Уровень подготовки к отопительному сезону в Украине составляет 88%, - Шмыгаль
Сегодня в запасах Украины около 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля. Шмыгаль подчеркнул, что ключевая задача для Минэнергетики, Минразвития громад и других ответственных органов на ближайшие недели выйти на 100% готовности к отопительному сезону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса.
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что на текущий отопительный сезон планируется реализовать 5 млн кубометров дров.
Так, правительство выделило областям 562 млн. гривен на закупку дров. В Минреинтеграции сообщали, что дрова для обогрева будут безвозмездно предоставлять жителям особо опасных территорий, прилегающих к зонам проведения боевых действий. Это касается Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей.
В правительстве отмечают, что всего для людей на прифронтовых территориях планируют закупить 400 тысяч кубометров древесины.
В случае разрушения объектов критической инфраструктуры все области должны подготовить планы антикризисного реагирования и взаимодействия организаций. Уже создан и работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.
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