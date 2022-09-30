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війна (56332) окупація (5829) Путін (21438) Сальдо (63) Балицький (35) Пушилін (128) Пасічник (34) псевдореферендум (181)

Росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

анексія,окуупація

Після виступу Володимира Путіна відбулась процедура підписання "договорів" про входження до складу Росії українських територій, які РФ навіть не контролює.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Церемонія "приєднання" відбулася у Георгіївській залі Кремля.

Президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу РФ" нових суб'єктів - окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - Києву: Мешканці Донецька, Луганська, Херсону та Запоріжжя стають громадянами РФ. Назавжди. ВIДЕО

Підписантами з боку "керівників" окупованих територій були призначені росіянами "голова" Херсонщини Володимир Сальдо, Запорізької області - Євген Балицький, "Донецької народної республіки" - Денис Пушилін і "Луганської народної республіки" - Леонід Пасічник.

Варто вказати, що росіяни на всіх рівнях заявляють про приєднання Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона, хоча жодну з цих областей РФ не контролює повністю.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Також читайте: Закликаємо Київ припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів. "Вибір народу" на окупованих територіях не обговорюватиметься, - Путін

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
А Лиман не згодний!
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30.09.2022 16:22
+27
хоть усритесь,а все оккупированные территории будут возвращены УКРАИНОЙ!
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30.09.2022 16:23
+24
*****
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30.09.2022 16:22
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Дикость.
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30.09.2022 16:21 Відповісти
Гопники во власти

Когда другие строят и созидают эти хвалятся отжатыми кусками

Причем даже не занятыми ими

С Финнами в 1940 хотя бы официально был после войны договор подписан
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30.09.2022 16:35 Відповісти
А Лиман не згодний!
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30.09.2022 16:22 Відповісти
"циганочка" без вихода, пардон без Лімана

