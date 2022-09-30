Россия объявила о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей

После выступления Владимира Путина прошла процедура подписания "договоров" о вхождении в состав России украинских территорий, которые РФ даже не контролирует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Церемония "присоединения" прошла в Георгиевском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал "договоры о вхождении в состав РФ" новых субъектов – оккупированных украинских территорий, а именно Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Подписантами со стороны "руководителей" оккупированных территорий были назначенные россиянами "глава" Херсонщины Владимир Сальдо, Запорожской области – Евгений Балицкий, "Донецкой народной республики" – Денис Пушилин и "Луганской народной республики" – Леонид Пасечник.

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Следует указать, что россияне на всех уровнях заявляют о присоединении Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, хотя ни одну из этих областей РФ не контролируют полностью.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.