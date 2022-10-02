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Україні потрібні гарантії безпеки ще до вступу в НАТО, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оп

Ще до того, як Україна вступить до НАТО, нашій державі потрібні гарантії безпеки, щоб швидше справитися із агресією РФ і унеможливити її повторення у майбутньому.

Про це у ефірі всеукраїнського телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До того, як вступить Україна до НАТО, нам вже потрібні гарантії наразі безпеки нашої держави, щоб швидше справитися з російською агресією і щоб унеможливити повторення російської агресії у майбутньому після нашої перемоги", - уточнив він.

Заступник керівника Офісу Президента, відповідаючи на питання, чи може Україна оминути етап ПДЧ щодо членства в альянсі, сказав, що це, безумовно, можливо.

"Наразі ми бачимо, що Швеція і Фінляндія рухаються до НАТО без інструменту ПДЧ. Україна уважно слідкує за цим процесом і побачила, що насправді, коли говорилося про те, що не можна без ПДЧ, то виявилося, то можна. Україна враховує ці реалії і враховувала, подаючи заявку у п’ятницю, і там також було відзначено про те, що 2 держави рухаються без ПДЧ", - поінформував Жовква.

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Він відзначив, що Україна не проти іти таким же шляхом до вступу в НАТО, як Швеція і Фінляндія.

Заступник керівника Офісу Президента додав, що міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі позитивно відреагувала на заявку України на вступ до НАТО і назавала це "абсолютно нормальнии кроком", який Канада готова підтримати.

"Ми бачили і заяву трьох міністрів закордонних справ Балтії, де теж говорилося про підтримання пришвидшеної процедури. Ми бачили заяви і інших партнерів. Президент України вже після того, як була подана заявка, говорив, наприклад, з прем’єр-міністром Данії, і також було обговорено це питання. Сьогодні відбулася розмова з Президентом Франції. Тому процес буде тривати", - уточнив посадовець.

Жовква зазначив, що раніше, коли тривав процес руху заявки на вступ до Євросоюзу, хоч і поступово, але буквально кожного дня з’являлися позитивні новини, і за 120 днів Україні вдалося отримати статус кандидата.

