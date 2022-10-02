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Зеленський подякував країнам, які підтримали вступ України до НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рнбо,зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував країнам Центральної та Східної Європи за підтримку вступу України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Твіттері.

"Щиро вдячний нашим добрим сусідам – країнам Центральної та Східної Європи – за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - зазначив Зеленський.

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Він подякував Президентам: Естонії Алару Карісу, Латвійської республіки Егілсу Левітсу, Литви Ґітанасу Науседі, Північної Македонії Стево Пендаровському, Чорногорії Мило Джукановичу, Польщі Анджею Дуді, Румунії Клаусу Йоганнісу, Словаччини Зузані Чапутовій та Чехії Мілошу Земану.
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Топ коментарі
+7
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02.10.2022 18:03
+5
дорогу осилит идущий !!
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02.10.2022 17:48
+3
НАТО в ХАТУ ‼️💙💛🥂
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02.10.2022 19:28
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дорогу осилит идущий !!
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02.10.2022 17:48 Відповісти
НАТО в ХАТУ ‼️💙💛🥂
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02.10.2022 19:28 Відповісти
ну і путлеру подякуй !
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02.10.2022 17:49 Відповісти
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02.10.2022 18:03 Відповісти
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02.10.2022 18:16 Відповісти
Da uz, takim na pionino nepoigraesh, ze kurseee...
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02.10.2022 18:19 Відповісти
багато хто подякував
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02.10.2022 17:52 Відповісти
падаль
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02.10.2022 18:03 Відповісти
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02.10.2022 18:12 Відповісти
9 поки що, а треба 30
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02.10.2022 18:13 Відповісти
Моя дочка зустрічається з лейтенантом поліції. По секрету мені сказала, що в них зарплата 80к грн. Моя мамка отримує зарплату вчителя 7.5 к. Тобто вчитель отримує зарплату в 10! разів менше поліцейського. Це не дзвіночок. Це КОЛОКОЛ, який знаменує про початок створення поліцейської держави. Про свої доходи скромно промовчу. То не ваше діло.
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02.10.2022 18:36 Відповісти
Знаючи Українців - можу сказати, що мріяти не шкідливо)))
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02.10.2022 19:14 Відповісти
Вчителі і вихователі у США отримують мінімалку. Вихователька з США сказала.
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02.10.2022 19:50 Відповісти
Ой, не тринди, чи в нас вчителів нема, і не знаєм, хто і скільки?
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02.10.2022 20:16 Відповісти
В Київі вже 2 місяця не платять доплати. Зарплатня поліцейського 13-15 тис грн. Раніше так, були в районі 30 тис + зарплатня 13(15). Інколи комусь 50+ тис платили. Зараз всім убрали
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03.10.2022 02:23 Відповісти
За что платят этим дармоедам?работать не хотят,и подались в собаки!фу быть такими как вы!преступники!взяточники,марадеры
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03.10.2022 05:52 Відповісти
Боты возбудились 🇷🇺💩🤖😄‼️Кто стучит , тому откроют‼️
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02.10.2022 19:27 Відповісти
Канада теж підтримала.
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02.10.2022 19:52 Відповісти
Про Канаду забули.
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02.10.2022 21:00 Відповісти
Треба Зе по-новому почитати моралі країнам НАТО , котрі промовчали
Розповісти про зверства россіян , показати фото і відео, І ЩЕ РАЗ ЗВЕРНУТИСЬ З ПРОХАННЯМ ПІДТРИМАТИ УКРАЇНУ І ПРИСКОРИТИ ВСТУП

вода камені точить
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02.10.2022 21:40 Відповісти
Олег Шарп підрахував, що "Президенти 12 країн уже підписали спільну заяву, в якій висловлюється підтримка приєднання України до НАТО."
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03.10.2022 13:38 Відповісти
 
 