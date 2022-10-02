Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ
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На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів РФ в Україні.
Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Повідомляється, що Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі.
За словами депутатки, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом". Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.
Додається, що примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.
Будь ласка, зачекайте...
а ще не могли зачекати?
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це вже на часі? А чому лише збирається? Це ще позавчора потрібно було зробити! А може і не зібратися..правда ж?
півроку10років після окупації Криму, донбасу. оце яка швидкість депутатів прийняття розгляду рішеня. вони прямо метєори.