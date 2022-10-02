Для Путіна важливіше утримати окупований південь України, а не Луганщину, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не укріпити позиції росіян на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України", - йдеться в повідомленні.
Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту й оточення сил РФ у районі Лиману.
Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську або Лимані майже напевно було ухвалено Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж про Луганську область.
Через критику та поразки на полі бою Кремль може готуватися до перестановки в Міноборони РФ.
Також у ISW вважають, що Росія, ймовірно, ставить умови для того, щоб взяти на себе юридичну відповідальність за ЗАЕС.
Зокрема, російська влада затримала директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Окупанти хочуть передати ЗАЕС під контроль "Росатому" і створити нову юрособу для ЗАЕС.
Ймовірно, РФ намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на МАГАТЕ з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованої української території шляхом примушення його визнати законний контроль Росії над ЗАЕС.
Також повідомляється, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку на Козачу Лопань на півночі Харківської області 1 жовтня.
Такі атаки свідчать про те, що Путін, імовірно, зберігає мету відновити контроль над територією за межами областей, які він незаконно анексував, і готовий виділяти російські військові ресурси для таких наступальних дій, замість того, щоб присвятити їх обороні проти українського контрнаступу на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Скоро ****@ руснє ...
З нього все і починалося, і вся військова кампанія збудована на гаслі - "Захистимо Донбас".
З погляду практичної користі, звичайно, набагато важливіший Південь. Діючі підприємства, розвинене с/г, суцільне охоплення морського узбережжя, водний канал у Крим.
Ось якщо постане вибір перед путіним, то доведеться вирішувати - чи "ефектний домбас", але з мільйонами пенсіонерів, з розбитими заводами та нікому не потрібними шахтами чи "ефективний Південь", за який доведеться боротися.
А на те й на це, як сьогодні вже добре видно, сил йому не вистачить.
чем какой-то дебильный Донбасс. Не за бываем и про проект Небесный Иерусалим, о котором говорит в своих видео Игорь Бер-Кут.
По вашей наводке начал искать про проект "Небесный Иерусалим".
Такого лютого бреда я не читал давно.
Свою собственную роль в этом самом "проекте" вы в чем видите?
А названия, это просто сказка.
Соломонск, Мозес-Сити, Хазарск, Шофарск, Давидс, Нью Джерузалем...
Врача-психиатра бы вам хорошего, товарищ. Таблеточек попить, разгулявшееся воображение успокоить.
Поэтому не напрягайся, ВСУ и Юг освободит, всему свое время. А после войны спросят с жОПы Дерьмака, зачем они сдали ***** Юг Украины.
А ось Запорізька область може опинитися в кільці при звільненні Донбасу і Херсонщини .
А те що путін каже що він утримає південь- це теж саме що він провів референдуми і утримав (повністю захоплений Донбас) бо південь також звільнять несподівано для путінської влади.
Але в Росії вірять що Донбас і Київ вже захоплені тому жваво йдуть воювати.
На разі бамбас використовується рашенфашистом для відволікання ЗСУ від Півдня, хоча він також їм потрібен, як сухопутний шлях в Крим, не більше того. Як спочатку атака на Київ використана для спокійної окупації Півдня.
І що робити, невідомо. Вирішувати геніальній владі від " мудрого нАріду".
Війна це просто система. Кривава, жорстока, але система. А в системі як…? Якщо вона стійка, то кілька ударів витримати може. Але якщо буде сильний удар в одній точці, то посипляться і всі інші точки, які цього удару навіть не зазнали. А військова система, побудована путіним, шойгу та їх талпайопами-генералами, якраз нестійка, а хитається від найменшого вітерця.
Ось мені і здається, що звільнення Луганської області призведе до втечі не лише з самого Донбасу, а й з Півдня
Може бути таке, що з інших територій ми їх виб'ємо до весни, але штурмувати Перекоп - це дуже складно буде....
Ще до Нового року