Потрібно збудувати нову систему, яка забезпечить тотальну військову підготовку, - Резніков

Українці повинні бути завжди готові дати відсіч ворогу.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не один рік шукала модель територіальної оборони. Трохи більше року тому, коли у липні 2021 року було ухвалено закон про основи національного спротиву, тероборона нарешті почала формуватися за єдино правильним шляхом – на основі філософії всеохоплюючої тотальної оборони. Коли будь-якого ворога зустрічає не тільки професійна армія, а навчена і озброєна нація, якій непотрібна жодна додаткова мотивація. Бо є головна – боронити свій дій і свої родини", - наголосив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, успішна оборона і навіть виживання України при такому сусідстві можливе лише за умови, якщо тотальна оборона країни буде ґрунтуватися на принципі всеосяжної довіри - один до одного, сусід до сусіда, народу - до влади і навпаки.

"Навіть після нашої перемоги росіяни нікуди не подінуться. Ми маємо бути завжди готові дати відсіч – це найкращий спосіб відвернути ворога від агресивних намірів і зберегти Україну. Це означає, що нам потрібно вирішити питання впорядкування обігу зброї з врахуванням вже набутого досвіду. А досвід свідчить: у Києві за дві доби роздали понад 20 тис. автоматів. І цю зброю наші громадяни спрямували проти ворога. Необхідно продемонструвати довіру до людей.

Нам потрібно збудувати нову систему, яка забезпечить тотальну військову підготовку. Це не означає, що кожен повинен вміти керувати танком чи стрибати с парашутом. Але кожен повинен розуміти своє місце і роль в обороні, бути готовим до її виконання. Готовим психологічно, мати відповідні навички та оснащення. Це велика робота, яка ще попереду. Сьогодні наша мета – звільнити наших людей і території", - пояснив міністр оборони.

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