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Путін - Києву: Мешканці Донецька, Луганська, Херсону та Запоріжжя стають громадянами РФ. Назавжди. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін у промові в Георгіївській залі Кремля перед підписанням договору про "входження" окупованих українських територій у склад Росії звернувся до української влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Хочу, щоб мене почула київська влада та їх господарі. Люди, які живуть у ДНР, ЛНР, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди", - заявив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Київ припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів. "Вибір народу" на окупованих територіях не обговорюватиметься, - Путін

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+110
Ху# тобі на комірець, парашник..
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30.09.2022 15:45
+85
Сталін думав, що теж окупував пів-Європи назавжди...
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30.09.2022 15:45
+71
Знаете что самое лучшее в касапах - Ничего...
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30.09.2022 15:45
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ПНХ бункерный.... всем пофиг что ты сказал.
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30.09.2022 18:07 Відповісти
Зрозуміло що русня хоче отримати передишку,а потім знову буде нападати,відкушувати нові території. А що ж Ставка Зеленого говнокомандувача? Наполеонович відповів.....черговивою заявкою на вступ в НАТО...Практично припинилися бої в Херсон та Запор областях,припинилися обстріли Криму,обстріли Рашки і не розпочиналися.... Натомість Єдині зеновини,жданови,арєстовічі безупинно молотять про взяття Ямполя.Це важливо але схоже,що наріду замилюють очі Ямполем щоб прикрити грандіозний провал на Півдні....
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30.09.2022 18:09 Відповісти
Вчора звечора бахало в Криму.
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01.10.2022 08:37 Відповісти
кремлевский опущенный петушара, "навсегда" тебя Сицзинпинь со своим Китаем в твое раздолбанное очко имеет... а у Украинских ЗСУ ты можешь "навсегда" только за щеку брать...
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30.09.2022 18:10 Відповісти
А не было референдумов. Был цирк на камеру, с вбрасыванием десятка бюллетеней.
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01.10.2022 08:01 Відповісти
Так всі диктатори психічно хворі. Людина з нормальною психікою николи не стане гітлером, сталіним, чи путіним.
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30.09.2022 18:33 Відповісти
Медицина таких не вважає психічно хворими. Напевно тому що медицина боїться підставляти лікарів під цих маньяків. Уявіть собі, якщо якісь лікарі визнали Гітлера, Сталіна і т.п при їх життю психічно хворими. То цьому лікарю не довго жити, навіть коли він живе в іншій країні.
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30.09.2022 22:54 Відповісти
Так й я про це
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01.10.2022 07:25 Відповісти
Аляску аннексируй.
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30.09.2022 18:20 Відповісти
А хуху не хохо
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30.09.2022 18:27 Відповісти
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30.09.2022 18:28 Відповісти
Этот ублюдок этим пытается спасти свою никчемную жизнь, но наказание будет неотвратимо!!!
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30.09.2022 18:36 Відповісти
*** тобі у рот, кончене)
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30.09.2022 18:36 Відповісти
С таким же успехом, недоросток, ты можешь объявить гражданами рассеи марсиан. Правовые основания - одинаковые - только одно твое желание надеть корону вместо шутовского колпака.. Придурок классический. Дай дураку власть...
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30.09.2022 18:45 Відповісти
Пшел накуй!
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30.09.2022 18:48 Відповісти
В цьому житті єдине , що може статися "нафсєхда" так то розвал московії назавжди !

Бо які в країні процедури , така в них й держава ...
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30.09.2022 18:48 Відповісти
Бо будь які зміни в Конституції України , самі дрібнесенькі розтянуті по процедурам на рік півтора .

Й це називається інституційність держави в правознавстві .


В ***** є більшість будь яка й будь де , вони могли проголосувати будь що -- а хоч й відміну законів Н"ютона й Кеплера ... Абсурд повний , але процедуру виконали .

А тут воно єдинопідписнє каже , що уже "всьо" в його хворому розумінні ...

То вже не легка форма псіхічної хвороби , якась особисто хронічна -- це панічна атака , дуже складна й незвороня .
Воно так поспішало "на потяг" , що не встигло захопити квітки , пачпорт й навіть не поміняла обісранні тріко ....

Й тепер не так вже довго й його викинуть на повному ходу с того потяга -- пикою в багнюку !
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30.09.2022 18:51 Відповісти
....а територія московії стає провінцією Китаю навсігда!!!!!
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30.09.2022 20:17 Відповісти
Ну что ж, тем мешканцям, которые решили стать гражданами расеи придется туда и выехать. Украинцы не против

