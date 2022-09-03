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Попит на обігрівачі зріс у 20 разів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

тепло,холод,опалення,обігрівач

Восени 2022 року в Україні спостерігається аномально високий та ранній попит на обігрівачі різних типів. Також збільшуються продажі техніки для дистанційної роботи та навчання.

Про це РБК-Україна сказав представник мережі, що торгує побутовою технікою Іван Павлік, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то попит на обігрівачі виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей", - сказав він.

За його словами, загалом спостерігається поступове відновлення продажів техніки в грошовому еквіваленті, у гривні, але в натуральному вираженні продаж значно скоротився.

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"Наразі ми спостерігаємо відновлення сезонного попиту на деякі категорії товарів. Так, влітку традиційно був великий попит на кондиціонери та вентилятори, а сьогодні - на цифрові категорії. Це ноутбуки, периферія та гаджети для зв’язку, тобто смартфони, планшети, роутери тощо", - сказав він.

Павлік зазначив, що попит підігрівається двома факторами: переведенням учнів на дистанційну освіту, а співробітників - на віддалену роботу.

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"І навчання, і робота у такому форматі потребує певної мобільності й автономності, тож попит на ноутбуки та необхідну периферію - миші, клавіатури, МФП, монітори - суттєво зріс", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
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03.09.2022 16:01
+16
Даремно. Якщо не буде опалення (або дуже слабке буде), то і електрики не буде в більшості місць. Оскільки всі такі розумні, поврубають обігрівачі і енрего система не справиться. Буде весь час вибивати. Закупати треба теплий одяг,спальні мішки, дрова (якщо будинок приватний), генератори тощо.
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03.09.2022 16:01
+15
Вместо того, что бы потеплее одеться, все включат электрообогреватели, перегрузят сети и будут сидеть, как без тепла, так и без электроэнергии.
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03.09.2022 15:59
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Вместо того, что бы потеплее одеться, все включат электрообогреватели, перегрузят сети и будут сидеть, как без тепла, так и без электроэнергии.
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03.09.2022 15:59 Відповісти
Потеплее одеться чтобы что? Оправдать разворовывание зелёной шоблой средств Нафтогаза, за которые должен был быть закуплен газ на зиму?
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03.09.2022 17:08 Відповісти
Потеплее одеться что бы не вывести из строя электросеть в своём многоквартирном доме и не сидеть без электроэнергии.
А за разворовывание это не ко мне. Это в офис Генпрокурора, ГБР и т.д.
Не являюсь ни сторонником Ze, ни почитателем его "творчества" для тупого стада, я являюсь сторонником законных процедур в демократической стране.
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03.09.2022 17:22 Відповісти
Даремно. Якщо не буде опалення (або дуже слабке буде), то і електрики не буде в більшості місць. Оскільки всі такі розумні, поврубають обігрівачі і енрего система не справиться. Буде весь час вибивати. Закупати треба теплий одяг,спальні мішки, дрова (якщо будинок приватний), генератори тощо.
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03.09.2022 16:01 Відповісти
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03.09.2022 16:01 Відповісти
Наші електросіті не витримають такої напруги, щитові в багатоквартирних будуть плавитись.
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03.09.2022 16:03 Відповісти
Не електросіті, а електромережі
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03.09.2022 16:27 Відповісти
кровосісі вкрали дроти і трансформатор )))
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03.09.2022 16:39 Відповісти
вірно, дякую, вже пізніше переклала
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03.09.2022 16:45 Відповісти
Електросіті - це електричне місто.
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03.09.2022 16:56 Відповісти
Аааааа... Тепер поняв... Значить я зря на Ольгу наїхав Треба вибачитись...
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03.09.2022 16:57 Відповісти
👍
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03.09.2022 17:05 Відповісти
шо ж ти хочешь гугл перекладач іноді глючить у окупантів ))
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04.09.2022 01:32 Відповісти
капец електромережам...
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03.09.2022 16:09 Відповісти
Нам капець.
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03.09.2022 16:56 Відповісти
чествую что этой зимой без работы сидеть не буду
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03.09.2022 16:14 Відповісти
в моем подъезде из 36 квартир, живут в 8-ми. В соседнем примерно тоже. Как-то так
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03.09.2022 16:30 Відповісти
в Киеве весной то же так было у меня в подъезде жило максимум пять семей - сейчас практически все вернулись
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03.09.2022 17:06 Відповісти
Епоха «хуже уже не будет» наступила…
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03.09.2022 16:15 Відповісти
Походу не будет не то что тепла а и света и интернета, если все врубят электрообогреватели.
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03.09.2022 16:16 Відповісти
Головне, це армію вдягти! А жінки і діти мають залишити країну в якомога короткі строки, зимою буде великий бій
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03.09.2022 16:21 Відповісти
Вот прямо выехать всем женщинам и детям правобережной Украины?
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03.09.2022 17:10 Відповісти
******* 30 лет деньги вместо того что бы модернизировать электросети. входной провод в квартиру, расчитаный при совке, что работать будет холодильник и телевизор с тремя программами по вечерам. а тут тебе бойлер, микроволновка, электрочайник, стиралка, холодильник, пару телевизоров, компьютер, куда зарядных от гаджетов... включи обогреватель и выбьет автоматы, если хотя бы половина потребителей включена. ну ладно в новостроях заранее нормальные входа предусмотрели.
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03.09.2022 16:26 Відповісти
С 21 марта 2022 года Украина перешла на энергетику Евросоюза..а это значит...сами знаете что...
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03.09.2022 16:36 Відповісти
Не перешла, а синхронизировалась! И это значит что отключений точно не будет!

