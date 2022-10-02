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Лукашенко боится участия в войне против Украины и делает все, чтобы Беларусь туда не вступила, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко,путін

Самопровозглашённый "президент" Александр Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, он сделает все, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Руководство РФ пыталось уговорить Лукашенко вступить в войну. Там есть определенный формат, который им предложили, на что Лукашенко в свойственной ему… очень красиво пытается "спетлять" с этого. То есть, он и не отказывается, и не соглашается, и делает на самом деле все, чтобы этого не произошло", – заявил он.

По словам Буданова, Лукашенко создал очень много бед для Украины, поскольку предоставил свою территорию, чтобы РФ вела вторжение в Украину и обстрелы.

"Но он боится этого (участия в войне. – Ред.). Он сделает все, чтобы Беларусь туда не вступила", – добавил глава ГУР МО.

По его словам, сейчас Беларусь в значительной части очень зависит от позиции Китая:

"И они будут оглядываться и спрашивать исключительно на Китай. В ближайшее время, наверное, и Россию перестанут спрашивать о чем-то… Китай в отличие от России сейчас действительно влиятельное государство. Россия – исключительно зависимая территория, не больше".

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Топ комментарии
+13
підкуйло вже вступила, надавши свою територію оркам, для вбивства Українців.
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02.10.2022 16:38
+13
шо-то у Буданова сёдни изык развязался....
прямо и пытать не надо.... как помело... аж аристович нервно скурился...
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02.10.2022 16:50
+9
Нифига себе аналитика. Видно двойник Путина сообщил. Никто Батьку спрашивать не будет, скажут идти, и оно пойдет.
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02.10.2022 16:47
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підкуйло вже вступила, надавши свою територію оркам, для вбивства Українців.
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02.10.2022 16:38 Ответить
И кредиты от рашки получить хочется и картошки покушать... Если перефразировать известную пословицу. Скоро уже выяснится что усы "бацьки" уже не так смешно щекочут в разных местах и будет "картофельный принц" рассказывать откуда из россии готовилось нападение. Переобуется в момент. Да и белорусы не россияне. Их доставать можно долго, но и выгребать звездюлей потом намного больше.
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02.10.2022 16:39 Ответить
это было понятно после месяца с начала войны,а сейчас так и подавно,половина вояк если что сразу к нам переметнеться правда с их опытом и умениями я бы их не брал только технику и до побачення,а так усатый хитрожоп будет тыл рашки даже от марсиян и боевых гуманоидов с альфа центавры защищать,абы тут не зашквариться.
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02.10.2022 16:41 Ответить
Если Лукашенко рыпнется, то его убьют и не моргнув глазом!
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02.10.2022 16:41 Ответить
То бульбо-фюрер чтобы не идти воевать сам. разрешил пулять ракетами по Украине карлику и дал территорию для непосредственного нападения. Все равно попадалово как тут ни крути, пусть расскажет трибуналу или партизанам про то что он покажет откуда на Беларусь готовилось нападение.
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02.10.2022 16:41 Ответить
Правильно боіться -- нам ше білорусів не хватало.
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02.10.2022 16:42 Ответить
Ага... Нарешті здогадався. Сьогодні на "Цензорі" "День Буданова". Як то кажуть "no news is good news".
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02.10.2022 16:42 Ответить
Скоро картофельный батька так доманеврируется что нападет на Рашку.
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02.10.2022 16:43 Ответить
я думаю что до такого не дойдет,...как бы тут не ржали с руснявых чмонь опыта у ниих поболее чем у парадного войска усатого.,no chance
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02.10.2022 16:45 Ответить
чому досі ніхто не запитав у буданова, а скільки ж у росії залишилось ракет?
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02.10.2022 16:45 Ответить
так по ракетам у нас Арестович)
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02.10.2022 16:47 Ответить
Дикі люди!
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02.10.2022 16:47 Ответить
Нифига себе аналитика. Видно двойник Путина сообщил. Никто Батьку спрашивать не будет, скажут идти, и оно пойдет.
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02.10.2022 16:47 Ответить
шо-то у Буданова сёдни изык развязался....
прямо и пытать не надо.... как помело... аж аристович нервно скурился...
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02.10.2022 16:50 Ответить
Та це майже 50 хвилинне інтерв'ю, чому кожну тезу роблять по одному окремому посту, а не одним цілим

https://www.youtube.com/watch?v=E3Y-zD6VkS4
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02.10.2022 17:55 Ответить
Булбафрайер он, а не бульбафюрер. И в войну он уже вступил. Просто оттягивает свой конец. В плохом смысле этого слова.
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02.10.2022 16:55 Ответить
А почему Лукашенко не посоветовался с Будановым и его сожителем Гогилашвили ?
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02.10.2022 17:17 Ответить
Щось Буданов багато балакає. Це неприпустимо для розвідника.
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02.10.2022 18:02 Ответить
А хто каже, шо лукаш не у війні? Звідки орки зайшли на північну частину України? З *********. Звідки в кінці липня обстріляли Чернігівську область? З *********. І в місто наше, до речі, бульбаші зайшли. Техніка з О чия? ***********!
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02.10.2022 18:07 Ответить
Ясно що боїться.його територія покривається байрактарами і хаммерсами наскрізь.якщо шо то обидва нпз - основні постачальники валюти- відразу в бавовняні комбінати перетворюються. І всі це знають
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02.10.2022 18:15 Ответить
 
 