А насчет "навсегда" - так Совок тоже был навсегда ... и сдох.
Не все народы захотели остаться в тюрьме народов.
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30.09.2022 18:50 Відповісти
вот это в запорожье удивились...
а куйлу предлагаю пересмотреть фильм раз на раз не приходится
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30.09.2022 18:56 Відповісти
путін ПНХ!!!Слава ЗСУ!
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30.09.2022 18:59 Відповісти
🤣🤣🤣😂Яке ж ти убожество ....
Мріяти - це безкоштовно
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30.09.2022 19:16 Відповісти
Як чітко зауважив Гегель і як точно зробив це кремльовський ********:
Гегель зауважує де -то, що всі великі всесвітньо-історичні події та особистості повторюються двічі: перший раз як трагедія, а другий - як фарс ».
расія і путін - жалюгідна пародія на третій рейх і гітлера
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30.09.2022 19:21 Відповісти
Гей, *****, а ху-ху не хо-хо!?
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30.09.2022 19:22 Відповісти
Будуть мобілізовувати наших людей з цих територій
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30.09.2022 19:22 Відповісти
*****, ідеш на *** зі своїм *****станом!
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30.09.2022 19:23 Відповісти
Х@@ло не с
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30.09.2022 19:24 Відповісти
Кабаку тобі в сраку і дві в умі , щоб голова не теліпалася !
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30.09.2022 19:27 Відповісти
Очевидно же, что это гнусное и мерзкое существо ищет повод применить ядерное оружие. ****** понимает, что войну точно проиграет, если воевать и дальше конвенциональным оружием. Но, однако, оно приблизит свой смертный час, на радость всего мира.
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30.09.2022 19:34 Відповісти
С учётом всех выпущенных ракет ,мин,бом- он уже его применил!
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01.10.2022 12:56 Відповісти
Ничего нового - Пынька сказал народам Даунбасса куда им скоро придется бежать. Навсегда.
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30.09.2022 19:38 Відповісти
Х@@ло не спромігся досягнути своєї мети, а тому розуміючи це оголосив мобілізацію і розпочав підготовку до подальшої ескалації. Але на весь світ буде заявляти що закінчує війну і загарбані території залишає за собою.
Зараз же знайдуться радники які будуть спонукати Україну прийняти це як належне і не зворотнє...
Хибним кроком є заявка Зе про вступ до НАТО, бо тоді або Україну приймуть без анексованихтериторій або відмовлять у прийнятті й одне і інше є не прийнятним.
Або ми стоїмо до кінця і відвойовуємо свої території, або по суті приймаємо капітуляцію... з подальш
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30.09.2022 19:41 Відповісти
загрозою окупації інших територій.
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30.09.2022 19:43 Відповісти
Або просто кладемо наше населення на плаху, i залишаемо ВСЮ Украiну Путiну.
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30.09.2022 22:26 Відповісти
Хіба скотобєєву ,симонян,солов*не гімно-вже звільнили,а оце недороблене їх пробує замінити?Тепер уже 3 в одному? Нормальний маркетінговий хід....Цікаво-а жителі цих,всі жителі,областей і Криму про це знають?Ну що назавжди? Цікаво,якщо через тиждень Шольц проведе референдум-ті ж самі області приєднаються до Німеччини,чи ще більше областей захоче волевиявлитися?
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30.09.2022 19:42 Відповісти
расія сдєсь навсєгда🤡
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30.09.2022 19:44 Відповісти
ахаха ****, яке ж воно й...нуте і кумендне водночас.

і Харків вже був навсєгда... і Київ був за 3 дні... він взагалі в курсі що Запоріжжя під контролем України.... ? ******** разадай патроні, єто назівається)

