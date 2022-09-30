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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули план деокупації, проаналізували можливі дії РФ та питання забезпечення зброєю ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,розмова

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків. По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.

Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна", - наголосив глава держави.

Також читайте: Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи, - пресслужба ОП

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
а забезпеченням нашої героїчної армії зимовим одягам вже вирішили? барани зелені!
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30.09.2022 12:59
+15
це ті "фундаментальні" для України рішення, про які говорив Данілов???
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30.09.2022 13:01
+13
Хтось міг би подумати що чувака який в Юрмалі перед кацапами називав Україну дівкою з порно фільмів будуть пускати на засідання ставки верховного головнокомандувача?
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30.09.2022 13:03
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Наш херой(
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30.09.2022 12:58 Відповісти
а забезпеченням нашої героїчної армії зимовим одягам вже вирішили? барани зелені!
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30.09.2022 12:59 Відповісти
не на часі..вони асфальтують, тварюки
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30.09.2022 13:04 Відповісти
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30.09.2022 13:00 Відповісти
оббалакали
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30.09.2022 13:01 Відповісти
В мене знайомий погорiв колись на ставках...
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30.09.2022 13:48 Відповісти
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!

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30.09.2022 14:39 Відповісти
це ті "фундаментальні" для України рішення, про які говорив Данілов???
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30.09.2022 13:01 Відповісти
здається не було "фундаментальних" рішень - звезло на цей раз.
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30.09.2022 13:06 Відповісти
ага, значить, Єрмак уже в курсі наших планів і вже дзвонить своїм кураторам в кремль.
паскуди зелені.
а про тактичні ядерні удари що? знов самі всі повинні рятуватися, хто як може?
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30.09.2022 13:01 Відповісти
"Самi розрахуйте куди прилетить i обминайте тi мiсця (Верещук)"
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30.09.2022 13:51 Відповісти
Від зеленого інформбюро!!

Нехай голосом Левітана ще озвучать..щоб вже повний треш був..
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30.09.2022 13:02 Відповісти
Совок косплеїть совок.
Що б не робив, виходить завжди тільки совок.
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30.09.2022 19:57 Відповісти
а що у Бахмуті?
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30.09.2022 13:02 Відповісти
тупая русня в лобовую штурмують,понятно с какими результатами
https://www.youtube.com/watch?v=4bT9oudrVC8&t=1s
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30.09.2022 13:04 Відповісти
Хтось міг би подумати що чувака який в Юрмалі перед кацапами називав Україну дівкою з порно фільмів будуть пускати на засідання ставки верховного головнокомандувача?
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30.09.2022 13:03 Відповісти
ти ще забув про ********* палички від кривого 95 у 14 році. Якщо у нас таке сталось, то може кацапня щось подібне з пукіним зробить? може в Україні все що вгодно можливо, а в тіх болотах жаби тухнуть.
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30.09.2022 13:24 Відповісти
Я бiльше скажу- це вiн там стоiть на дверях,та вирiшуЭ кому туди дозволити зайти...Ну я не беру до уваги дермака,який у цей час сидить у крiслi...
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30.09.2022 13:56 Відповісти
Щось путін з голим торсом на коні згадався...
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30.09.2022 13:03 Відповісти
Главное пафоса побольше,мрази зелёные
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30.09.2022 13:03 Відповісти
Это на этом собрании должны были быть приняты те самые могучие и судьбоносные решения, о которых вчера вещал данилов ??
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30.09.2022 13:08 Відповісти
Ну Данилов за звичкою,як хвiст худобi, накрутив у три оберти...
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30.09.2022 13:59 Відповісти
В случае с Даниловым надо обращать внимание НЕ НА СЛОВА, а на ЕГО ОДЕЖДУ. От як Данилов сменит прикид, так точно будет шото судьбоносное
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30.09.2022 16:46 Відповісти
Хвороба безкінечних нарад та роздавання цу, майстер деморалізації.
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30.09.2022 13:08 Відповісти
Пане Лохотрон,дивіцця мій телемарафон..😛
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30.09.2022 13:08 Відповісти
Цікаво, а що такого Україна взагалі може робити, чого ще не робить, окрім сильнішого затягування поясів.
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30.09.2022 13:09 Відповісти
например подавление точек обстрелов на территории вражеского государства
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30.09.2022 14:34 Відповісти
Якось стало страшно. Зараз ядерка викликає небезпідставні занепокоєння. І враховуючи, що про підготовку до неї майже не говорять, то скоріше за все над цим питанням ніхто не працює. Іншими словами, сподіваємось на долю або на реакцію заходу, якої, напевно, не буде.
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30.09.2022 13:09 Відповісти
над ядеркою -це вже проблема світова..з цим не шуткують.бо це вже втягування в конфлікт цілої Европи та НАТО....там вже )(уйлові серйозні попередження надійшли
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30.09.2022 13:29 Відповісти
ну які серйозні попередження?? у лютому теж були попередження, і що?
Наслідки будуть "катастрофічними" (с) - ну да, ну да. Жахнуть по їх чорноморському флоту, а у них ще три флоти є, а в нас вже, допустім, Києва немає, або армії. тіпун мені на язик триста разів.
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30.09.2022 20:00 Відповісти
Як це "над цим питанням ніхто не працює"? Мамма Рима i "скумрiя" вiдправленi на максимальну можливу вiдстань...
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30.09.2022 14:03 Відповісти
"Фундаментальное" решение осталось за кадром: зимней формы для ЗСУ пока не будет....
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30.09.2022 13:10 Відповісти
Байден ночью дал Зеле 12 *ярдов... заживемо не хуже Норвегии ..
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30.09.2022 13:16 Відповісти
Щось не видно обіцяних фундаментальних рішень.
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30.09.2022 13:17 Відповісти
Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували важливі рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони