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"Тому цей процес також (щодо вступу в НАТО. – Ред.) буде складний, непростий, але для цього буде працювати і Президент, і вся дипломатична служба України, - щоб отримати відповідний результат", - сказав він.
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Топ коментарі
+24
В *ОПе уже были "гарантии безопасности". Это асфальт и шашлычки на майские. Какие ещё гарантии лично вам, г*ндонам парашным, требуются?
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02.10.2022 22:12
+23
Гарантия безопасности - ЗСУ. А вот им нужно оружие.
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02.10.2022 22:11
+16
Хто Чонгар розмінував?
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02.10.2022 22:16
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Гарантия безопасности - ЗСУ. А вот им нужно оружие.
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02.10.2022 22:11 Відповісти
і власний ВПК який цю зброю буде виготовляти.
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02.10.2022 22:33 Відповісти
этот Жовка просто тупой как валенок - а если не дадут гарантии сейчас - так что вступать в НАТО не будете - зеленые падлы?
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03.10.2022 05:35 Відповісти
поставновка вопроса в офисе ЗЕрмака о гарантиях просто тупая - косят под дурачков кремлевских
- само вступление в НАТО и есть ГАРАНТИЯ !
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03.10.2022 05:27 Відповісти
В *ОПе уже были "гарантии безопасности". Это асфальт и шашлычки на майские. Какие ещё гарантии лично вам, г*ндонам парашным, требуются?
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02.10.2022 22:12 Відповісти
Гарантії безпеки до вступу в НАТО - це своя досвідчена армія та своя зброя, ніякі "бумажки" цього не замінять.
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02.10.2022 22:14 Відповісти
Сьогодні що день зрадо@ба? По всіх топіках одна зрада, то їм мало русні в Лімані показали, то корабель в Турції не начасі побудували, вчора НАТО обсірали так що аж вуха в'яли та з очей кров текла.
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02.10.2022 22:14 Відповісти
Хто Чонгар розмінував?
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02.10.2022 22:16 Відповісти
Мабуть президент та його оточення, яких обрав мудрий народ, той самий який обрав попереднього діяча сдавшего всю ядерну зброю ворогу, та той самий народ що обрав тупого як стовп уголовника на найвищу державну посаду, то хто ж це винен у всіх бідах?
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03.10.2022 10:44 Відповісти
Хто кацапам здав вагнерівців які тепер в Україні вбивають, грабують та гвалтують українців?
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02.10.2022 22:17 Відповісти
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02.10.2022 22:18 Відповісти
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02.10.2022 22:19 Відповісти
Які рішення зєлєнського, за 3 роки, для зміцнення обороноздатності ви можете назвати ?
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02.10.2022 22:32 Відповісти
Н.І.Х.У.Я
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02.10.2022 22:43 Відповісти
А до чого тут Зеленський? Він актор і ніяких рішень взагалі не приймає, народ сам вибрав, як то кажуть очі бачили що купували.
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02.10.2022 22:54 Відповісти
Порох ******* Крим. У лютому 14-го, коли не був президентом, навіть кандидатом. Мамкін наполеон не ******* південь України після трьох років президентства у 22-му. Дивись, не переплутай.
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02.10.2022 23:22 Відповісти
Ви там що самі з собою розмовляєте? Чи аби шось написати? Ще раз - де я про клоуна писав, де про Порошенка?
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03.10.2022 00:03 Відповісти
если зеленка низачто не отвечает так какого хрена его башка целый день в телевизоре? не слишком ли дорогое удовольствие для украинцев содержать такого бездаря?
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03.10.2022 05:24 Відповісти
Чого ти це в мене питаєшь?
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03.10.2022 10:36 Відповісти
потому что ты оправдыавешь его(он не виноват по твоему) или ты просто так спам строчишь?
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03.10.2022 17:29 Відповісти
Кажу кацап вчи мову скоро згодиться
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03.10.2022 19:06 Відповісти
я знаю мову краще тебе тому-що народився та живу в Україні
а вот ты что хрен с горы с зелено-кацапским мозгом уже ясно
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03.10.2022 21:14 Відповісти
пиз@иш за НАТО, кєтайоза😡
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02.10.2022 22:52 Відповісти
Щось маєте проти НАТО? чи то як коли в тебе ніколи не було мерседесу, а ти сидиш такий та комменти строчий який він ху...роший
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03.10.2022 00:06 Відповісти
А разве папашка Дерьмака не дает гарантии ?
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02.10.2022 22:14 Відповісти
Доки ЗЕ з Єрмаком при владі ніякого НАТО не буде
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02.10.2022 22:15 Відповісти
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02.10.2022 22:16 Відповісти
Це той самий "підполковник"-піз#абол?
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02.10.2022 22:18 Відповісти
Кумир 40-летних разведенок
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02.10.2022 22:20 Відповісти
Ну да... Вінник звалив і тепер схоже "вовчиці" знайшли заміну.
