Потрібно збудувати нову систему, яка забезпечить тотальну військову підготовку, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українці повинні бути завжди готові дати відсіч ворогу.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не один рік шукала модель територіальної оборони. Трохи більше року тому, коли у липні 2021 року було ухвалено закон про основи національного спротиву, тероборона нарешті почала формуватися за єдино правильним шляхом – на основі філософії всеохоплюючої тотальної оборони. Коли будь-якого ворога зустрічає не тільки професійна армія, а навчена і озброєна нація, якій непотрібна жодна додаткова мотивація. Бо є головна – боронити свій дій і свої родини", - наголосив очільник Міноборони.
За словами Резнікова, успішна оборона і навіть виживання України при такому сусідстві можливе лише за умови, якщо тотальна оборона країни буде ґрунтуватися на принципі всеосяжної довіри - один до одного, сусід до сусіда, народу - до влади і навпаки.
"Навіть після нашої перемоги росіяни нікуди не подінуться. Ми маємо бути завжди готові дати відсіч – це найкращий спосіб відвернути ворога від агресивних намірів і зберегти Україну. Це означає, що нам потрібно вирішити питання впорядкування обігу зброї з врахуванням вже набутого досвіду. А досвід свідчить: у Києві за дві доби роздали понад 20 тис. автоматів. І цю зброю наші громадяни спрямували проти ворога. Необхідно продемонструвати довіру до людей.
Нам потрібно збудувати нову систему, яка забезпечить тотальну військову підготовку. Це не означає, що кожен повинен вміти керувати танком чи стрибати с парашутом. Але кожен повинен розуміти своє місце і роль в обороні, бути готовим до її виконання. Готовим психологічно, мати відповідні навички та оснащення. Це велика робота, яка ще попереду. Сьогодні наша мета – звільнити наших людей і території", - пояснив міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Бачив ролик - мені погано стало! А якби він був "на товсь"?!!
Чоловік тримає під пахвою!!! (по обрію!!!!) АК,і розмовляє з кор. ПОСТІЙНО направляючи ствол у камеру!
Це як?!! Розумію,він йому у повсякденій праці з САУ не потрібен,але хоч елементарна безпека потрібна.
Потім прийняли свій закон про совєтську колхозну систему ТРО.
А тепер жаліються.
Це так по-Зебільному, чому я не здивований
Коли поставлять на стадіоні Лобановського намети для кондитерів та членограїв, а резнікови будуть там між ними бігати та цукерочки в них клянчити.
Будете вигадувати велосипед? Вдавати що щось розробляєте? Чи може нарешті скопіюєте систему Швейцарії.
Нам треба щоб кожен рік, максимум кожні пару років кожен громадянин проходив через систему військових вишколів та підготовки.
Всіх хто буде пропонувати служити 1 раз, але рік, два роки, п'ять років за один раз, таких профнепридатних інвалідів, такий біомусор треба стріляти зразу та негайно. Тому що вони вороги країни, або корисні ідіоти. Кожен громадянин повинен не тільки знати своє місце у системі оборони, але і мати актуальні знання. Ті які він кожні пару років повинен повторювати. Реально повторювати, а не імітувати.
Тому справжня армія, а не імітація повинна бути не довше пари місяців в перший рік (де буде максимально інтенсивність і тільки саме необхідне - тобто ніякого рівняння сугробів, фарбування дерев, чищення одягу, застеляння ліжка та іншого гівна яке немає відношення до професії вбивати) і потім кожен рік на пару тижнів чи більше, щоб повторити, вивчити нове обладнання, або щоб освоїти якусь складну військову професію яка потребує справді довгого навчання.
І не інакше!
Складна техніка за профі, усі інші у мотопіхоту (умовно).
А ще треба врахувати що люди забувають те чим не користуються регулярно. Тому обов'язково має бути система вишколів.
Ну і звичайно від простої класичної строкової служби будуть косити завжди і особливо у нашому випадку просто по інерції бо так прийнято. В той же час якщо б ми зробили систему де перший раз попадаєш в армію максимум на 6 місяців, а то й 2-3 місяці то ніхто б не напрягався. Для всіх це був би табір, екстрим курорт. За який можна пройти КМБ та можливо дати основи спеціальностей. Ну, а решту вже через рік. На 3 тижні. А потім знову... І така система вишколів до того віку до якого у нас математично буде виходити достатня по розміру армія, тобто можна і до 30 вчити, а можна й до 50 якщо населення мало, а противника багато.
