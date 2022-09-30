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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Рассмотрели план деоккупации, проанализировали возможные действия РФ и вопросы обеспечения оружием ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В-третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии на наиболее горячих направлениях.
Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул глава государства.
Топ комментарии
+19 Віталій Маркович
показать весь комментарий30.09.2022 12:59
+15 Viden
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показать весь комментарий30.09.2022 13:03
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Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
паскуди зелені.
а про тактичні ядерні удари що? знов самі всі повинні рятуватися, хто як може?
Нехай голосом Левітана ще озвучать..щоб вже повний треш був..
Що б не робив, виходить завжди тільки совок.
https://www.youtube.com/watch?v=4bT9oudrVC8&t=1s
Наслідки будуть "катастрофічними" (с) - ну да, ну да. Жахнуть по їх чорноморському флоту, а у них ще три флоти є, а в нас вже, допустім, Києва немає, або армії. тіпун мені на язик триста разів.
Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували важливі рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони
Різницю бачите ?
І де вони?
В якій ганьбі ми живемо останні 3.5 роки.
Зебидло 73 % від 40% тих, що прийшли голосувати, ви - кончені дебіли!!
Бабуля каже..все они Буратины из одного котла ...черти таких в Раю не едят...
Гениально...🤣
Є аристовичи, подоляки, зе та решта арахамій, от хай вони самі собі і доповідають та планують.
Залужний каже... виходь вовка бо кину гранату...путлєр повзе що мавпа 🦍й каже...дам свідчення для Гааги... Не бийте по голові...там в мене тяжка шизофренічна рана...мені б у шпиталь...на лєчєніє...
Залужний каже..тебе спалити живцем треба...а не шпиталь...гедота...