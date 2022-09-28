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Рівень підготовки до опалювального сезону в Україні становить 88%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

тепло,тарифи,опалення

Сьогодні в запасах України майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля. Шмигаль наголосив, що ключове завдання для Міненергетики, Мінрозвитку громад та решти відповідальних органів на найближчі тижні вийти на 100% готовності до опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль  під час наради.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубометрів дров.

Так, уряд виділив областям 562 млн гривень на закупівлю дров. У Мінреінтеграції повідомляли, що дрова для обігріву безоплатно надаватимуть жителям особливо небезпечних територій, прилеглих до зон проведення бойових дій. Це стосується Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

В уряді зауважують, що всього для людей на прифронтових територіях планують закупити 400 тисяч кубометрів деревини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова, - Мінреінтеграції

На випадок руйнування об’єктів критичної інфраструктури всі області повинні підготувати плани антикризового реагування та взаємодії організацій. Уже створений та працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
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28.09.2022 22:03
+4
ще побачите, буде та підорва фашитська сама "негативно атзиваться а путінє" і гімн України падла заспіває. І буде ще плакалася "ми нічево нє зналі, нас абманулі, ми люді поднєвальния, ми етого нє хатєлі"
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28.09.2022 22:15
+4
А шо ГПУ - чому проти омбудсмена досі не відкрита справа за кражу дітей?
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28.09.2022 22:45
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28.09.2022 22:03 Відповісти
ще побачите, буде та підорва фашитська сама "негативно атзиваться а путінє" і гімн України падла заспіває. І буде ще плакалася "ми нічево нє зналі, нас абманулі, ми люді поднєвальния, ми етого нє хатєлі"
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28.09.2022 22:15 Відповісти
А шо ГПУ - чому проти омбудсмена досі не відкрита справа за кражу дітей?
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28.09.2022 22:45 Відповісти
А дохлыми касапами топить можно, или лучше чтобы свежий был??
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28.09.2022 22:04 Відповісти
воно що свіже що не свіже буде смерділо так, що пан хати зречеться.
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28.09.2022 22:13 Відповісти
Головне щоб сухий був, як старий кізяк.
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29.09.2022 06:05 Відповісти
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28.09.2022 22:14 Відповісти
это ахметовское чмо выезжало за черты поселков с такими же как оно ******** ... так что у вас есть статистика
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28.09.2022 22:15 Відповісти
Дивлячись на те, як ця влада щосили копіює путінський режим, то я так зрозумів це "отріцатєльний отскок" у 88%.
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28.09.2022 22:27 Відповісти
А газ є?
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28.09.2022 22:53 Відповісти
Нафтогаз банкрут. Zeкоманда успішно пограбувала це підприємство у грудні-січні, тому грошей на закупку нових обсягів газу на зиму тупо немає і не буде. А клоуни нас запевняють, що на 88% готові. Дебіли, *****.
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28.09.2022 23:00 Відповісти
 
 