Зеленський подякував країнам, які підтримали вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський подякував країнам Центральної та Східної Європи за підтримку вступу України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Твіттері.

"Щиро вдячний нашим добрим сусідам – країнам Центральної та Східної Європи – за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - зазначив Зеленський.

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Він подякував Президентам: Естонії Алару Карісу, Латвійської республіки Егілсу Левітсу, Литви Ґітанасу Науседі, Північної Македонії Стево Пендаровському, Чорногорії Мило Джукановичу, Польщі Анджею Дуді, Румунії Клаусу Йоганнісу, Словаччини Зузані Чапутовій та Чехії Мілошу Земану.