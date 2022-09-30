РНБО ухвалила нові санкції проти "значущих" росіян, а Рада має без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію російських активів, - Зеленський

Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення про нові санкції проти "значущих" росіян, а Верховна Рада незабаром розглядатиме законопроєкт про націоналізацію російських активів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"РНБО України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів", - повідомив президент України.

Він також попросив депутатів на наступному засіданні Верховної Ради без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію всіх російських активів на наступному засіданні Ради.

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"Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу і світ", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

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Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.