В Украине всегда были избыточные мощности по генерации, тем более теперь, когда промышленность лягла!
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03.09.2022 17:12 Відповісти
якщо врахувати .що з України виїхало біля 8 ми млн., чоловік,то рівно на таку кількість і впало споживання ел.енергії
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03.09.2022 16:42 Відповісти
Зиму легше переживуть ті хто живе у приватному будинку.
І коли в будинку пічне опалення -це дуже хорошо.
Я все життя прожив з пічним опаленням і ніякий газ і ніякі умови непотрібні
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03.09.2022 16:44 Відповісти
"І коли в будинку пічне опалення -це дуже хорошо" - шоби угорєть, ага
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03.09.2022 17:13 Відповісти
шо заважає купити датчики СО і вчасно чистити димохід?
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03.09.2022 17:42 Відповісти
Мне не нужен ни свет ни интернет...дом сгорел полностью 17 марта ..одни руины... ракета попала между моим домом и соседа...у него только сарай уцелел...
Такі справи...жінка каже давай у лісі жити ..вириємо схрон та усі проблєми...кажу ні..я зайців боюся та їжаків...
А якщо серьезно...то дело утопающих...ну ви знаете.

Головне щоби Коломойский виграв Суд по Приватбанку 20 вересня и забрав банк собі...заживемо...
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03.09.2022 16:46 Відповісти
Мені цікаво, уже мало бути рішення суду по цій справі, з Приватом, і чомусь тишина....
Хтось щось чув ?
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03.09.2022 16:54 Відповісти
Тиша ? А це тому що коломойша друг боневтіка!
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03.09.2022 17:06 Відповісти
А где же котёл на водороде?
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03.09.2022 19:56 Відповісти
І тому всі електроприлади , плити, обігрівачі подорожчали на 50-200 відсотків і більше. Мерзотні бариги продавці хочуть останнє витягнути з українців, і навіть не розуміють що і самі можуть залишитись ні з чим в любу хвилину, і особисто я просто плюну в **@льник такій зелупі яка вірішила нажитися на горі людей.
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03.09.2022 16:58 Відповісти
Ти ба? А "хтось" казав що барига Порошенко.
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03.09.2022 17:07 Відповісти
Тупорилі зеблани і зараз це кажуть, вмиваючись кожен день зеленим спрайтом від бубонного шашличника ( ну вони думають що спрайтом).
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03.09.2022 18:32 Відповісти
мерзотні бариги тебе заставляють шось в них купувати? примусово?

чи може ти хочешь шоб вони раз в тебе горе безкоштовно тобі все давали?

вентилятори і кондиціонери в сезон теж дорощають - просто треба думати головою наперед!
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03.09.2022 17:16 Відповісти
Де ти про безкоштовно прочитав? В у@бків товар роками лежить і коли побачили що в Україні можливі проблеми опаленням і газопостачанням та люди почали скуповувати - то виродки зразу ціни без адекватної причини підняли в рази. І це в час коли благодійні організації такі вироби безкоштовно присилають. А зеблани і це розграбовують.
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03.09.2022 18:30 Відповісти
На микрорайоне остался один электрик. Если включат электрообогреватели выбьет автоматы, кто пойдет в щитовые?
Без допуска вход запрещён.
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03.09.2022 17:36 Відповісти
немцы испокон веков спали в неотапливаемых спальнях и укрывались пуховыми перинами
а на головы для сугрева надевали колпаки и чепцы
у кого есть уши - тот услышит
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03.09.2022 17:56 Відповісти
дрова наше фсе, москаль идет на....русский военный корабль
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03.09.2022 19:18 Відповісти
Добре буде тим кому Кривавий Пастор підігнав по 2 раба. Мої крутитимуть генератор.
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03.09.2022 19:20 Відповісти
электросетям жопа, выпучат глаза, окна заклеивать не станут, одеваться не будут, врубят обогревателей несколько штук в каждой квартире и пипец... нутакашо )
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03.09.2022 21:46 Відповісти
 
 