Кремль змінив командування ЗВО РФ
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Замість генерал-полковника Олександра Журавльова було призначено генерал-лейтенанта Романа Бердникова.
Про це свідчить інформація на сайті проєкту Rusprofile, який збирає ключову інформацію про всі організації РФ, інформує Цензор.НЕТ
Згідно з інформацією, з 28 вересня керівником Федеральної казенної установи"Об'єднане стратегічне командування Західного військового командування" є Роман Бердников. До цього командувачем ЗВО був генерал-полковник Олександр Журавльов.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, з жовтня 2021 року Бердников командував угрупованням російських військ у Сирії, а в 1991 році закінчив Київське суворовське військове училище.
Топ коментарі
+29 Сергей Сыпко
показати весь коментар02.10.2022 16:09
+24 Ivan Ivanov 8edb7a14
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+15 Линкин Парк
показати весь коментар02.10.2022 16:11
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Саме так, офіційно це називається втратою керованністю ВС парашистів,
це спостерігається десь з першої половини літа.
Це для нас накраще, бо бойова здатність ворога від цього тільки знижується.
Царский: до синевы выбрит, слегка пьян и может отличить Моцарта от Баха.
Советский (и современный расейский): до синевы пьян, слегка выбрит и не может отличить Эдиту Пьеху от иди ты на ***..." ©
Всё в музыканты не годитесь!" (с)
"на Украине",
нічього не переплутало?
На Канаді теж пишеш?
Для особливо "просунутих", навіть в рАсєйській мові - для країн використовується прийменник "в", а прийменник "на" для територій.
А методи війни в них не змінились тому шукають те що колись було важливе-але зараз не актуальне
Нехай сотні разів змінюють керівництво і що з того вийде? Росія вже багато разів змінювала військове керівництво тобто там взагалі всі керівники виходить що бездарні і неграмотні якщо їх часто змінюють
Ukraine government organization
Обкладинку одного з найбільших та найпопулярніших видань Великої Британії "The Sunday Times" присвячено підготовці військовослужбовців Збройних Сил України.
Ленин звонит Дзержинскому.
- Феликс Эдмундович, у меня пропал карандашик!
- Не волнуйтесь, Владимир Ильич, разберемся.
Через полчаса повторный звонок.
- Феликс Эдмундович, у меня нашелся карандашик!
Очень жаль, Владимир Ильич. Двое уже сознались.