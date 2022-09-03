Спрос на обогреватели вырос в 20 раз
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Осенью 2022 года в Украине наблюдается аномально высокий и ранний спрос на обогреватели различных типов. Также увеличиваются продажи техники для дистанционной работы и учебы.
Об этом РБК-Украина сказал представитель сети, торгующей бытовой техникой Иван Павлик, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если сравнивать с прошлым годом, то спрос на обогреватели вырос примерно в 20 раз. Речь идет о любых видах обогревателей - от классических масляных до более современных керамических панелей", - сказал он.
По его словам, в целом наблюдается постепенное восстановление продаж техники в денежном эквиваленте, в гривне, но в натуральном выражении продажи значительно сократились.
"Сейчас мы наблюдаем восстановление сезонного спроса на некоторые категории товаров. Так, летом традиционно был большой спрос на кондиционеры и вентиляторы, а сегодня - на цифровые категории. Это ноутбуки, периферия и гаджеты для связи, то есть смартфоны, планшеты, роутеры и тому подобное", - сказал он.
Павлик отметил, что спрос подогревается двумя факторами: переводом учащихся на дистанционное образование, а сотрудников - на удаленную работу.
"И учеба, и работа в таком формате требует определенной мобильности и автономности, поэтому спрос на ноутбуки и необходимую периферию - мыши, клавиатуры, МФУ, мониторы - существенно вырос", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А за разворовывание это не ко мне. Это в офис Генпрокурора, ГБР и т.д.
Не являюсь ни сторонником Ze, ни почитателем его "творчества" для тупого стада, я являюсь сторонником законных процедур в демократической стране.
В Украине всегда были избыточные мощности по генерации, тем более теперь, когда промышленность лягла!
І коли в будинку пічне опалення -це дуже хорошо.
Я все життя прожив з пічним опаленням і ніякий газ і ніякі умови непотрібні
Такі справи...жінка каже давай у лісі жити ..вириємо схрон та усі проблєми...кажу ні..я зайців боюся та їжаків...
А якщо серьезно...то дело утопающих...ну ви знаете.
Головне щоби Коломойский виграв Суд по Приватбанку 20 вересня и забрав банк собі...заживемо...
Хтось щось чув ?
чи може ти хочешь шоб вони раз в тебе горе безкоштовно тобі все давали?
вентилятори і кондиціонери в сезон теж дорощають - просто треба думати головою наперед!
Без допуска вход запрещён.
а на головы для сугрева надевали колпаки и чепцы
у кого есть уши - тот услышит