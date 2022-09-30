Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.
Про це заявив глава держави у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.
Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.
Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Замість дешевої порноклоунади-95, націоналізуй багатомільярдні активи кацапні в Україні!!!!!!!!!!
Почни з нерухомості та промислових підприємств, і не забудь про енергогенеруючі компанії!
По поводу языка: вот из-за таких ******* и ******* как ты и страдает Украина (языковый вопрос). Я когда отвозил за границу детей, НИКТО на западной Украине мне не сделал замечание, что я говорю по русски. Я даже задавал вопрос и они отвечали, что им всё абсолютно *****, лишь бы человек нормальный был. На западной Украине и то более адекватные люди живут чем ты. Мало того, чем больше я там был, тем чаще сам общался по украински (невольно переходил на него). Вам дебилкам и дебилам, думаю, бесполезно объяснять, что переход на мову - это должен быть постепенный и естественный процесс. А, нет, *** надо диверсии в украинский сделать с подачи Zеленого говна или его хозяев кАлоМойши и Дерьмака, чтобы член стала "членкыней", а вы, дебилы, всё схавали. Хавайте дальше, тупые ослы.
Для зели это повод заморозить конфликт и опять начать блеять про полит решение.
Гора народила мишу.
Краще б заборонили діяльність УПЦ МП в Україні, та повигоняли б з влади громадян РФ.
- Вы хотите что бы иметь в невестках дочь Рокфеллера?
- Хотим?
- Отлично! Половина дела сделана! Осталась вторая половина - получить согласие Рокфеллера.
Историческое решение ? А где штандарт Президента? Где флаг Украины? КТО ЭТИ ТРОЕ БОМЖЕЙ НА ПАНЕЛИ ? Их что - из ОП уборщица выгнала ? А - если не в ОП - почему не на фронте, на передке ?
НАТО уже объявило, что сейчас это "не на часі"... ТО есть полный политический дилетантизм, детские ясли - выйти с таким предложением в паблик , не согласовав его с адресатом.
Конечно, "не на часі"! ВАм , ворюгам гуманитарки, на*бальщикам Байдена, обзывальшикам НАТО брехунами и паникёрами, уничтожившими в стране сми , суды, и оппозицию диктаторам аж бегом ..прямо ща НАТО откроет двери!
А за вами - Северной Корее, Гаити, Лукашеке и Ирану..ага.... #прямзавтра
«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.
«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.