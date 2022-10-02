УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11245 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
2 887 20
війна (56389) ВР (11730) націоналізація (224) Росія (47203) Підласа Роксолана (32)

Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рада

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів РФ в Україні.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Повідомляється, що Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РНБО ухвалила нові санкції проти "значущих" росіян, а Рада має без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію російських активів, - Зеленський

За словами депутатки, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом". Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.

Додається, що примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Яке позорище! Це тільки зібралися! Оно Прибалтика та інші із самого початку кисень кацапам перекрили, а ми.....
показати весь коментар
02.10.2022 17:38
+8
Оце нах оперативність. На якому році війни. Але це не дивно. Уся влада просякнута російською агентурою і бізнесом.
показати весь коментар
02.10.2022 18:15
+7
ну ніфіга собі "оперативність"(((
а ще не могли зачекати?
показати весь коментар
02.10.2022 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Начинать надо с Кремля.
показати весь коментар
02.10.2022 17:35 Відповісти
Оце нах оперативність. На якому році війни. Але це не дивно. Уся влада просякнута російською агентурою і бізнесом.
показати весь коментар
02.10.2022 18:15 Відповісти
Глинозем в Миколаєві як? Хоча його орки і розвалили, але ж?
показати весь коментар
02.10.2022 17:36 Відповісти
Яке позорище! Це тільки зібралися! Оно Прибалтика та інші із самого початку кисень кацапам перекрили, а ми.....
показати весь коментар
02.10.2022 17:38 Відповісти
ну ніфіга собі "оперативність"(((
а ще не могли зачекати?
показати весь коментар
02.10.2022 17:41 Відповісти
Оце швидко, всього 8 місяців пройшло, зебілоїди швидко працюють
показати весь коментар
02.10.2022 17:47 Відповісти
на 220 день? за що вони зарплату получають? за марафон?
показати весь коментар
02.10.2022 17:52 Відповісти
"здесь можна хорошо прибарахлиться", це - головне їхнє кредо, і під час війни також.
показати весь коментар
02.10.2022 17:58 Відповісти
А може ще років п'ять почекаєте?
показати весь коментар
02.10.2022 18:03 Відповісти
а как симущкством медвечука и его шоблы
показати весь коментар
02.10.2022 18:05 Відповісти
А "лаври" коли Українській церкві передасте? Чи це "ето другоє", "не на часі"?
показати весь коментар
02.10.2022 18:10 Відповісти
На часі. Мер Конотопа розпочав дезінсекцію та кандидатську написав про котльі для рпц.
показати весь коментар
02.10.2022 18:46 Відповісти
Вони ще збираються,а вийде як завжди.Всі кримінальні авторитети будуть сидіти,а майно конфісковано,і що з того вийшло,нічого не змінилося.
показати весь коментар
02.10.2022 18:38 Відповісти
збирається, Карл.....і це турбо-режим......після Лиману треба звільнити Раду, бо, інакше, все затягнеться надовго
показати весь коментар
02.10.2022 18:58 Відповісти
Рада збирається націоналізувати понад 900 об'єктів, що належать РФ
================
це вже на часі? А чому лише збирається? Це ще позавчора потрібно було зробити! А може і не зібратися..правда ж?
показати весь коментар
02.10.2022 19:09 Відповісти
певно що не зберуться, а як зберуться, то буде як завжди - перетече своїм
показати весь коментар
02.10.2022 19:23 Відповісти
не пройшло і півроку 10років після окупації Криму, донбасу. оце яка швидкість депутатів прийняття розгляду рішеня. вони прямо метєори.
показати весь коментар
02.10.2022 19:20 Відповісти
А Калуський Карпатнафтохім (Лукор) як?
показати весь коментар
02.10.2022 20:30 Відповісти
Яка нах. націоналізація? Націоналізація передбачає виплату коштів власникам. Треба приймати закон про конфіскацію об'єктів, підприємств та майна, кінцевими власниками, яких є громадяни чи юридичні особи ерефії.
показати весь коментар
02.10.2022 20:51 Відповісти
і що Premier Hotels теж, чи то для оббрехамії та родини "Зе"ка?
показати весь коментар
02.10.2022 22:23 Відповісти
 
 