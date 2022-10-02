УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5274 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 481 35
війна (56365) Луганщина (4416) Путін (21440) Запорізька АЕС (886)

Для Путіна важливіше утримати окупований південь України, а не Луганщину, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не укріпити позиції росіян на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту й оточення сил РФ у районі Лиману.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську або Лимані майже напевно було ухвалено Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж про Луганську область.

Через критику та поразки на полі бою Кремль може готуватися до перестановки в Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін поквапився з оголошенням анексії чотирьох областей України, залишивши території без управління, - ISW

Також у ISW вважають, що Росія, ймовірно, ставить умови для того, щоб взяти на себе юридичну відповідальність за ЗАЕС.

Зокрема, російська влада затримала директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Окупанти хочуть передати ЗАЕС під контроль "Росатому" і створити нову юрособу для ЗАЕС.

Ймовірно, РФ намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на МАГАТЕ з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованої української території шляхом примушення його визнати законний контроль Росії над ЗАЕС.

Також повідомляється, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку на Козачу Лопань на півночі Харківської області 1 жовтня.

Такі атаки свідчать про те, що Путін, імовірно, зберігає мету відновити контроль над територією за межами областей, які він незаконно анексував, і готовий виділяти російські військові ресурси для таких наступальних дій, замість того, щоб присвятити їх обороні проти українського контрнаступу на Донбасі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
звісно бо економіку Луганщини знищено , а Херсонщина аграрний регіон . все робиться щоб максимально послабити нашу економіку .
показати весь коментар
02.10.2022 07:03
+14
Фиолетово, шо там хочет бункерный чемоданный засранец. Всэ будэ Украина! Гэроям слава!
показати весь коментар
02.10.2022 06:53
+13
бажаю путіну сьогодні цілий день срать поносом
показати весь коментар
02.10.2022 06:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для Путіна важливіше утримати окупований південь України, а не Луганщину, - або втриматись на власному троні
показати весь коментар
02.10.2022 06:52 Відповісти
Сразу видно стратег дэбэло управляет армией ему плевать на Луганск Донецк ну ну ему нужен Хер и Зап..придурок а кто же позади себя в тылу и в клещах оставляет свою армию то только ***** тем паче подвоза с Крыма да и не факт ****** мост через пролив не вопрос и проблема...в России военные явно сбрендил дав придурка сумасшедшему поиграть в кал нах Рашка вместо тактики и стратегии Ален выписанных тысячелетия и кровью
показати весь коментар
02.10.2022 07:00 Відповісти
головний з ГУР каже що ху@ло це декілька екземплярів, вони постійно сваряться в питаннях стратегії і тактики, дзвонять у війська одночасно, тому накази суперечливі....
Скоро ****@ руснє ...
показати весь коментар
02.10.2022 08:48 Відповісти
А чим ***** може укріпити південні території?Чмобіками та мобіками?)))Яка різниця скільки їх сидітиме,мерзнутиме та вмиратиме там в бункерах чи окопах?Вони є масовкою,котрій роздали зброю вогнепальну та одягнули в совкове лахміття.Хіба українській артилерії є до того діло?))Аналітика то хороша штука,але вона мала б і з реальністю трохи межувати.
показати весь коментар
02.10.2022 06:52 Відповісти
бажаю путіну сьогодні цілий день срать поносом
показати весь коментар
02.10.2022 06:53 Відповісти
В труні.
показати весь коментар
02.10.2022 06:58 Відповісти
гарне побажання ! тільки одного дня мало хоча б до кінця війни ...
показати весь коментар
02.10.2022 07:00 Відповісти
Фиолетово, шо там хочет бункерный чемоданный засранец. Всэ будэ Украина! Гэроям слава!
показати весь коментар
02.10.2022 06:53 Відповісти
"Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не укріпити позиції росіян на Луганщині." - ні, ви помиляетесь, для ***** важливий так званий лнр і днр не меньш ніж південь - сакральне для нього це донбасс і Крим а з Луганщини він починає втрачати теріторіїї і донетчини не через те що він вирішив а через те що ЗСУ диктують правила і напрямок
показати весь коментар
02.10.2022 07:00 Відповісти
звісно бо економіку Луганщини знищено , а Херсонщина аграрний регіон . все робиться щоб максимально послабити нашу економіку .
показати весь коментар
02.10.2022 07:03 Відповісти
економіка луганщини це замкнутий дотаційний внутрішній цикл
показати весь коментар
02.10.2022 08:51 Відповісти
З точки зору ідеологічної Донбас важливіша за Південь.
З нього все і починалося, і вся військова кампанія збудована на гаслі - "Захистимо Донбас".
З погляду практичної користі, звичайно, набагато важливіший Південь. Діючі підприємства, розвинене с/г, суцільне охоплення морського узбережжя, водний канал у Крим.
Ось якщо постане вибір перед путіним, то доведеться вирішувати - чи "ефектний домбас", але з мільйонами пенсіонерів, з розбитими заводами та нікому не потрібними шахтами чи "ефективний Південь", за який доведеться боротися.
А на те й на це, як сьогодні вже добре видно, сил йому не вистачить.
показати весь коментар
02.10.2022 07:18 Відповісти
Нельзя сравнивать прекрасную Херсонщину и морское побережье с этим ублюдочным донбассом с его убыточными шахтами и на 95 % предательским населением. Стоит проливать за них кровь за этих предателей? Где местное население донбасса, которое встречало бы наших солдат, как на Харьковщине? Хотя и под Харьковом есть предатели, но есть также и видео Купянска в начале войны, где местные с украинскими флагами кидаются на оккупантов. А донбасс это тотальное предательство, начиная с 2014 г.
показати весь коментар
02.10.2022 09:07 Відповісти
Ваше бачення ситуації для нас дуже важливо. Продовжуйте вести спостереження.
показати весь коментар
02.10.2022 09:17 Відповісти
З глузду з'їхала чи що? Предлагаешь не освобождать эти территории? Да тебя б наши ребята, прошедшие Иловайск или киборги за такое б удушили на месте😉. Хотя не, в больше на кацапку похожи, поэтому можно пройти вслед российского военного корабля
показати весь коментар
02.10.2022 09:29 Відповісти
Всё решится на Донбассе.
показати весь коментар
02.10.2022 07:24 Відповісти
царь лаптеногих захапал и давится, но не может удержать. Сам же руководит своей ордой, принцип единоначалия во всей красе. Но начинаются поиски "крайнего". Недавно слит в сеть эпический отчет о БТВ 1 ТА. Когдато Марко Солонин приводил рапорт комкора МК, побитого под Бродами в 1941. И там брошенную технику отнесли как "оставленную на територии захваченой противником". Прошло 80лет и опять - на ремонт сдано 30, потери по частям 50, а предлагается списать 420. А где же танкисты. Путин скажет прямо - они убежали. В великой войне СССР спас ленд-лиз США. Ура-патриоты буквально стонут - мы соберем миллион, но нам нужна логистика, то есть новая техника. Все как всегда, Левитана еще пусть найдут.
показати весь коментар
02.10.2022 07:28 Відповісти
Сухопутный коридор в Крым плюс вода в Крым для кремля важнее,
чем какой-то дебильный Донбасс. Не за бываем и про проект Небесный Иерусалим, о котором говорит в своих видео Игорь Бер-Кут.
показати весь коментар
02.10.2022 07:32 Відповісти
Вы сделали мой день.
По вашей наводке начал искать про проект "Небесный Иерусалим".
Такого лютого бреда я не читал давно.
Свою собственную роль в этом самом "проекте" вы в чем видите?
показати весь коментар
02.10.2022 07:43 Відповісти
Там даже карта прилагается!!!
А названия, это просто сказка.
Соломонск, Мозес-Сити, Хазарск, Шофарск, Давидс, Нью Джерузалем...
Врача-психиатра бы вам хорошего, товарищ. Таблеточек попить, разгулявшееся воображение успокоить.

