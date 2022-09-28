РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10340 посетителей онлайн
Новости
962 12

Уровень подготовки к отопительному сезону в Украине составляет 88%, - Шмыгаль

тепло,тарифи,опалення

Сегодня в запасах Украины около 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля. Шмыгаль подчеркнул, что ключевая задача для Минэнергетики, Минразвития громад и других ответственных органов на ближайшие недели выйти на 100% готовности к отопительному сезону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что на текущий отопительный сезон планируется реализовать 5 млн кубометров дров.

Так, правительство выделило областям 562 млн. гривен на закупку дров. В Минреинтеграции сообщали, что дрова для обогрева будут безвозмездно предоставлять жителям особо опасных территорий, прилегающих к зонам проведения боевых действий. Это касается Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей.

В правительстве отмечают, что всего для людей на прифронтовых территориях планируют закупить 400 тысяч кубометров древесины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрос на обогреватели вырос в 20 раз

В случае разрушения объектов критической инфраструктуры все области должны подготовить планы антикризисного реагирования и взаимодействия организаций. Уже создан и работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Тарифы на отопление (721) отопительный сезон (529) Шмыгаль Денис (2679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
28.09.2022 22:03
+4
показать весь комментарий
28.09.2022 22:14
+4
ще побачите, буде та підорва фашитська сама "негативно атзиваться а путінє" і гімн України падла заспіває. І буде ще плакалася "ми нічево нє зналі, нас абманулі, ми люді поднєвальния, ми етого нє хатєлі"
показать весь комментарий
28.09.2022 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.09.2022 22:03 Ответить
ще побачите, буде та підорва фашитська сама "негативно атзиваться а путінє" і гімн України падла заспіває. І буде ще плакалася "ми нічево нє зналі, нас абманулі, ми люді поднєвальния, ми етого нє хатєлі"
показать весь комментарий
28.09.2022 22:15 Ответить
А шо ГПУ - чому проти омбудсмена досі не відкрита справа за кражу дітей?
показать весь комментарий
28.09.2022 22:45 Ответить
А дохлыми касапами топить можно, или лучше чтобы свежий был??
показать весь комментарий
28.09.2022 22:04 Ответить
воно що свіже що не свіже буде смерділо так, що пан хати зречеться.
показать весь комментарий
28.09.2022 22:13 Ответить
Головне щоб сухий був, як старий кізяк.
показать весь комментарий
29.09.2022 06:05 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 22:14 Ответить
это ахметовское чмо выезжало за черты поселков с такими же как оно ******** ... так что у вас есть статистика
показать весь комментарий
28.09.2022 22:15 Ответить
Дивлячись на те, як ця влада щосили копіює путінський режим, то я так зрозумів це "отріцатєльний отскок" у 88%.
показать весь комментарий
28.09.2022 22:27 Ответить
А газ є?
показать весь комментарий
28.09.2022 22:53 Ответить
Нафтогаз банкрут. Zeкоманда успішно пограбувала це підприємство у грудні-січні, тому грошей на закупку нових обсягів газу на зиму тупо немає і не буде. А клоуни нас запевняють, що на 88% готові. Дебіли, *****.
показать весь комментарий
28.09.2022 23:00 Ответить
 
 