P.S. І такий підхід має зміст навіть у дуже близькому майбутньому де всі будуть кіборгами із імплантами типу нейролінка. Бо таких призивати на рік чи два це безглуздо. Бази можна поставити миттєво. Відкатати навики, спробувати все це в реальності, створити відповідні нейронні зв'язки теж часу не багато. І виходить що класична строчка це для країн даунів. Якщо ж уявимо світ без чіпів в мозку, то це буде жопа. Техніка всеодно ставатиме складнішою і виходитиме що в армії треба буде освоювати спеціальність не два роки як є зараз для деяких, а десять, потім 20, а потім навіть 100 та більше. Тому виникає питання, а чи не простіше вже об'єднати життя та армію. Тобто це я до того що навіть у фентезі майбутньому без чіпів в мозку армія всеодно має бути із системою вишколів бо все решта працювати не буде.
Абрамси нові не випускаються, модернізуються.
Ми війну закінчимо на Т-64, 72, 80. На МІГ і СУ. З АК-74, 84, 103, 112.
Нову, складнішу техніку вивчають профі офіцери.
Такі справи.
"Ми війну закінчимо" - і? Все настане мир? Треба постійно бути готовими до війни. І строкова служба цієї готовності дати фізично не може.
Рації. Дрони. Тепловізори. Старлінки. Артилерійські планшети. ППО планшети. ЄАСУ. І що раз всього ставатиме більше. Іде час війни дронів...
І не має значення на якій техніці війну закінчиться. Простий приклад. Мій знайомий був танкістом. Десять років назад служив в Десні. Весною його призвали. Попав на полігон заліз в танк. Трохи посидів. Виліз і сказав що нічого не пам'ятає. Ось ваша строкова служба.
Якби ж у нас була система як в Швейцарії на нас би ніхто не напав, а навіть якби зробив таку дурість то у нас би не було проблем що мужику більше сорока і він близько не пам'ятає з армії нічого крім дібілізмів та приколів.
Мені що, усі види техніки перераховувати ? Святі Хімарси вже скільки років на озброєнні ? Джавеліни, Стінгери ... Блін, пишуть, нам ТОУ-2 привезли ...
Таке враження, що Ви думаєте, що строкова служба це один раз на 1,5 роки і все - усі чоловіки по домах розійдуться.
Альо !! Строкова служба це кожного року, два рази на рік призов !!
ЇЇ до речі скоротили, бо переходили на професійну армію.
Тому мабуть буде як зараз, профі, плюс ТРО, плюс ПВП у школі.
І потім імітація - завжди так було. Ніколи ніде потім нормального не буває нічого. Максимум воєнні збори побухати та 3 патрона.
Але ви ж звичайно не про те що потім після дембеля. А ви про молодь, яку призивають 2 рази на рік. Таке враження що ви взагалі не поняли що я писав.
Я навіть не розумію як ви це сюди умудрились приплести. Мова йде про мільйонні армії, про виживання, про можливість мобілізації всього населення, а ви мені про те що дітей 2 рази на рік призивають...
Ви хоч усвідомлюєте яка різниця в порядках чисел??? У нас один призов це около 15тисяч виходило раніше. (Тепер після війни буде ще менше) Тобто за 10 років без війни ми могли галімо при галімо навчити максимум 300 тисяч. Час життя нейрону 8 років. Тобто через такий час без повтору навичок треба вчити з нуля. І про яку оборону країни тоді можна говорити?
Усвідомте що Швейцарія ваші 300 тисяч при у 5 раз меншому у них населенні легко криє та розгортається за 2 дня максимум в той час як Україні із строковою службою навіть ці 300т треба спочатку прогнати через учебку. І навіть якщо ми відмобілізовуємось повністю тобто всіх хто не відкосив, то вона при повній мобілізації всеодно умудряється крити нас чисельністю при у 5 раз меншому населенні і це без ніякої учебки, кмб, бо їй це не треба, бо люди у неї не мають часу коли забути.
Я не розумію вашого не бажання цієї системи. Складається враження що ви не думаєте в інтересах України та українців. В чому причина? Ви за кого?
Наразі скільки воюють ? Одразу віднімайте 300 тис. поліції.
ЗСУ, ТРО, НГ ... І де загальна мобілізація ??
І скільки повтікало за кордон, або ховається від призову - назвіть цифру.
Останні 10-15 років до мене не доходить - скрізь комп*ютерізація, а воєнкоми призовника знайти не можуть. Як Зе* ... с...ка ... 4 рази відкосив ??
Але як на мене краще спочатку ще й систему призову як в Швейцарії інакше зацікавленні клієнти 100% через лобістів чи ще когось все поламають, і воєнкомати ніфіга як не знали так і знати не будуть. Треба робити так щоб армія по часу це був як відпочинок, екстрім курорт для хлопчиків. І тоді ніхто косити не буде, бо гемору відкосити буде більше чим тих пару місяців повідриватись з корішами.