показати весь коментар
02.10.2022 07:48 Відповісти
Прийдет время, и херсонщину освободим. Залужный поступил очень умно. Целый месяц разгонялась инфа, что Херсон будем освобождать. *****, срущее в чемодан, поверило в это и нагнало туда орды до 20 тыщ. Наши уничтожили мосты и правый берег херсонщины оказался в окружении. ВСУ неспешно атакует репоедов, а тем временем неожиданно для всех основной удар был нанесен по харьковщине, и как продолжение этого успеха, взят Лиман. В общем, наши основные усилия направлены на Донбасс. А правый берег Днепра никуда не денется. У репоедов там заканчивается жратва и боеприпасы, и у них один выход, сдаться или подохнуть.
показати весь коментар
02.10.2022 07:35 Відповісти
На другорядне направлення потрачені ресурси, яких і так дуже обмежено. До того ж, розтягнулася линія фронту, а це потребує також більше ресурсів, як людських так і матеріальних. Визволення української території - це звичайно дуже добре, але напрямок на Південь має стратегічне значення.
показати весь коментар
02.10.2022 08:38 Відповісти
Конечно стратегическое значение. Потому-то ЗЕбанутая срань и разминировала 4 моста и 6 дамб, чтобы *****, срущее в чемодан, за несколько дней захватило всю херсонщину, и дало воду а Крым, а также и ЗаАС, чтобы дать электричество крысчанам.
Поэтому не напрягайся, ВСУ и Юг освободит, всему свое время. А после войны спросят с жОПы Дерьмака, зачем они сдали ***** Юг Украины.
показати весь коментар
02.10.2022 09:10 Відповісти
Зачем нам этот донбасс? Не стоит туда продвигаться далее линий 2014 г.
показати весь коментар
02.10.2022 09:09 Відповісти
Донбасс граничит с кацапией, и поэтому туда идут нескончаемые караваны дикого лапотного быдла для пополнения орды, идет техника и все остальное довольствие для кацапни. Если освободить донбасс, вся кацапская групировка на Юге будет практически в окружении
показати весь коментар
02.10.2022 10:02 Відповісти
Без Луганщини і Донбасу в цілому не буде можливості утримати південь України оскільки будуть відрізані від кордону Росії а саме зупинені поставки зброї через Донбас і попрощається із сухопутним коридором в Крим.
А ось Запорізька область може опинитися в кільці при звільненні Донбасу і Херсонщини .
А те що путін каже що він утримає південь- це теж саме що він провів референдуми і утримав (повністю захоплений Донбас) бо південь також звільнять несподівано для путінської влади.
Але в Росії вірять що Донбас і Київ вже захоплені тому жваво йдуть воювати.
показати весь коментар
02.10.2022 07:45 Відповісти
Тут, як говорив Кравчук, є колізія, чи звільняти занюханий бамбас, заселений ворогами України, до Маріуполя, тим самим заблокувавши Південь, а потім звільняти Південь. Чи плюнути на непотрібних "кормільцев" і звільняти Південь. Тут ясно давно, що для України й для рашенфашиста головне Південь.

