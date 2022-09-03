Попит на обігрівачі зріс у 20 разів
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Восени 2022 року в Україні спостерігається аномально високий та ранній попит на обігрівачі різних типів. Також збільшуються продажі техніки для дистанційної роботи та навчання.
Про це РБК-Україна сказав представник мережі, що торгує побутовою технікою Іван Павлік, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо порівнювати з минулим роком, то попит на обігрівачі виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей", - сказав він.
За його словами, загалом спостерігається поступове відновлення продажів техніки в грошовому еквіваленті, у гривні, але в натуральному вираженні продаж значно скоротився.
"Наразі ми спостерігаємо відновлення сезонного попиту на деякі категорії товарів. Так, влітку традиційно був великий попит на кондиціонери та вентилятори, а сьогодні - на цифрові категорії. Це ноутбуки, периферія та гаджети для зв’язку, тобто смартфони, планшети, роутери тощо", - сказав він.
Павлік зазначив, що попит підігрівається двома факторами: переведенням учнів на дистанційну освіту, а співробітників - на віддалену роботу.
"І навчання, і робота у такому форматі потребує певної мобільності й автономності, тож попит на ноутбуки та необхідну периферію - миші, клавіатури, МФП, монітори - суттєво зріс", - додав він.
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А за разворовывание это не ко мне. Это в офис Генпрокурора, ГБР и т.д.
Не являюсь ни сторонником Ze, ни почитателем его "творчества" для тупого стада, я являюсь сторонником законных процедур в демократической стране.
В Украине всегда были избыточные мощности по генерации, тем более теперь, когда промышленность лягла!
І коли в будинку пічне опалення -це дуже хорошо.
Я все життя прожив з пічним опаленням і ніякий газ і ніякі умови непотрібні
Такі справи...жінка каже давай у лісі жити ..вириємо схрон та усі проблєми...кажу ні..я зайців боюся та їжаків...
А якщо серьезно...то дело утопающих...ну ви знаете.
Головне щоби Коломойский виграв Суд по Приватбанку 20 вересня и забрав банк собі...заживемо...
Хтось щось чув ?
чи може ти хочешь шоб вони раз в тебе горе безкоштовно тобі все давали?
вентилятори і кондиціонери в сезон теж дорощають - просто треба думати головою наперед!
Без допуска вход запрещён.
а на головы для сугрева надевали колпаки и чепцы
у кого есть уши - тот услышит