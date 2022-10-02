За минулу добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА
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За 1 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 1 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 9 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар02.10.2022 10:31 Відповісти Мені подобається 1
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