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Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи, - пресслужба ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

В питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету.

Про це глава держави сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України", – зазначив глава держави, відповідаючи на запитання студентів.

Зеленський закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду щодо подій в Україні.

"Важливо розповідати, що відбувається, щоб не спадала підтримка України. Для цього люди можуть приїхати в Україну й на власні очі побачити, що тут відбувається", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про позицію Китаю щодо війни РФ проти України: Місця для нейтралітету не має бути

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
перед тим, як просити швейцарців, заблокувати рос-активи, ти чмоня зелена наркотна, в Україні заблокував і націоналізував би активиб стратегічні підприємства, поплічників *****!((((а то дерипаски, абрамовичі, фрідмани, ротенберги, та й інші ********, володіють як і володіли, активами в Україні!((((
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30.09.2022 12:11
+7
Може колись і в Україні заблокуємо російські актіви.
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30.09.2022 12:15
+7
Зєля покажи їм приклад і сам заблокуй всі расійські активи в Україні. Тоді інші країни будуть швидше ворушитися.
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30.09.2022 12:17
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Орки згортають позиції в Лимані,готують прорив через Торець. Дробишево під контролем ЗСУ, як і Ямпіль. Наступний етап Сватове. Слава ЗСУ!
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30.09.2022 12:05 Відповісти
Торське, не Торець. Якщо знищать орків під Лиманом,не буде ким оборону тримати під Рубіжне і Сватове.
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30.09.2022 12:08 Відповісти
перед тим, як просити швейцарців, заблокувати рос-активи, ти чмоня зелена наркотна, в Україні заблокував і націоналізував би активиб стратегічні підприємства, поплічників *****!((((а то дерипаски, абрамовичі, фрідмани, ротенберги, та й інші ********, володіють як і володіли, активами в Україні!((((
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30.09.2022 12:11 Відповісти
якби ще швейцарці не полінувалися і натовкли б його носом о власні какашки.
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30.09.2022 13:48 Відповісти
це ми, українці, маємо не лінуватись а не швейцарці, але нам не до того, тому маємо те що маємо, до речі, так звана " опозиція", теж мовчить, по цих питаннях, видно теж, щось отримали, інших пояснень не бачу(((
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30.09.2022 13:59 Відповісти
Еге ж треба зараз всім вийти.щоб фуйлу простіше було...
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30.09.2022 14:21 Відповісти
човен не розкачуєм, бо щурів знудить, вже було!(((
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30.09.2022 14:24 Відповісти
В питанні боротьби зі злом-гамном, треба ставати більшим злом і меншим "гамном"..
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30.09.2022 12:14 Відповісти
Може колись і в Україні заблокуємо російські актіви.
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30.09.2022 12:15 Відповісти
Зєля покажи їм приклад і сам заблокуй всі расійські активи в Україні. Тоді інші країни будуть швидше ворушитися.
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30.09.2022 12:17 Відповісти
что за активы российские не заблокированны в Украине???
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30.09.2022 12:37 Відповісти
ніякі активи не заблоковані. а тут багато всього належить фрідману та іншим.
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30.09.2022 13:03 Відповісти
мабуть в беніфіціарах "кв-95" є москалі !!!???
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30.09.2022 13:04 Відповісти
Швейцарські жиди-банкіри кинулися стрімголов виконувати волю Найвидатнішого Лідера **********.
А як же,- свій хлопець. Попросив чемно .
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30.09.2022 12:22 Відповісти
Та ні ! Вони даже не з одного коліна Ізраїлєва.
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30.09.2022 13:43 Відповісти
Вот что с тобой не так? Швейцария отказала нашим деткам, кто получил тяжелые увечья, в медицинской помощи и реабилитации, потому что "оказание медицинской помощи есть участие нашей страны в военных действиях на какой-то стороне, а мы сохраняем нейтралитет". При этом это были дети, некомбатанты очевидные. И сама Швейцария во всех военных конфликтах участвует, зарабатывая деньги и держа счета у всяких подонков. Гнилая страна, надеюсь, которая скоро свое получит. Они к санкциям присоединились лишь из корыстных интересов, сто раз подумав обо всем и проверив лавочку.
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30.09.2022 12:22 Відповісти
Круто.А ми будемо рос активи блокувати?Чи єто другоє?
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30.09.2022 12:23 Відповісти
Похоже, единственной страной, не заблокировавшей российские активы, останется Украина.
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30.09.2022 12:31 Відповісти
перечисли, че за активы???
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30.09.2022 12:38 Відповісти
Зеленский просто красавчег будет, когда эти деньги придут в Украину.
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30.09.2022 12:35 Відповісти
Я так зрозумів, що Україна вже заблокувала всі рахунки москалів. І гроші передала на ЗСУ.

А тепер черга за іншими країнами.

Чи я щось путаю?
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30.09.2022 13:03 Відповісти
Путаєшь. Альфа- Банк властністью Фрідмана так і залишився. Йде мова про те щоб дати громадянство Фридману, Деріпаске та купі їншого з російських олігархів, але за ті гроші, що Україна ніколи не отримає.
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30.09.2022 13:47 Відповісти
Всі блокуйте а в нас не на часі
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30.09.2022 13:33 Відповісти
 
 