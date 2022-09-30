РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11978 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 408 24
война (46696) Зеленский (16523) помощь (6124) Украина (44298) Швейцария (520)

Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы, - пресс-служба ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

В вопросе борьбы со злом не может быть нейтралитета.

Об этом глава государства сказал во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", – отметил глава государства, отвечая на вопросы студентов.

Зеленский призвал граждан Швейцарии доносить до Европы правду по поводу событий в Украине.

"Важно рассказывать, что происходит, чтобы не снижалась поддержка Украины. Для этого люди могут приехать в Украину и своими глазами увидеть, что здесь происходит", – сказал он.

Также читайте: Зеленский о позиции Китая касательно войны РФ против Украины: Не должно быть места для нейтралитета

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
перед тим, як просити швейцарців, заблокувати рос-активи, ти чмоня зелена наркотна, в Україні заблокував і націоналізував би активиб стратегічні підприємства, поплічників *****!((((а то дерипаски, абрамовичі, фрідмани, ротенберги, та й інші ********, володіють як і володіли, активами в Україні!((((
показать весь комментарий
30.09.2022 12:11
+7
Може колись і в Україні заблокуємо російські актіви.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:15
+7
Зєля покажи їм приклад і сам заблокуй всі расійські активи в Україні. Тоді інші країни будуть швидше ворушитися.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орки згортають позиції в Лимані,готують прорив через Торець. Дробишево під контролем ЗСУ, як і Ямпіль. Наступний етап Сватове. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
30.09.2022 12:05 Ответить
Торське, не Торець. Якщо знищать орків під Лиманом,не буде ким оборону тримати під Рубіжне і Сватове.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:08 Ответить
перед тим, як просити швейцарців, заблокувати рос-активи, ти чмоня зелена наркотна, в Україні заблокував і націоналізував би активиб стратегічні підприємства, поплічників *****!((((а то дерипаски, абрамовичі, фрідмани, ротенберги, та й інші ********, володіють як і володіли, активами в Україні!((((
показать весь комментарий
30.09.2022 12:11 Ответить
якби ще швейцарці не полінувалися і натовкли б його носом о власні какашки.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:48 Ответить
це ми, українці, маємо не лінуватись а не швейцарці, але нам не до того, тому маємо те що маємо, до речі, так звана " опозиція", теж мовчить, по цих питаннях, видно теж, щось отримали, інших пояснень не бачу(((
показать весь комментарий
30.09.2022 13:59 Ответить
Еге ж треба зараз всім вийти.щоб фуйлу простіше було...
показать весь комментарий
30.09.2022 14:21 Ответить
човен не розкачуєм, бо щурів знудить, вже було!(((
показать весь комментарий
30.09.2022 14:24 Ответить
В питанні боротьби зі злом-гамном, треба ставати більшим злом і меншим "гамном"..
показать весь комментарий
30.09.2022 12:14 Ответить
Може колись і в Україні заблокуємо російські актіви.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:15 Ответить
Зєля покажи їм приклад і сам заблокуй всі расійські активи в Україні. Тоді інші країни будуть швидше ворушитися.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:17 Ответить
что за активы российские не заблокированны в Украине???
показать весь комментарий
30.09.2022 12:37 Ответить
ніякі активи не заблоковані. а тут багато всього належить фрідману та іншим.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:03 Ответить
мабуть в беніфіціарах "кв-95" є москалі !!!???
показать весь комментарий
30.09.2022 13:04 Ответить
Швейцарські жиди-банкіри кинулися стрімголов виконувати волю Найвидатнішого Лідера **********.
А як же,- свій хлопець. Попросив чемно .
показать весь комментарий
30.09.2022 12:22 Ответить
Та ні ! Вони даже не з одного коліна Ізраїлєва.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:43 Ответить
Вот что с тобой не так? Швейцария отказала нашим деткам, кто получил тяжелые увечья, в медицинской помощи и реабилитации, потому что "оказание медицинской помощи есть участие нашей страны в военных действиях на какой-то стороне, а мы сохраняем нейтралитет". При этом это были дети, некомбатанты очевидные. И сама Швейцария во всех военных конфликтах участвует, зарабатывая деньги и держа счета у всяких подонков. Гнилая страна, надеюсь, которая скоро свое получит. Они к санкциям присоединились лишь из корыстных интересов, сто раз подумав обо всем и проверив лавочку.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:22 Ответить
Круто.А ми будемо рос активи блокувати?Чи єто другоє?
показать весь комментарий
30.09.2022 12:23 Ответить
Похоже, единственной страной, не заблокировавшей российские активы, останется Украина.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:31 Ответить
перечисли, че за активы???
показать весь комментарий
30.09.2022 12:38 Ответить
Зеленский просто красавчег будет, когда эти деньги придут в Украину.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:35 Ответить
Я так зрозумів, що Україна вже заблокувала всі рахунки москалів. І гроші передала на ЗСУ.

А тепер черга за іншими країнами.

Чи я щось путаю?
показать весь комментарий
30.09.2022 13:03 Ответить
Путаєшь. Альфа- Банк властністью Фрідмана так і залишився. Йде мова про те щоб дати громадянство Фридману, Деріпаске та купі їншого з російських олігархів, але за ті гроші, що Україна ніколи не отримає.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:47 Ответить
Всі блокуйте а в нас не на часі
показать весь комментарий
30.09.2022 13:33 Ответить
 
 