грустно дєвочкі, а скоро буде зовсім пєчально, без Сватово та Херсона і т.д.
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30.09.2022 16:29 Відповісти
росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей
========================
Дурень думкою багатіє...
========================
Скоро це штучне недолуге утворення під назвою "росія" завиє зовсім іншу пісеньку.
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30.09.2022 17:08 Відповісти
*****
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30.09.2022 16:22 Відповісти
А кто сказал что касапам так можно??
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30.09.2022 16:22 Відповісти
Середньовіччя.
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30.09.2022 16:22 Відповісти
Це для цього вIн переговорIв клянчив?
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30.09.2022 16:42 Відповісти
хоть усритесь,а все оккупированные территории будут возвращены УКРАИНОЙ!
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30.09.2022 16:23 Відповісти
Они даже не были на трети Запорожской области, а заявили об аннексии. Завтра они и про Киевскую область могут это заявить. Это конечно треш
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30.09.2022 16:25 Відповісти
Так можна анексувати і воєводство в Польщі, якісь регіон Франції. Можна навіть Аляску, правда коли в заборонену зону зайдуть кораблі та літаки, їх раптово не стане
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30.09.2022 16:31 Відповісти
Может слово приєднання хотя бы в rавычки взять?
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30.09.2022 16:24 Відповісти
Да, собсно, и "рососия" можно взять в кавычки... теперь уже навсегда
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30.09.2022 16:29 Відповісти
та плювати що вони там підписали )))))
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30.09.2022 16:24 Відповісти
Ето что за клоуны и кто их уполномачивал? Давайте в ответ соберем в собесе консилиум бабушек и присоеденим к Украине Кубанскую и Псковскую Народные Республики
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30.09.2022 16:24 Відповісти
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30.09.2022 16:35 Відповісти
Хай підписюють нам своє робити.
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30.09.2022 16:24 Відповісти
Можливо що угодно оголосити, навіть, що я папа римський. Але від цього галасу на болотах нічого не зміниться. Ці області як були Украйною, так і залащаться.
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30.09.2022 16:24 Відповісти
А я пока сидел на толчке подписал указ о присоединении кремля к своей квартире. Требую хло немедленно освободить не принадлежащую ему жилплощадь и прочие помещения.
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30.09.2022 16:26 Відповісти
Аххаах, я выражаю искреннюю озабоченность тем, что хло еще не освободило принадлежащую уже тебе жилплощадь.
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30.09.2022 16:32 Відповісти
Хорошие новости. Очень была велика вероятность ситуации, при которой войну отложат на будущее и мы в ней будем в худшем положении, так как ни один инвестор не придет в страну, которую могут в любой момент начать бомбить, а кацапам никто не будет мешать зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, на которые те легко дестабилизировали бы у нас обстановку. Теперь решим вопрос раз и навсегда, окончательно на все историческое время. И такой слабой и жалкой как сегодня Россия вряд ли когда-либо была бы и все это за счет опущенного карлика Путина и его кооператива Озера из самых бездарных чертей и подонков. Воспользуемся этим историческим шансом.
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30.09.2022 16:26 Відповісти
І шо?
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30.09.2022 16:27 Відповісти
Кассабы конечно отличаются от людей. Они с упорством зомби зациклены на прирезании земель от других стран. Зачем им это, наверное сами не смогут объяснить. Но они готовы отсылать своих детей в пекло войны, лишь бы присоединить какой-нибудь кусочек соседней строны к раиссе. Похоже они действительно генетически отличаются от людей.
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30.09.2022 16:27 Відповісти
Я бы уточнил, это генетический биомусор на планете. Имея наибольшую территорию, природные богатства, безграничную власть диктатора, финансовые реки и, при этом, всю свою историю сидят по уши в дерьме, в нищете, и, самое ужасное, у них там культ смерти "за родину" ради *****, они его любят больше своих детей. путин здохни!
Слава Украине!
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30.09.2022 16:41 Відповісти
А я оголошую про приєднання росії до Китаю! Все, готовий підписати любі бумаги, ну і хай ООН розгляне тепер
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30.09.2022 16:28 Відповісти
И что изменилось??? ВСУ не остановится!!!
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30.09.2022 16:29 Відповісти
Нагадує розваги в дурдомі - самі пацієнти "провозгласілі рєспублікі", самі "прісоєдінілі", а санітари тільки знизують плечима і готують лікувальні клізми.
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30.09.2022 16:29 Відповісти
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30.09.2022 16:33 Відповісти
Цікаво, яка зараз буде позиція у європейських політиканів, які зазвичай розділяли питання Криму та Донбасу.
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30.09.2022 16:29 Відповісти
Багато на себе взяв -- пора іму вже сплести лапті.
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30.09.2022 16:30 Відповісти
Я тільки що провів референдум і визнав що московія - це моя територія...
чим це відрізняється від заяви ****..того кремлівського карлика?
і чому мій референдум не обговорюють в ООН?
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30.09.2022 16:30 Відповісти
да видели все это просто добавилась табличка типа Херсонская область которая частично за Украиной и Запорожская также областной центр и часть ее за Украиной как и Луганская и Донецкая частично за Украиной... ***** ***** даже не стал заморачиватся с решением КСУ РФ по Конституции РФ территория не может априори менять свои размеры в любую сторону.. он даже не стал разыгрывать карту сценария с Крымом.. Юридически даже для России эжти все Указы Решения Договоры ничтожны с момента их подписания они не порождлают ничего в правовом поле даже у самой России.. более того референдум надо было проводить также и в России согласно ли население РФ принмиать на себя обузу затраты расходы кормить и платить за новые территории.... думаю ответ очевиден 80% сказало бы НЕТ..... так что эти решения Указы и Договоры-- все одно что Указ Путина об изменении траектории вращения Земли и Луны.. по его хотелкам.. беда в том что 90% скотобазы Рашки и ОРЛДО ***** от рождения дебилье воры и подонки..все решения принимают по понятиям зоны урок криминала...
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30.09.2022 16:30 Відповісти
Знаете, в чем позитив? Когда ВСУ освободит первые украинские территории, которые путлер в своем больном мозгу приписал мордору, и он не сможет их сразу же отбить, сотрется грань между этими территориями и Крымом. И независимо от того, кто придет на семн7у путлерпу, Крым удержать он уже не сможет никакими способами.
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30.09.2022 16:30 Відповісти
А чого не Аляску?
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30.09.2022 16:31 Відповісти
на самом деле это объявление направления следующих основных ударов. непросто будет.
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30.09.2022 16:31 Відповісти
Я думаю все происходило с согласия Китая. Для Китая это как лакмусовая бумажка. Он наблюдает как Запад все это проглотит. И если никакого ответа кроме мычания (как обычно) не будет, дальше своими интересами начнется заниматься Китай.
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30.09.2022 16:32 Відповісти
назавжди

