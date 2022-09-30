СНБО принял новые санкции против "значимых" россиян, а Рада должна без промедления поддержать законопроект о национализации российских активов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о новых санкциях против "значимых" россиян, а Верховная Рада в скором времени будет рассматривать законопроект о национализации российских активов.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в обращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.
"СНБО Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов", - сообщил президент Украины.
Он также попросил депутатов на следующем заседании Верховной Рады без промедления поддержать законопроект о национализации всех российских активов.
"Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", - подытожил Зеленский.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.
На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".
Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.
После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Пожалуйста, подождите...
А от реальні Боржомі, Моршинська і миргородська з Київстаром норм себе почувають
І які саме "нові" активи мають бути націоналізованими, якщо на даний момент націоналізовано рівно нуль?
Що будем тепер робити, трухановці?
20.09.2022
Саме через цей піздюль розмовляючі сраки Подоляка розповсюджували фейки про те, що Блінкен схиляв ЗЄ до переговорів з РФ.
Була б моя воля, ввів би санкції щодо всіх без розбору громадян рф, а потім би робив виключення для тих, хто того заслуговує. Тоді все було всім зрозуміло.
Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ).
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП. Очолює її митрополит Лука. На фоні проросійськості якого мєркнуть навіть одеський Агафангел (останнім часом сидить тихо), Паканіч та Климент.
Це саме Лука на Соборі кричав, що він ніколи «не розстанеться Росією»; «що значить прибрати зі Статуту всі згадки про РПЦ?! Та я зараз звідси піду! Разом зі всією своєю делегацією! І собор буде зірвано!».
Ще раніше - зривав обмін полоненими в Запорізький області (я про це ще докладніше писатиму). А знаєте, що він зараз робить? Відкриває парафії УПЦ (типу не МП) закордоном. Ні, я не жартую. За дивним збігом обставин, ці парафії знаходяться по сусідству (в буквальному сенсі) з парафіями РПЦ. Увага, питання: якби їх «розлучення» було б правдою, чи допустила б РПЦ/ФСБ появу у себе під носом конкуруючої структури? Відповідь, думаю, очевидна.
Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.
PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів. Прикладів настільки багато, що доводиться вибирати найбільш промовисті.