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02.10.2022 22:36 Відповісти
"кумир" лошиц и лохов - вот такие наслушаются этого пестабола про "2-3 недели и война закончится" а потом их под завалами находят
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04.10.2022 05:09 Відповісти
Якщо хочеш щось зробити, то подаєш заявку про пришвидшений вступ до НАТО, а якщо ні, то вносиш зміни до Конституції
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02.10.2022 22:19 Відповісти
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02.10.2022 22:25 Відповісти
"подаешь заявку" это пусто-головый фуфел для местных зе-дятлов - а ты требования выполнил которые предьявляют всем странам кандидатам в НАТО? а законы? а судовая реформа? а где независимый НАБУ и реальная борьба с коррупцией?
зеленский опять всех дурит и косит под дурочка
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04.10.2022 05:13 Відповісти
Чесно кажучи не можу уявити собі Україну в НАТО з Дерьмаком в якості голови ОПи.
Можливо його звільнення покаже серйозність наших намірів?
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02.10.2022 22:17 Відповісти
Якщо б Зеленський дійсно бажав вступу до НАТО, то замість Д'єрьмака призначив би патріотичного голову Харківської опзж Райніна чи хоча б патріотичного бізнес-партнера мєртвєчука Ложкіна. А так дійсно - уявити не можна
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02.10.2022 22:22 Відповісти
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02.10.2022 22:23 Відповісти
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02.10.2022 22:24 Відповісти
Да задрал ты зебобик
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02.10.2022 22:33 Відповісти
а у тебя какой выбор?
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03.10.2022 05:32 Відповісти
ты что ли зелебот совсем не палишься? при зеленых мародерах гуманитарки нас ни в какое НАТО не возьмут - по-этому сначала меняем власть а потом сразу в НАТО
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04.10.2022 05:15 Відповісти
а кто освободит того кто назначил зерамака и его дбр-овское шобло?
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03.10.2022 05:30 Відповісти
а тем временем ******** в ООН созывает СБ ООН по поводу АГРЕССИИ УКРАИНЫ В ХЕРСОНСКОЙ РОССИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.... вместо того чтобы ********а послать ***** СБ собирает заседание скажите когда этот ************ цирк ООне прекратится когда разгонят недолугий импотентный орган ООН????
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02.10.2022 22:18 Відповісти
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02.10.2022 22:30 Відповісти
😁 Звідки "новость"?
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02.10.2022 22:30 Відповісти
😭🤣👉👌🇷🇺
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02.10.2022 22:55 Відповісти
разгоняй - ты кому этот тупой вопрос задаешь?
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03.10.2022 05:33 Відповісти
а хіба у вас не стоїть черга з "гарантів" таких, як "нмеччина" та "італія", які навіть свою безпеку не гарантують без техаських рейнджерів?
Якщо справді хочете гарантій, запитайте в англосаксів. Якщо вони скажуть "ні", то не треба більше ні до кого апелювати.
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02.10.2022 22:19 Відповісти
вже сказали: тільки не з тобою, Зєля
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03.10.2022 11:21 Відповісти
Это не тот ли Жовква, который заявлял этим летом, шо Украина отказывается от попыток к вступлению в НАТО?
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02.10.2022 22:20 Відповісти
Зараз для Великобританії та США було б доцільним повернути-надати Україні ядерну зброю посилаючись на неможливість виконання ними умов будапештського меморандуму... В ********* світі це єдина 100% діюча гарантія безпеки...
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02.10.2022 22:22 Відповісти
ОПу з кротами в НАТУ? Танунах.
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02.10.2022 22:27 Відповісти
В жОПі кротів не буває там тільки глисти можуть існувати. Найвеличніший мабуть жОПу почухав, то вони і почали так активно рухатися.
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02.10.2022 23:01 Відповісти
так там вже ******* є, то одним більше одним меньше...
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03.10.2022 00:09 Відповісти
******* прижмут как клопов они и пискнуть не смогут
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03.10.2022 05:37 Відповісти
Коли країна воює, то їй надають допомогу, якщо країна перемогла, тоді мова може вже йти про військові союзи. Зараз жодних безпекових гарантій Україна не отримає, тільки ЗСУ - наш гарант, а Зеля як гарант всрався.
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02.10.2022 23:51 Відповісти
какой-то театр абсурда - то офыс пердызэнта, то абдрыстовыч, то еще какое-нибудь чмо...
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03.10.2022 07:13 Відповісти
уже задрочили этой темой
дело в том, что Украину в НАТО принимать НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ, но сейчас идёт активная фаза войны и у стран блока выработался консенсус - отложить процесс вступления до тех пор, пока не исчезнет угроза применения ЯО со стороны кремля
здесь всё чётко и ясно: сменится позиция/руководство РФ, и процесс пойдёт
но, желательно, и с параллельной сменой руководства Украины
вот эти нанайские мальчики и изображают борьбу: Зеля требует вступления в НАТО, а пынька - машет ядерной дубинкой в надежде расколоть НАТО и проч. - и оба хохочут как клоуны
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03.10.2022 11:19 Відповісти
 
 