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Жителі деокупованої Херсонщини найближчим часом безоплатно отримають дрова та печі-"буржуйки", - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

В регіоні за час окупації багато житла було зруйновано, знищені інфраструктура та мережі.

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця взяла на себе зобов’язання забезпечити мешканців щойно звільнених територій 6 тис. кубічних метрів дров та 6 тис. "буржуйок". Поки що цього буде достатньо. Але ми бачимо, що площа деокупованих територій постійно збільшується. Скоро наші ЗСУ продемонструють усім справжні результати "референдумів". Відтак, влада має бути готовою оперативно реагувати на гуманітарні потреби щойно звільнених міст та сіл, реінтегрувати їх якнайшвидше", - наголосила вона.

Мінреінтеграції скоординувало зусилля місцевої влади, громад та міжнародних благодійників, щоб забезпечити мешканцям Херсонщини обігрів осель.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Яка ж кмітлива і заботлива верещук, спочатку запустила кацапів, щоб ті зруйнували Херсонську область, а зараз, коли ЗСУ за рахунок свого героїзму і життя звільнили її частину, нечеться показати, що то вона хороша і вона їх спасає. Шедевр.
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02.10.2022 17:42
+8
Вже гнида Верещук виплати за надання житла і утримування біженцев пообіцяла з 2 березня я ні копійки не бачив, все потім віддамо, розказують в цнапі, так і дров дочекаються, наступним літом, як що зиму хто переживе. Гнида Верещук ой бідова на обіцянки....
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02.10.2022 17:55
+7
Якби ти, Верещучка, не наказала прибрати м1ни, як1 захищали цих людей, то не прийшлось бы роздавати 1м дрова та буржуйци. Благодетильница хитрожопа.
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02.10.2022 17:43
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+ 1 балл в карму с глубоким минусом верещучки, если это случится не на уровне ее *****...жа
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02.10.2022 17:29 Відповісти
Якби ти, Верещучка, не наказала прибрати м1ни, як1 захищали цих людей, то не прийшлось бы роздавати 1м дрова та буржуйци. Благодетильница хитрожопа.
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02.10.2022 17:43 Відповісти
Хоть Верещучка и ДЕРЬМО, но не не в ее компетенции давать такие указания! Приказ на разминирование могли отдать только 3 человека- президент, министр обороны или начальник генштаба!
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02.10.2022 18:32 Відповісти
Яка її конкретна в цьому заслуга?
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02.10.2022 19:40 Відповісти
Навіть не уявляю, як матері там зараз. Зв'язку нуль, ні з ким. Орки усе поблокували. Опалення там все життя було дрова-вугілля. Приїхати туди, смертельно небезпечно. Навіть сестра з Херсону не знає, що там, та як. Благо поки що бойових там не має, надіюсь і не буде.
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02.10.2022 17:32 Відповісти
Ви напевно говорте за лівобережну херсонщину, де не ведуться бої. Так, складно тут жити,хоча і боїв немає. А верещучкі вірити-себе не поважати.

А з мамою все буде гаразд!
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02.10.2022 17:51 Відповісти
Так, саме за лівобережну Таврію. І Ви усе вірно пишете.
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02.10.2022 18:16 Відповісти
Добра новина! Уже и до Дудчан не далеко....

Слава ЗСУ!! і смерть клятим рашистам
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02.10.2022 17:59 Відповісти
а чего только Херсонщины?
другим регионам, которые точно будут без отопления, и находятся севернее тоже не помешали бы ни дрова ни буржуйки... (ни модульные городки)
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02.10.2022 17:39 Відповісти
Яка ж кмітлива і заботлива верещук, спочатку запустила кацапів, щоб ті зруйнували Херсонську область, а зараз, коли ЗСУ за рахунок свого героїзму і життя звільнили її частину, нечеться показати, що то вона хороша і вона їх спасає. Шедевр.
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02.10.2022 17:42 Відповісти
Забезпеч їх шатлами потвора кончена!!!
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02.10.2022 17:47 Відповісти
Піч-"буржуйка", це ознака бідності в царській Росії, а привілегія тодішніх"олігархів". Ще в СРСР "бандерівців" називали "буржуазні націоналісти"
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02.10.2022 17:54 Відповісти
Вже гнида Верещук виплати за надання житла і утримування біженцев пообіцяла з 2 березня я ні копійки не бачив, все потім віддамо, розказують в цнапі, так і дров дочекаються, наступним літом, як що зиму хто переживе. Гнида Верещук ой бідова на обіцянки....
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02.10.2022 17:55 Відповісти
1 кубометр дров добре якщо вистачить на 1 зимовий місяць .
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02.10.2022 18:36 Відповісти
Давненько мери попинз не вылезало. Зонтик не забыло?
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02.10.2022 21:26 Відповісти
 
 