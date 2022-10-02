Рашисти вдарили по Слов’янську, постраждалих немає, - мер Лях

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Слов’янськ на Донеччині.

Про це заявив міський голова Слов'янська Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, два "прильоти" зафіксовано у районі Машмета.

Постраждалих внаслідок обстрілу окупантами немає.

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