовільне вирішення цього питання", - наголошується  в інформації агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

За даними Офісу генпрокурора, 30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці держави-агресора здійснили викрадення генерального директора Запорізької АЕС. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара і, застосувавши силу, відвезли його у невідомому напрямку. За фактом викрадення було розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Про подію проінформовано МАГАТЕ, яке запросило інформацію про Мурашова у російських "відповідних органів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни повідомили МАГАТЕ, що затримали гендиректора ЗАЕС Мурашова нібито для допиту, - Reuters

Автор: Роман Свиридович
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01.10.2022 19:53 Відповісти
Так вам же баранам, объяснили: задержали для допроса. Что дальше - соплежуйство, озабоченность или обеспокоенность? А вообще не торопитесь, мы подождем, выходные идут, отдыхайте и не напрягайтесь.
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01.10.2022 19:53 Відповісти
ОГО, ОЦЕ ОЗАЗБОЧЕННОСЬ!!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2022 19:53 Відповісти
активно - у якій " позі"...
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01.10.2022 19:54 Відповісти
Йо! Макрона попросіть! У нього номер телефона є...
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01.10.2022 20:08 Відповісти
Негайно виключить росію із своїх лав що б вона втратила можливість заробляти та мати політичний вплив там де вони продають свої реактори.
"27 серп. 2022 р. Угорщина дала згоду на будівництво ядерних реакторів «Росатомом» Угорщина видала дозвіл, який дасть змогу російській державній компанії «Росатом» побудувати два нових ядерних реактори.
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01.10.2022 20:15 Відповісти
"Активно" - це як?.. Сльозно?..
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02.10.2022 09:52 Відповісти
 
 