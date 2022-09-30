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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули план деокупації, проаналізували можливі дії РФ та питання забезпечення зброєю ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків. По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.
Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+19 Віталій Маркович
показати весь коментар30.09.2022 12:59
+15 Viden
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+13 Right Right 2d264255
показати весь коментар30.09.2022 13:03
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Будь ласка, зачекайте...
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
паскуди зелені.
а про тактичні ядерні удари що? знов самі всі повинні рятуватися, хто як може?
Нехай голосом Левітана ще озвучать..щоб вже повний треш був..
Що б не робив, виходить завжди тільки совок.
https://www.youtube.com/watch?v=4bT9oudrVC8&t=1s
Наслідки будуть "катастрофічними" (с) - ну да, ну да. Жахнуть по їх чорноморському флоту, а у них ще три флоти є, а в нас вже, допустім, Києва немає, або армії. тіпун мені на язик триста разів.
Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували важливі рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони
Різницю бачите ?
І де вони?
В якій ганьбі ми живемо останні 3.5 роки.
Зебидло 73 % від 40% тих, що прийшли голосувати, ви - кончені дебіли!!
Бабуля каже..все они Буратины из одного котла ...черти таких в Раю не едят...
Гениально...🤣
Є аристовичи, подоляки, зе та решта арахамій, от хай вони самі собі і доповідають та планують.
Залужний каже... виходь вовка бо кину гранату...путлєр повзе що мавпа 🦍й каже...дам свідчення для Гааги... Не бийте по голові...там в мене тяжка шизофренічна рана...мені б у шпиталь...на лєчєніє...
Залужний каже..тебе спалити живцем треба...а не шпиталь...гедота...