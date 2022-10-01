Кулеба обговорив зі Столтенбергом заявку України на членство в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявку України на членство в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В контексті діалогу Генерального секретаря НАТО з Президентом Володимиром Зеленським, я провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом, щоб детально поінформувати його про заявку України на членство. Ми домовилися підтримувати зв'язок щодо цього питання та обговорили подальші практичні кроки НАТО з підтримки України у протидії російській агресії", - розповів Кулеба.

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