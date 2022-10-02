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Кремль змінив командування ЗВО РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердников

Замість генерал-полковника Олександра Журавльова було призначено генерал-лейтенанта Романа Бердникова.

Про це свідчить інформація на сайті проєкту Rusprofile, який збирає ключову інформацію про всі організації РФ, інформує Цензор.НЕТ 

Згідно з інформацією, з 28 вересня керівником Федеральної казенної установи"Об'єднане стратегічне командування Західного військового командування" є Роман Бердников.  До цього командувачем ЗВО був генерал-полковник Олександр Журавльов.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, з жовтня 2021 року Бердников командував угрупованням російських військ у Сирії, а в 1991 році закінчив Київське суворовське військове училище. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+29
Кровати в публичном доме бессмысленно передвигать, если работники уже изношены
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02.10.2022 16:09
+24
х*й на х*й мінять - время тєрять!
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02.10.2022 16:08
+15
Прокляття довічне й йому. сину повії й віслюка.
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02.10.2022 16:11
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х*й на х*й мінять - время тєрять!
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02.10.2022 16:08 Відповісти
Ivan Ivanov 8edb7a14

Саме так, офіційно це називається втратою керованністю ВС парашистів,
це спостерігається десь з першої половини літа.
Це для нас накраще, бо бойова здатність ворога від цього тільки знижується.
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02.10.2022 16:40 Відповісти
Кровати в публичном доме бессмысленно передвигать, если работники уже изношены
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02.10.2022 16:09 Відповісти
Передвинуть кровати владельцу публичного дома легче чем застрелиться
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02.10.2022 16:11 Відповісти
Від перестановки хунералів, кількість кацапскої мертвячини в Україні збільшиться.
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02.10.2022 16:10 Відповісти
Прокляття довічне й йому. сину повії й віслюка.
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02.10.2022 16:11 Відповісти
кароче магистр йода опять на кацапошекели не повёлся...
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02.10.2022 16:11 Відповісти
Что вы понимаете? Он в Сирии был. Он Асада видел.
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02.10.2022 16:12 Відповісти
Й нищив Алєппо.
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02.10.2022 16:31 Відповісти
Як вони не усвідомлюють.Ну немає на раzzії гарних военначальників.Там шо не генерал то Жюкоф.Усе їх керівництво-"баби ще нарожають"
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02.10.2022 16:12 Відповісти
жюкоф на лошади..
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Цей у Київському суворовському училищі навчався. Може, трошки розуму з дитинства залишилося.
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02.10.2022 16:18 Відповісти
Это типа шутка такая?
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02.10.2022 16:29 Відповісти
якби був розум,то не втрачався у програшну війну.
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02.10.2022 16:36 Відповісти
Красноярцев теж був" І орден від Асада отримав! А над Черніговом отримав "Іглу" в хвіст! Та так, що не встиг і бомби скинуть!
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02.10.2022 16:48 Відповісти
Ти думаєш що він - Маннергейм? Це маршал заборонив бомбить та обстрілювать місто, в якому виріс та вчився! (він - випускник Пажеського корпусу) А цей - звичайне кацапське бидло!
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02.10.2022 16:51 Відповісти
"Чем отличается царский офицер от советского?
Царский: до синевы выбрит, слегка пьян и может отличить Моцарта от Баха.
Советский (и современный расейский): до синевы пьян, слегка выбрит и не может отличить Эдиту Пьеху от иди ты на ***..." ©
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02.10.2022 17:35 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь!" (с)
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02.10.2022 16:12 Відповісти
От перемены мест слагаемых сумма не меняется!
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02.10.2022 16:14 Відповісти
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02.10.2022 16:14 Відповісти
Украина - не Сирия. Бармалеев гонять с ржавыми калашами, это прямо совсем не то-же самое что на Украине могилизироваться. То что начали кровати в борделе двигать - очень и очень хорошая новость.
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Slava Lavochkin

