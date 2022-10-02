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Окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт з окупованої Луганщини, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти,бомбардування

Російські окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт з окупованої Луганської області, ще 104 дитини готують передати під опіку російським сім’ям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сергій Гайдай.

"Ще 76 дітей-сиріт вивезено до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх РФ, розташованих у Московській області. Наразі чотири регіони Росії мають прийняти їх у складі сімейних груп", - написав.

За його словами, загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах т.зв. "ЛНР" готуються до передачі під опіку до російських родин.

"Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає, разом із кількістю загиблих військових. Що буде з цим питанням у так званій "ЛНР" росіянам байдуже - розуміють, що в Луганській області вони тимчасово", - наголосив Гайдай.

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Автор: Наталя Джума
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Та ясно, грабують вони все, від унітазів до дітей, поскільки від поголовного алкоголізму в орді статеві органи засохли й народжуваність зникла.
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02.10.2022 09:03 Відповісти
Так ці ж діти сіроти не потрібні Україні були та є. То ж тільки дітям працівників мін соцполітики та верховної ради потрібні мамо с татом а оті сіриті та нехай зростають в літ будинках та нехай перебувають на окупованих теріторіях . Вони досі не можуть почати процес всиновлення дітей на 8 місяці війни. Малюків зростають в ді будинках та будинках малютки . В Україні до війни було 100 тисяч сиріт. Звісно хабарі брати краще ніж давати дітям шанс мати родину. Жах. А зараз касаби свінособаки погані. Та зо ви від них хотіли?? Вони звісно хто. А ви,чому не евакуювали дітей с закладів напочатку війни коли ще можна було?? Бо нема було кому. Брамі турбувались про своїх діте
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02.10.2022 12:51 Відповісти
 
 