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Зеленский поблагодарил страны, которые поддержали вступление Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рнбо,зеленський

Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку вступления Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Очень благодарен нашим добрым соседям - странам Центральной и Восточной Европы - за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины", - отметил Зеленский.

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Он поблагодарил Президентов: Эстонии Алару Карису, Латвийской республики Эгилсу Левитсу, Литвы Гитанасу Науседе, Северной Македонии Стево Пендаровски, Черногории Мило Джукановичу, Польши Анджею Дуде, Румынии Клаусу Иоганнесу, Словакии Зузане Чапутовой и Чехии Милошу Земану.
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Топ комментарии
+7
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02.10.2022 18:03
+5
дорогу осилит идущий !!
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02.10.2022 17:48
+3
НАТО в ХАТУ ‼️💙💛🥂
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02.10.2022 19:28
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дорогу осилит идущий !!
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02.10.2022 17:48 Ответить
НАТО в ХАТУ ‼️💙💛🥂
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02.10.2022 19:28 Ответить
ну і путлеру подякуй !
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02.10.2022 17:49 Ответить
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02.10.2022 18:03 Ответить
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02.10.2022 18:16 Ответить
Da uz, takim na pionino nepoigraesh, ze kurseee...
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02.10.2022 18:19 Ответить
багато хто подякував
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02.10.2022 17:52 Ответить
падаль
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02.10.2022 18:03 Ответить
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02.10.2022 18:12 Ответить
9 поки що, а треба 30
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02.10.2022 18:13 Ответить
Моя дочка зустрічається з лейтенантом поліції. По секрету мені сказала, що в них зарплата 80к грн. Моя мамка отримує зарплату вчителя 7.5 к. Тобто вчитель отримує зарплату в 10! разів менше поліцейського. Це не дзвіночок. Це КОЛОКОЛ, який знаменує про початок створення поліцейської держави. Про свої доходи скромно промовчу. То не ваше діло.
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02.10.2022 18:36 Ответить
Знаючи Українців - можу сказати, що мріяти не шкідливо)))
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02.10.2022 19:14 Ответить
Вчителі і вихователі у США отримують мінімалку. Вихователька з США сказала.
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02.10.2022 19:50 Ответить
Ой, не тринди, чи в нас вчителів нема, і не знаєм, хто і скільки?
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02.10.2022 20:16 Ответить
В Київі вже 2 місяця не платять доплати. Зарплатня поліцейського 13-15 тис грн. Раніше так, були в районі 30 тис + зарплатня 13(15). Інколи комусь 50+ тис платили. Зараз всім убрали
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03.10.2022 02:23 Ответить
За что платят этим дармоедам?работать не хотят,и подались в собаки!фу быть такими как вы!преступники!взяточники,марадеры
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03.10.2022 05:52 Ответить
Боты возбудились 🇷🇺💩🤖😄‼️Кто стучит , тому откроют‼️
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02.10.2022 19:27 Ответить
Канада теж підтримала.
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02.10.2022 19:52 Ответить
Про Канаду забули.
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02.10.2022 21:00 Ответить
Треба Зе по-новому почитати моралі країнам НАТО , котрі промовчали
Розповісти про зверства россіян , показати фото і відео, І ЩЕ РАЗ ЗВЕРНУТИСЬ З ПРОХАННЯМ ПІДТРИМАТИ УКРАЇНУ І ПРИСКОРИТИ ВСТУП

вода камені точить
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02.10.2022 21:40 Ответить
Олег Шарп підрахував, що "Президенти 12 країн уже підписали спільну заяву, в якій висловлюється підтримка приєднання України до НАТО."
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03.10.2022 13:38 Ответить
 
 