Росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після виступу Володимира Путіна відбулась процедура підписання "договорів" про входження до складу Росії українських територій, які РФ навіть не контролює.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Церемонія "приєднання" відбулася у Георгіївській залі Кремля.
Президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу РФ" нових суб'єктів - окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Підписантами з боку "керівників" окупованих територій були призначені росіянами "голова" Херсонщини Володимир Сальдо, Запорізької області - Євген Балицький, "Донецької народної республіки" - Денис Пушилін і "Луганської народної республіки" - Леонід Пасічник.
Варто вказати, що росіяни на всіх рівнях заявляють про приєднання Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона, хоча жодну з цих областей РФ не контролює повністю.
Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.
28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.
Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".
Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.
Будь ласка, зачекайте...
Когда другие строят и созидают эти хвалятся отжатыми кусками
Причем даже не занятыми ими
С Финнами в 1940 хотя бы официально был после войны договор подписан
вихода, пардон без Лімана
грустно дєвочкі, а скоро буде зовсім пєчально, без Сватово та Херсона і т.д.
========================
Дурень думкою багатіє...
========================
Скоро це штучне недолуге утворення під назвою "росія" завиє зовсім іншу пісеньку.
Слава Украине!
чим це відрізняється від заяви ****..того кремлівського карлика?
і чому мій референдум не обговорюють в ООН?
Послання рашистам: "Болотні мокші генетично самоїди, снохачі, злодюжки і загарбники. Рашизм - це мутація фашизму, така собі мокшанська короста на тілі планети, яку мокші як сарана залишають навколо. Придністров'я, Чечня, Абхазія, Осетія, Сирія, Україна - всюди рашисти принесли війну, вбивства, розруху, горе і нужденність. Кожна смерть, кожна сльоза - на особистій совісті кожного мокші та манкурта. Горіть у пеклі, покидьки. Всі ваші злодіяння сторицею повернуться вам бумерангом. А ваш фюрер - гебістський недопалок путлєр, якщо не здохне, або ви самі його по шакалячи не розірвете, буде покараний в Гаазі світовим трибуналом. На ваші території будуть накладені контрибуції і репарації, а вас, як носіїв рашизмокорости, сподіваюся, стерилізують та будуть як лишньохромосомних тварюк-скотиняк тримати подалі від нормальних людей. Животійте і оглядуйтеся, бо покарання наступить навіть швидше, ніж ви думаєте. Смерть рашизму!"
Многотысячный митинг и все хором:
- Путин - Ху?ло !!!
- Раша - параша !!!
5 июля 1940 г .: издан указ о новых выборах; Латвийские демократические партии объединяются в Национальный комитет и пытаются участвовать.
9 июля 1940 г .: Вилис Лацис , назначенный Советом министр внутренних дел, издает приказ о закрытии Национального комитета и депортации его наиболее видных членов. Депортации уже происходят с территории, не входящей (пока) в состав Советского Союза.14-15 июля 1940 г .: в Латвии и других странах Балтии прошли сфальсифицированные выборы. Только один предварительно утвержденный список кандидатов был допущен к выборам в « Народный парламент ».
[6] Бюллетени были заполнены следующей инструкцией: «В урну для голосования должен быть помещен только список Латвийского блока трудящихся. Бюллетень должен быть сдан без каких-либо изменений». Заявленный индекс активности избирателей составил 97,6%. В частности, полные результаты выборов были опубликованы в Москве за 12 часов до этого.выборы закрыты. Позже обнаруженные советские избирательные документы подтвердили, что результаты были полностью сфабрикованы. Были созданы трибуналы для наказания «изменников народа». тех, кто не выполнил «политический долг» проголосовать за Латвию в составе СССР. Тем, кто не проштамповал паспорт для голосования, разрешили выстрелить в затылок.
21 июля 1940 года: впервые установленный обманным путем Сейм собирается. У него только одно дело - петиция о вступлении в Советский Союз. (В рассмотрении такого действия отказывалось на протяжении всех выборов.) Петиция была принята единогласно. Однако это было незаконным в соответствии с все еще действующей Конституцией Латвии, которая требовала референдума плебисцита для одобрения такого действия: две трети всех правомочных участников и одобряющее простое большинство. Улманис вынужден уйти в отставку.
22 июля 1940 г .: Улманис депортирован в Советский Союз, умер в плену в 1942 г.
23 июля 1940 года: заместитель госсекретаря США Самнер Уэллс осуждает «коварные процессы», посредством которых «политическая независимость и территориальная целостность трех небольших прибалтийских республик должны были быть намеренно уничтожены одним из их более могущественных соседей».
5 августа 1940 года: Советский Союз удовлетворяет петиции Литвы, Латвии и Эстонии, соответственно, о присоединении. Латвия была включена как 15-я республика Советского Союза. За исключением Германии, ни одна западная страна не признает аннексию законной де-юре .
18.06.202018 июня 2020 г.
Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву, пишет Владимир Путин в статье для The National Interest о Второй мировой."
Путин назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР - DW - 18.06.2020
И никто всерьёз не воспринял - меркель так вообще кормила этого гитлера с ложечки
Україна має своє робити.
Навіть при ядерному ударі наступ не зупиниться
І треба розуміти що ядерний удар здійснюється ракетами. Коли ракету збивають вона вже не являє небезпеку окрім осколків які упали на землю
В будь -якому випадку це но Чорнобиль де тони ядерного палива вибухнули.
А захиститися від ядерного удару можна коли є багато систем ПРО. Україна таке не має
Але все одно не одна система не зможе захистити від масованого удару.
Думаю лучшим бы ответом дебилу был бы игнор. Полностью отсутствие ответа и заявлений от Украины и Запада. У кацапов бы крышу порвало.
Это вам не "мальчики в трусиках" - психиатрия...
Andy S 89bd7d80
Знаете, в чем позитив? Когда ВСУ освободит первые украинские территории, которые путлер в своем больном мозгу приписал мордору, и он не сможет их сразу же отбить, сотрется грань между этими территориями и Крымом. И независимо от того, кто придет на семн7у путлерпу, Крым удержать он уже не сможет никакими способами.