та ще й навсєгда
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30.09.2022 20:33 Відповісти
После разрушенных городов и десятков тысяч убитых и изнасилованных женщин, детей, пожилых людей, которые потеряли все, общаться с рашистами культурно не приходится да и вообще не валяйте ваньку.
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30.09.2022 21:19 Відповісти
Це ми вас убиваємо чи ви нас убиваєте, прийшовши на нашу землю, яку ваш долбаний шизофреник оголошує расєєю. А наші Збройні Сили вимушені вбивати ваших покидьків, бо вони вбивають наш народ і на останок я вас не обматюкала і нічим навіть не образила, але раша це заслужила, щоб її весь світ ненавидів і презирав.
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30.09.2022 21:43 Відповісти
Какого путина ? Нет путина. Это недоразвитое насекомое. Потому что даже звери так не поступают.
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30.09.2022 21:20 Відповісти
Себался
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30.09.2022 21:44 Відповісти
Кращої відповіді, ніж
«пу-тін ху#ло!
лала-лала-лала-лала…»
всеодно вже не придумати!
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30.09.2022 20:37 Відповісти
Кажу, як мешканець Запоріжжя! ПТН-ПНХ *****!!!!
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30.09.2022 20:42 Відповісти
Проведи ще референдум серед інопланетян і за результатами причисль їх до Ху...лостану
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30.09.2022 20:48 Відповісти
Ще не було Москви, коли Київською Руссю правив Великий Київський Князь Володимир.
Москва була заснована Київською Руссю (Володимиром), а тому є частиною давніх українських земель!!!
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30.09.2022 21:01 Відповісти
Русь"Київську" придумали в 19 ст, щоб зробити її правонаступницею придуману "московську Русь". Була одна Русь з столицею в Києві. Москву заснував Андрій Довгорукий, каліка-княжич з короткими ногами, якому не знайшлося князівства поблизу Києва.
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01.10.2022 08:49 Відповісти
А ты ***** недоношенное у жителей спросил хотят ли быть гражданами оркостана. На все что ты чмо способилось так это с автоматами ходить по квартирах. Вот это " референдум " , которого еще не знала ИСТОРИЯ. И знать уже не будет.
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30.09.2022 21:17 Відповісти
Володька, ты зачем усы сбрил, дурик?
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30.09.2022 21:42 Відповісти
много ходов очка - объявить жителей оккупированных территорий своими и погнать их на могилизацию. Чтобы украинцы украинцев убивали. Он мечтает об этом, ублюдок кровожадный.
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30.09.2022 22:10 Відповісти
Мало того , что муйлуша - псих, но это еще и необразованный дурак. Пыня - это шлепер-2, который может три слова связать в предложение и не более.
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30.09.2022 22:10 Відповісти
Из-за необразованности пыни не приходится говорить о его нравственности.
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30.09.2022 22:12 Відповісти
путин, пашел *****. ***** ******.
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30.09.2022 22:21 Відповісти
З якого лиха вони мають бути громадянами росії.?Їм же оголосили незалежність і суверенітет то до чоготут російське громадянство?У путіна новий синдром проявився -синдром барона Мюнхаузена.Що тут скажеш?Хвороба прогресує
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30.09.2022 22:23 Відповісти
****** dremuchiy. Tvoi soldatiki-korm dlya chervey.
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30.09.2022 22:42 Відповісти
Це чмо забуло запитати у самих українців, чи хочуть вони бути разом з болотом
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30.09.2022 22:42 Відповісти
На какое животное похож?

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30.09.2022 22:56 Відповісти
Тю, поц разве - животное? ...ХМЫ...
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30.09.2022 23:01 Відповісти
Хотя и поц, но на крысу наверно похож.
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30.09.2022 23:07 Відповісти
Коли вже те курвище на гілляці теліпатиметься?
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30.09.2022 23:26 Відповісти
Это существо не достойно называться даже животным.
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30.09.2022 23:46 Відповісти
Оно думає що виведе наз з рівноваги і деморалізує.Такий дурень і думав перемогти Україну! Коли думав посіяти робрат,Україна ще більш стала єдиною,коли напав на внеблокову країну, змусив 90% України погодитися вступити в НАТО, коли намагається діяти на нерви ,тільки дражнить, і злить більше, що стимулює українців добратися до його горлянки.
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01.10.2022 00:45 Відповісти
Если напился, то до утра, а если дебил, то навсегда!
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01.10.2022 01:13 Відповісти
Он до сих пор не понимает почему весь мир просто ржёт и с его мобилизации и с его референдумов 😂😂
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01.10.2022 03:51 Відповісти
Після всіх коментів і добавити нічого... але хоч щось -пуйло *****...фу, полегшало
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01.10.2022 03:57 Відповісти
ОПЯТЬ ПЗДИТ !!!
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01.10.2022 05:44 Відповісти
ичкерия будет независимой . татарстан тоже . сахалин . итуруп.шикотан . хабомаи это японские острова . забайкалье и владивосток заберет китай без всяких референдумов . калининградская область это восточная пруссия . кенигсберг это немецкая земля . там и финляндия про свои земли не забыла . короче ***** открыл себе люк в сортирную яму где он бензоколонку и похоронит . товарищ си об этом ***** уже предупредил . а очереди бегущих крыс из ********* показывают уровень ..патриотизма.. чмобиков
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01.10.2022 07:11 Відповісти
Наказую:
.
1. Приєднати до Держави Україна міста москва
2. У звязку з ненадібностю спалити м.москва та направити його населення по курсу російського корабля,тобто на х...й
3. Термін виконання - 07.10.2022р.
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01.10.2022 07:30 Відповісти
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01.10.2022 08:15 Відповісти
Де-юре не може стати де-факто, якщо це вирішено злочинним наміром, яка наприклад суддя Логвіна винесла замовне рішення на користь поліціянта Бугая Олександра. А от тепер де факто суддя Логвіна - окупант
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01.10.2022 08:51 Відповісти
Він ще Запоріжжя не взяв, а нявкає про громадянство. Не всі вдома.
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01.10.2022 09:05 Відповісти
третий рейх тоже был на века...
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01.10.2022 09:18 Відповісти
А куда делась Харьковская?! 🤡
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01.10.2022 10:41 Відповісти
Прикиньте, прокидаєтесь ви такі в Запоріжжі, всюди ЗСУ і жовто-блакитні прапори,
аж раптом якесь ***** каже, що тепер ви громадянин РФ.
Геть @бнуте.
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01.10.2022 15:15 Відповісти
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