На разі бамбас використовується рашенфашистом для відволікання ЗСУ від Півдня, хоча він також їм потрібен, як сухопутний шлях в Крим, не більше того. Як спочатку атака на Київ використана для спокійної окупації Півдня.

І що робити, невідомо. Вирішувати геніальній владі від " мудрого нАріду".
показати весь коментар
02.10.2022 07:57 Відповісти
Швидше за все буде те, що в управлінні зветься "Ефект Доміно".
Війна це просто система. Кривава, жорстока, але система. А в системі як…? Якщо вона стійка, то кілька ударів витримати може. Але якщо буде сильний удар в одній точці, то посипляться і всі інші точки, які цього удару навіть не зазнали. А військова система, побудована путіним, шойгу та їх талпайопами-генералами, якраз нестійка, а хитається від найменшого вітерця.
Ось мені і здається, що звільнення Луганської області призведе до втечі не лише з самого Донбасу, а й з Півдня
показати весь коментар
02.10.2022 08:04 Відповісти
Побачимо. Крим вони можуть тримати нескінчено довго. В перешийок вони вже зарились у декілька рядів, постачання (у разі руйнації кримського мосту) можуть і по морю з новоросийська возити, десантних кораблів у нас в необхідній кількості немає.
Може бути таке, що з інших територій ми їх виб'ємо до весни, але штурмувати Перекоп - це дуже складно буде....
показати весь коментар
02.10.2022 08:45 Відповісти
Путлєр втратить і Луганщину, і Херсонщину
Ще до Нового року
показати весь коментар
02.10.2022 08:15 Відповісти
Побачим. Окупація півдня завдає важких економічних втрат Україні. Тепер вже зрозуміло навіщо потрібні сильні ВМС. З іншого боку це може бути така гра, щоб видати свої провали за геніальний тактичний задум. Ще з іншого боку, якщо ЗСУ відіб'ють південь, то вдруге кацапи туди з Криму вже хер потраплять, на відміну від величезних кордонів на сході України, які прикривати набагато важче.
показати весь коментар
02.10.2022 08:29 Відповісти
Та ясно. Лугандон вже ж обікрали по максимуму.
показати весь коментар
02.10.2022 08:47 Відповісти
как по мне, перерезать сухопутный коридор на донбассе, потом расфигачить керченский мост. а затем не торопясь утилизировать русню. вот это будет котлище
показати весь коментар
02.10.2022 09:08 Відповісти
Капітан очевидність! Захват Півдня - це була програма мінімум (чи договорняк з зеленою владою), бо південь рашці потрібен для забезпечення Криму. питання чому це не було очевидно для влади?
показати весь коментар
02.10.2022 09:20 Відповісти
Південь ху...йлу важливіше тому, що має вихід до моря... лугандонія - степ, який межує з козломордією і перекинути туди війська завжди набагато легче, якщо з,явиться можливість.., тому й тримаються зубами за південь, бо повторно не зайдуть.
показати весь коментар
02.10.2022 11:33 Відповісти
 
 