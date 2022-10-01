6 494 18
Кулеба обговорив зі Столтенбергом заявку України на членство в НАТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявку України на членство в Північноатлантичному альянсі.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В контексті діалогу Генерального секретаря НАТО з Президентом Володимиром Зеленським, я провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом, щоб детально поінформувати його про заявку України на членство. Ми домовилися підтримувати зв'язок щодо цього питання та обговорили подальші практичні кроки НАТО з підтримки України у протидії російській агресії", - розповів Кулеба.
Топ коментарі
+16 Snart
показати весь коментар01.10.2022 22:57
+10 Наталия П
показати весь коментар01.10.2022 22:59
+6 olele
показати весь коментар01.10.2022 22:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Є дача на межі Миколаївської та Херсонські областей. 12 соток.
Стратегічне разміщенея на висоті понад Інгульцем.
Нічого для НАТО не жалко.
Стосовно вибухів: 18:43 Развожаев сообщил детали по Бельбеку: "Произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал".
mk.ru
всього навсього частичный подрыв....О
нужно ждать, пока на параше будет не до Украины.....
Зеленський не мислить - він пародіює мислення.Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
=Двох тільки...
-А шо так мало?!
-Та мени, курва, самі буряти і дагестанці попадаються!!!
Народ, хоть чуть-чуть поумней!