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30.09.2022 16:32 Відповісти
Це проблема для України.Проблема в тому що вони почнуть масово давити на людей на окупованих територіях на паспортизацію ,а потім кидати в армію.Людей просили людей попереджали ні нее слухали...Тепер виходить потрібно виїджати звідти всіми способами.Ба більше основа боїв тепер на херсоньскому напрямку звільняти території півдня спасати людей.
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30.09.2022 16:32 Відповісти
Конечно проблема, Я думаю они в максимально короткое время изымут украинские паспорта и выдадут российские. Соответственно оставшееся там население будет максимально содействовать российским войскам, а до этого все было с точностью до наоборот.
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30.09.2022 16:34 Відповісти
По перше в більшості там паспорти Україну не віддадуть.По друге бажаючих допомагати русні там мало ба більше помирати за них.Після Харьковської операції люди все зрозуміли.І теперь навпаки будуть допомагати ЗСУ.
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30.09.2022 16:40 Відповісти
Шановний мною Цензор, а може варто слово приєднання варто було б взяти в лапки?
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30.09.2022 16:32 Відповісти
Эх, жаль, что меня зовут на "Товарисч Си"! Я бы на месте Китая въезжающим из скрепостана сразу же выдавал бюллетени о присоединении к Китаю того региона, откуда едет лишнехромосомный и с вариантами ответа "Да!" и "Так точно!", объявить потом это все волеизъявлением народа и вуаля!... КНР №2 от камчатки до Урала! И? Пердун бункерный сам открыл ящик Пандоры
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30.09.2022 16:34 Відповісти
Такой жалкой, побитой как собака, Россия еще не была. Жалкое зрелище. Весь мир помогает Украине, помогают всем, финансами, военной помощью, против России вводят все новые и новые санкции. Шестьдесят тысяч убитых, около ста тысяч раненных, покаленных. Сотни тысяч покинули Россию, беженцы. Финансовая система на грани развала и Россия на грани распада. Жалко на эту Россию смотреть, посмешище всего мира и довел ее до такого состояния Путин
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30.09.2022 16:35 Відповісти
Если убиты 60 тысяч, то раненых , обычно в три раза больше!
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30.09.2022 16:46 Відповісти
Кінчені рашистські тварюки на чолі з недопалком-міллю (моль та недопалок - агентурні прізвиська кегебіста путіна)

Послання рашистам: "Болотні мокші генетично самоїди, снохачі, злодюжки і загарбники. Рашизм - це мутація фашизму, така собі мокшанська короста на тілі планети, яку мокші як сарана залишають навколо. Придністров'я, Чечня, Абхазія, Осетія, Сирія, Україна - всюди рашисти принесли війну, вбивства, розруху, горе і нужденність. Кожна смерть, кожна сльоза - на особистій совісті кожного мокші та манкурта. Горіть у пеклі, покидьки. Всі ваші злодіяння сторицею повернуться вам бумерангом. А ваш фюрер - гебістський недопалок путлєр, якщо не здохне, або ви самі його по шакалячи не розірвете, буде покараний в Гаазі світовим трибуналом. На ваші території будуть накладені контрибуції і репарації, а вас, як носіїв рашизмокорости, сподіваюся, стерилізують та будуть як лишньохромосомних тварюк-скотиняк тримати подалі від нормальних людей. Животійте і оглядуйтеся, бо покарання наступить навіть швидше, ніж ви думаєте. Смерть рашизму!"
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30.09.2022 16:37 Відповісти
Тю, та й шо. А мій пес підісцяв сусідські кущі, мабуть доведеться приєднати собі цю територію. О
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30.09.2022 16:38 Відповісти
Надо снять ролик из Запорожья!
Многотысячный митинг и все хором:
- Путин - Ху?ло !!!
- Раша - параша !!!
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30.09.2022 16:39 Відповісти
Надо просто уничтожить ублюдка как мирового террориста, цель №1 для всех и объявить награду в миллионах долларов.
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30.09.2022 17:09 Відповісти
30 июня 1940 г. Министр иностранных дел Литвы Винцас Креве-Мицкявичюс встречается с Молотовым. Молотов прямо заявляет о намерении Советского Союза оккупировать весь регион: «Вы должны хорошенько взглянуть на реальность и понять, что в будущем малые народы должны исчезнуть. Ваша Литва вместе с другими странами Балтии, включая Финляндию, будет присоединена к славной семье Советского Союза. Поэтому вы должны начать сейчас же приобщать свой народ к советской системе, которая в будущем будет царить повсюду, по всей Европе; применялась на практике раньше в некоторых местах, например, в странах Балтии, позже в других ".
5 июля 1940 г .: издан указ о новых выборах; Латвийские демократические партии объединяются в Национальный комитет и пытаются участвовать.
9 июля 1940 г .: Вилис Лацис , назначенный Советом министр внутренних дел, издает приказ о закрытии Национального комитета и депортации его наиболее видных членов. Депортации уже происходят с территории, не входящей (пока) в состав Советского Союза.14-15 июля 1940 г .: в Латвии и других странах Балтии прошли сфальсифицированные выборы. Только один предварительно утвержденный список кандидатов был допущен к выборам в « Народный парламент ».
[6] Бюллетени были заполнены следующей инструкцией: «В урну для голосования должен быть помещен только список Латвийского блока трудящихся. Бюллетень должен быть сдан без каких-либо изменений». Заявленный индекс активности избирателей составил 97,6%. В частности, полные результаты выборов были опубликованы в Москве за 12 часов до этого.выборы закрыты. Позже обнаруженные советские избирательные документы подтвердили, что результаты были полностью сфабрикованы. Были созданы трибуналы для наказания «изменников народа». тех, кто не выполнил «политический долг» проголосовать за Латвию в составе СССР. Тем, кто не проштамповал паспорт для голосования, разрешили выстрелить в затылок.
21 июля 1940 года: впервые установленный обманным путем Сейм собирается. У него только одно дело - петиция о вступлении в Советский Союз. (В рассмотрении такого действия отказывалось на протяжении всех выборов.) Петиция была принята единогласно. Однако это было незаконным в соответствии с все еще действующей Конституцией Латвии, которая требовала референдума плебисцита для одобрения такого действия: две трети всех правомочных участников и одобряющее простое большинство. Улманис вынужден уйти в отставку.
22 июля 1940 г .: Улманис депортирован в Советский Союз, умер в плену в 1942 г.
23 июля 1940 года: заместитель госсекретаря США Самнер Уэллс осуждает «коварные процессы», посредством которых «политическая независимость и территориальная целостность трех небольших прибалтийских республик должны были быть намеренно уничтожены одним из их более могущественных соседей».
5 августа 1940 года: Советский Союз удовлетворяет петиции Литвы, Латвии и Эстонии, соответственно, о присоединении. Латвия была включена как 15-я республика Советского Союза. За исключением Германии, ни одна западная страна не признает аннексию законной де-юре .
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30.09.2022 16:41 Відповісти
"Путин назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР

18.06.202018 июня 2020 г.

Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву, пишет Владимир Путин в статье для The National Interest о Второй мировой."
Путин назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР - DW - 18.06.2020
И никто всерьёз не воспринял - меркель так вообще кормила этого гитлера с ложечки
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30.09.2022 16:43 Відповісти
А Україні що від промов путіна? Нічого в Донецькій обл звільнено Ямпіль Лиман оточено тож нехай малюють собі що хочуть.
Україна має своє робити.
Навіть при ядерному ударі наступ не зупиниться
І треба розуміти що ядерний удар здійснюється ракетами. Коли ракету збивають вона вже не являє небезпеку окрім осколків які упали на землю
В будь -якому випадку це но Чорнобиль де тони ядерного палива вибухнули.
А захиститися від ядерного удару можна коли є багато систем ПРО. Україна таке не має
Але все одно не одна система не зможе захистити від масованого удару.
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30.09.2022 16:42 Відповісти
Ох уж ці вологі мрії ху*ла, ну нічого, ЗСУ ще роз'яснить цьому карлику його місце.
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30.09.2022 16:47 Відповісти
Представьте - старый, сошедший с ума педофил объявляет ваших детей своими и начинает угрожать.
Думаю лучшим бы ответом дебилу был бы игнор. Полностью отсутствие ответа и заявлений от Украины и Запада. У кацапов бы крышу порвало.
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30.09.2022 16:48 Відповісти
Сделали их вместе.
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30.09.2022 16:57 Відповісти
Ойойой шо ж мені оце під Марьянкою робити, заводити танка та тікати тут же тіпа рабсея ужо?)))та ні почекаем нових хозяев де вони , ауууу не бачу нікого!!!
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30.09.2022 17:01 Відповісти
*****!
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30.09.2022 17:01 Відповісти
ой трохи накладочка вийшла ...без Лиману тепер входить .. бо ЗСУ ложили на промову молі ..Взяли Лиман поки те велікую рєчь толкало
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30.09.2022 17:07 Відповісти
росіян треба вбити... за ті звірства що вони робили, вся росія несе повну відповідальність!
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30.09.2022 17:21 Відповісти
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30.09.2022 17:29 Відповісти
Красиво сидят. Мечта пулеметчика.
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30.09.2022 18:12 Відповісти
*****, твоє місце на параші біля кабздона!
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30.09.2022 19:30 Відповісти
Кто-то сказал:" ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ТОГДА ПРЕЗИДЕНТОМ, МЫ БЫ ВСЕ УМЕРЛИ В КРЫМУ, НО "ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ" НЕ ПУСТИЛИ"..
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30.09.2022 19:47 Відповісти
Луна?Ещё не параша?А Тау Кита?
Это вам не "мальчики в трусиках" - психиатрия...
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30.09.2022 20:30 Відповісти
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30.09.2022 21:50 Відповісти
Мысль, достойная повторения:
Andy S 89bd7d80

Знаете, в чем позитив? Когда ВСУ освободит первые украинские территории, которые путлер в своем больном мозгу приписал мордору, и он не сможет их сразу же отбить, сотрется грань между этими территориями и Крымом. И независимо от того, кто придет на семн7у путлерпу, Крым удержать он уже не сможет никакими способами.
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01.10.2022 09:49 Відповісти
Ахаха. Їм би ленінградську область втримати, а вони нові "приєднують". До весни всі ці області будуть деокуповані.
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02.10.2022 13:05 Відповісти
 
 