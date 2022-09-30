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РНБО ухвалила нові санкції проти "значущих" росіян, а Рада має без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію російських активів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,санкції

Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення про нові санкції проти "значущих" росіян, а Верховна Рада незабаром розглядатиме законопроєкт про націоналізацію російських активів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"РНБО України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів", - повідомив президент України.

Він також попросив депутатів на наступному засіданні Верховної Ради без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію всіх російських активів на наступному засіданні Ради.

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"Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу і світ", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. 

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Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Ще одна популістична заява!!! Так само як про НАТО. Для наївних недалеких українців.
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30.09.2022 18:47
+10
А що сталося зі старими санкціями? Вони куди поділись?
І які саме "нові" активи мають бути націоналізованими, якщо на даний момент націоналізовано рівно нуль?
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30.09.2022 18:43
+8
Ну то були уявні активи. І ці активи теж уявні.
А от реальні Боржомі, Моршинська і миргородська з Київстаром норм себе почувають
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30.09.2022 18:44
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Так вроді вже про активи було? І про санкції проти пушиліна... Чи не?
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30.09.2022 18:40 Відповісти
Було, сім місяців, не на часі.
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30.09.2022 18:44 Відповісти
У зєлі вже немає ким командувати в парламенті. З колишного монобільшинства залишилось десь 200, решта поділись невідомо куди - в Раді їх давно не бачили. Цими 200 командує бєня методом стандартизованих хабарів. Необхідні голоси додають опзж і подібні до них. Отже де факто маємо паламент беня+медведчук (тут його немає, керує з-за кордону). Виборів не буде, бо війна, а якщо будуть, то бєнін телевізор зробить свою справу. Вся надія на армію: якшо англосакси пояснять дохідливо, шо потрібно робити те, що скаже армія, і дадуть гроші, то якесь діло буде. Без цього може бути дуже і дуже погано.
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30.09.2022 19:29 Відповісти
Ну то були уявні активи. І ці активи теж уявні.
А от реальні Боржомі, Моршинська і миргородська з Київстаром норм себе почувають
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30.09.2022 18:44 Відповісти
ніхто кацапів не трогає пердак бере гарні відкати
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30.09.2022 18:43 Відповісти
А що сталося зі старими санкціями? Вони куди поділись?
І які саме "нові" активи мають бути націоналізованими, якщо на даний момент націоналізовано рівно нуль?
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30.09.2022 18:43 Відповісти
Ще одна популістична заява!!! Так само як про НАТО. Для наївних недалеких українців.
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30.09.2022 18:47 Відповісти
А ось одесити як не старались, як берегли памятник Катерині та інший непотріб орди - а фуйло їх до себе в бумагу не записав.
Що будем тепер робити, трухановці?
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30.09.2022 18:50 Відповісти
жах якийсь...бубаноїд намагається виділити якусь групу значимих кацапоменів?ділити пітарів на хороших і поганих колись називали фашизмом...
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30.09.2022 18:51 Відповісти
СУД ЗНЯВ АРЕШТ З ДВОХ ГОТЕЛІВ У КИЄВІ ТА ЛЬВОВІ, ЯКІ ПОВ`ЯЗУВАЛИ З РОСІЯНАМИ

20.09.2022
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30.09.2022 18:51 Відповісти
Все робиться з запізненням. Питання:свідомо чи від великого розуму?
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30.09.2022 18:52 Відповісти
опзж молотять 24/7, *****....
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30.09.2022 18:53 Відповісти
на 218 день.. оперативно.. нічого не скажешь.. такими темпами касаби все повиводять а ти будешь з люсею біля корита
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30.09.2022 18:54 Відповісти
Зелене тріпло.
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30.09.2022 18:56 Відповісти
значущих?? що за новий термін..і що в себе включає...
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30.09.2022 18:57 Відповісти
Абрамович не значущий))
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30.09.2022 18:59 Відповісти
значимых - тобто..але та ж Ахєджакова - значуща..але вона проти путінга..термінологія ппц..
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30.09.2022 19:16 Відповісти
Лицеміри... сьомий місяць війни і тільки блаблабла.
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30.09.2022 18:57 Відповісти
Все це сталося тільки через міцний піздюль, отриманий від Блінкена під час його останнього візиту.

Саме через цей піздюль розмовляючі сраки Подоляка розповсюджували фейки про те, що Блінкен схиляв ЗЄ до переговорів з РФ.
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30.09.2022 19:01 Відповісти
Неправильний системний підхід.
Була б моя воля, ввів би санкції щодо всіх без розбору громадян рф, а потім би робив виключення для тих, хто того заслуговує. Тоді все було всім зрозуміло.
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30.09.2022 19:11 Відповісти
во..то вірно
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30.09.2022 19:18 Відповісти
Вадим Новинский купил себе заводик в Украине 2 дня назад,а Олег Дерипаска скупил аж два,а Роман Абрамович ваще чувак Зелин...🤣братан по зерновозам...ничего личного.. только откаты круче...
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30.09.2022 19:11 Відповісти
ви, хоча б попередні введіть, папуги...
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30.09.2022 19:22 Відповісти
Новинського (православну sуky) добавлять в цей санкційний список? чи як і раніше залишиться недотрканим?
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30.09.2022 19:22 Відповісти
Вадим Новинский удрал из Украины...Семён Могилевич тоже..однако владеют всяко разными объектами на миллионы долларов...а всякие Фридманы и прочие братья Ковальчуки и вРоттенберги оформили все в Украине через подставных крыс...по чесноку типа...
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30.09.2022 19:29 Відповісти
А санкції на шпигунів з ФСБ, за яких згадує Соня Кошкіна (Ксенія Василенко), головний редактор видання "Лівий берег":???
Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ).
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП. Очолює її митрополит Лука. На фоні проросійськості якого мєркнуть навіть одеський Агафангел (останнім часом сидить тихо), Паканіч та Климент.
Це саме Лука на Соборі кричав, що він ніколи «не розстанеться Росією»; «що значить прибрати зі Статуту всі згадки про РПЦ?! Та я зараз звідси піду! Разом зі всією своєю делегацією! І собор буде зірвано!».
Ще раніше - зривав обмін полоненими в Запорізький області (я про це ще докладніше писатиму). А знаєте, що він зараз робить? Відкриває парафії УПЦ (типу не МП) закордоном. Ні, я не жартую. За дивним збігом обставин, ці парафії знаходяться по сусідству (в буквальному сенсі) з парафіями РПЦ. Увага, питання: якби їх «розлучення» було б правдою, чи допустила б РПЦ/ФСБ появу у себе під носом конкуруючої структури? Відповідь, думаю, очевидна.

Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.

PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів. Прикладів настільки багато, що доводиться вибирати найбільш промовисті.
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30.09.2022 20:20 Відповісти
ого! оце шалені темпи! ще й року війни не пройшло, а вони вже проти рашистський олігархів санкції оголосили! а так бізнесували собі на благо рашки на теренах України - то й що? війна - окремо, а бабки - окремо!
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30.09.2022 20:50 Відповісти
 
 