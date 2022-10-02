Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів РФ в Україні.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Повідомляється, що Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі.

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За словами депутатки, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом". Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.

Додається, що примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.