Різницю бачите ?
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30.09.2022 13:29 Відповісти
Данілов заявив, що під час засідання РНБО будуть ухвалені "фундаментальні рішення Джерело: https://censor.net/ua/n3370535

І де вони?
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30.09.2022 13:50 Відповісти
очень фундаментально, с тем же успехом можно было это заседание и не проводить
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30.09.2022 13:19 Відповісти
Цікаво, що воно робить на тих засіданнях?)))) Чи тільки гундосить: засідання відкрите, засідання закрите))))
В якій ганьбі ми живемо останні 3.5 роки.
Зебидло 73 % від 40% тих, що прийшли голосувати, ви - кончені дебіли!!
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30.09.2022 13:22 Відповісти
100000% ти правий.
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30.09.2022 13:26 Відповісти
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30.09.2022 13:28 Відповісти
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30.09.2022 13:30 Відповісти
Всі питаннячка обговорили, тепер дєрьмак має скоренько докласти своїй фсб.
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30.09.2022 13:33 Відповісти
Кто круче...кремлевский ПОНТЫгон или киевский,спросили бабулю в трамвае...
Бабуля каже..все они Буратины из одного котла ...черти таких в Раю не едят...
Гениально...🤣
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30.09.2022 13:36 Відповісти
Зеля перетворює всі ЗМІ України на Єдиний Марафон.
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30.09.2022 13:37 Відповісти
Я впевнений, що військові не дали земерзотам жодної інформації що до стану та планів.
Є аристовичи, подоляки, зе та решта арахамій, от хай вони самі собі і доповідають та планують.
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30.09.2022 13:40 Відповісти
Було б добре, якби так і було! Але чи це можливо?
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30.09.2022 13:44 Відповісти
Генштаб Украины звонит в Мавзолей путлера й каже...моцкалі,складайте зброю та виходьте з Мавзолєя по одному та руки за голову. .. вишли усі,а путлєра нема...
Залужний каже... виходь вовка бо кину гранату...путлєр повзе що мавпа 🦍й каже...дам свідчення для Гааги... Не бийте по голові...там в мене тяжка шизофренічна рана...мені б у шпиталь...на лєчєніє...
Залужний каже..тебе спалити живцем треба...а не шпиталь...гедота...
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30.09.2022 13:51 Відповісти
Забезпечуйте ЗСУ і шукайте в себе, хто здав Херсон і Маріуполь. А план деокупації намалюють ЗСУ
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30.09.2022 13:57 Відповісти
та його ж шобла і здала верещучка,дєрьмак та зелений уй к!!!
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30.09.2022 17:13 Відповісти
Тепер, щоби увести противника в оману, треба все зробити по іншому!
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30.09.2022 14:14 Відповісти
Я звісно ще той диван «експерт», але засідання на яких керує Зеля якось не сприймаю, бо те що подають у ЗМІ - це костюмоване шапіто-95 на Банковій.
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30.09.2022 14:48 Відповісти
Оце ще генералісімус на нашу голову!!! Яке ж тупе й неадекватне чмо!!!
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30.09.2022 17:12 Відповісти
 
 