"на Украине",
нічього не переплутало?
На Канаді теж пишеш?
Для особливо "просунутих", навіть в рАсєйській мові - для країн використовується прийменник "в", а прийменник "на" для територій.
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02.10.2022 16:49 Відповісти
Юрий, если бы вы чуточку лучше поинтересовались вопросом, то вы бы выяснили, что "на" и "в" совершенно одинаково можно использовать в описании событий, местонахождения и так далее. Если для вас это действительно важно вот вам немного "в" ("в","в","в","в","в","в","в","в","в","в","в","в","в") и немножко "на" ("на","на","на","на","на","на","на"). Я отдал вам почти все свои "в" и "на" (это прямо из последних запасов были), так что пожалуйста используйте их с умом.
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02.10.2022 17:10 Відповісти
невже цей скорше бігати може?
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Нашим ЗСУ немає різниці кого ганяти засцанами штанами Дуравльових чи Перднікових.
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Суворовец, блд...
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Ці орки хочуть знайти в цих генералах подібного маршала Георгія Жукова - в народі називали його кровожадним і він не був талановитим полководцем а закидував трупами поля.
А методи війни в них не змінились тому шукають те що колись було важливе-але зараз не актуальне
Нехай сотні разів змінюють керівництво і що з того вийде? Росія вже багато разів змінювала військове керівництво тобто там взагалі всі керівники виходить що бездарні і неграмотні якщо їх часто змінюють
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02.10.2022 16:17 Відповісти
Талановитим був наприклад Рокоссовський. Але ж то поляк, а не кацап...
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02.10.2022 17:41 Відповісти
Расстреляй их всех нах.й, как в 30-е. Чем ты лучше.
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02.10.2022 16:17 Відповісти
кацапи тусують замусолену і затерту колоду із хєнєралов замість того щоб замінити всю колоду але питання:де кацапи візьмуть нову колоду хєнєралов?
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02.10.2022 16:17 Відповісти
Мобілізувати, ****. Кілька гендиректорів фірм узяти: "Генеральный директор? Пойдёшь на Украину генералом. - Товарищ военком, так я генеральный директор магазина сантехники... - Норма-а-ально, вот заодно и унитазов там завоюешь!.."
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02.10.2022 17:56 Відповісти
!
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02.10.2022 18:27 Відповісти
Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA 1 ч
Ukraine government organization
Обкладинку одного з найбільших та найпопулярніших видань Великої Британії "The Sunday Times" присвячено підготовці військовослужбовців Збройних Сил України.
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02.10.2022 16:17 Відповісти
Я би сказав, фото якось по дебільному сіоткано: хтось когось кудись тягне за рукава, а той хтось кричить щось не своїм голосом. Ну, ось, тепер текст якось по дебільному написаний. До речі, а що там за криза в англійському уряді?
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02.10.2022 17:21 Відповісти
не чув.....
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02.10.2022 17:34 Відповісти
у хйла остання надія на отримані знання засланця від часів Київського суворовського військового училища
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02.10.2022 16:17 Відповісти
Гр. А.Журавлев уже сознался, что он был завербован японской, румынской и финской разведками, и готовил покушение на товарисча путлера (из протокола допроса)
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02.10.2022 16:18 Відповісти
В эту тему вспомнил анекдот.

Ленин звонит Дзержинскому.

- Феликс Эдмундович, у меня пропал карандашик!
- Не волнуйтесь, Владимир Ильич, разберемся.

Через полчаса повторный звонок.

- Феликс Эдмундович, у меня нашелся карандашик!
Очень жаль, Владимир Ильич. Двое уже сознались.
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02.10.2022 16:24 Відповісти
Ну, ща начнет свою профпригодность показывать. Следует ждать обострения.
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02.10.2022 16:20 Відповісти
Кстати, кто знает что с ******** бывшим командующий зво., которого наши взяли в плен в полковничьем костюме?
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02.10.2022 16:20 Відповісти
обменяли скорее всего...
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02.10.2022 16:45 Відповісти
на обмін пішов
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02.10.2022 19:33 Відповісти
там пропорція 55 кацапів на 200 наших
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02.10.2022 19:35 Відповісти
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02.10.2022 16:28 Відповісти
Так накази віддає путін, яка різниця кого на кого замінять.
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02.10.2022 16:28 Відповісти
Це не той, хто закидував Сірію бомбами з літаків?
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02.10.2022 16:33 Відповісти
хайло коли поміняють ?
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02.10.2022 16:34 Відповісти
Как ви, суки, нє садітесь, в гєнєрали нє годітєсь!
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02.10.2022 16:41 Відповісти
Как это все напоминает апрель 1945-го..
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02.10.2022 16:46 Відповісти
Хреново ты учился в Суворовском, урод.
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02.10.2022 16:52 Відповісти
Росія зараз нагадує титанік: у борту діра, судно кренить і тоне, роботяги на нижніх палубах спасають себе і корабель, розумні з команди вже спускають шлюпки, а важниє гості на верху слухають капітана і бормочуть під стогін оркестра "он нєпотопляєм ..."
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02.10.2022 21:41 Відповісти
 
 