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Зеленський подякував країнам, які підтримали вступ України до НАТО
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Президент Володимир Зеленський подякував країнам Центральної та Східної Європи за підтримку вступу України в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Твіттері.
"Щиро вдячний нашим добрим сусідам – країнам Центральної та Східної Європи – за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - зазначив Зеленський.
Він подякував Президентам: Естонії Алару Карісу, Латвійської республіки Егілсу Левітсу, Литви Ґітанасу Науседі, Північної Македонії Стево Пендаровському, Чорногорії Мило Джукановичу, Польщі Анджею Дуді, Румунії Клаусу Йоганнісу, Словаччини Зузані Чапутовій та Чехії Мілошу Земану.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
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+5 Вася Шевченко f77d76ba
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+3 Vika Lysenko
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Розповісти про зверства россіян , показати фото і відео, І ЩЕ РАЗ ЗВЕРНУТИСЬ З ПРОХАННЯМ ПІДТРИМАТИ УКРАЇНУ І ПРИСКОРИТИ ВСТУП
вода камені точить