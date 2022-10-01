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Кулеба обговорив зі Столтенбергом заявку України на членство в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг,єнс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявку України на членство в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В контексті діалогу Генерального секретаря НАТО з Президентом Володимиром Зеленським, я провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом, щоб детально поінформувати його про заявку України на членство. Ми домовилися підтримувати зв'язок щодо цього питання та обговорили подальші практичні кроки НАТО з підтримки України у протидії російській агресії", - розповів Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держави-скептики мають переглянути позицію щодо членства України в НАТО, - Кулеба
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Топ коментарі
+16
Займіться справами, проводьте реформи прописані у ПДЧ, досить вже «дим» пускати. Це не змінить факту вашої бездіяльності щодо НАТО протягом 3-х років…
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01.10.2022 22:57
+10
Понимаю, что нас, в обозримом будущем, туда не примут. Мадьяры и много других, скрыто или явно будут против. Но как хочется, чтобы Украина была членом НАТО.
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01.10.2022 22:59
+6
Ирина Faulkenberry@Faulken87094189

Є дача на межі Миколаївської та Херсонські областей. 12 соток.
Стратегічне разміщенея на висоті понад Інгульцем.
Нічого для НАТО не жалко.
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01.10.2022 22:59
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Займіться справами, проводьте реформи прописані у ПДЧ, досить вже «дим» пускати. Це не змінить факту вашої бездіяльності щодо НАТО протягом 3-х років…
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01.10.2022 22:57 Відповісти
Понимаю, что нас, в обозримом будущем, туда не примут. Мадьяры и много других, скрыто или явно будут против. Но как хочется, чтобы Украина была членом НАТО.
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01.10.2022 22:59 Відповісти
Кто стучит , тому откроют ……. Боты , разных мастей долбили ,как дятлы ,что и Безвиз , Томос , кандидатство в EС Украине не дадут
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02.10.2022 08:26 Відповісти
Ирина Faulkenberry@Faulken87094189

Є дача на межі Миколаївської та Херсонські областей. 12 соток.
Стратегічне разміщенея на висоті понад Інгульцем.
Нічого для НАТО не жалко.
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01.10.2022 22:59 Відповісти
ну і до чого тут НАТО як ви самі не скористувалися?
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01.10.2022 23:05 Відповісти
оббалакав.
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01.10.2022 23:02 Відповісти
На аеродромі Бельбек у окупованому Криму чутно вибухи. ВIДЕО
Стосовно вибухів: 18:43 Развожаев сообщил детали по Бельбеку: "Произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал".
mk.ru
всього навсього частичный подрыв....О
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01.10.2022 23:07 Відповісти
по-моему это дохлый номер......
нужно ждать, пока на параше будет не до Украины.....
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01.10.2022 23:07 Відповісти
Що там з агентом Стєкловим можна обговорювати?Який розмір цицьок у його коханки?)
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01.10.2022 23:49 Відповісти
НАТО вигідно щоб Україна була в НАТО - отримають загартовану в боях Армію!
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02.10.2022 00:28 Відповісти
Про "вступ Зеленського до НАТО"

Зеленський не мислить - він пародіює мислення.Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
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02.10.2022 01:54 Відповісти
-Миколо, ти скільки москалів вбив?
=Двох тільки...
-А шо так мало?!
-Та мени, курва, самі буряти і дагестанці попадаються!!!
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02.10.2022 02:37 Відповісти
Це що, така гра? Там таких як угорщина до біса, то ж це просто чергова "локшина на вуха". Для кого ця інформація?
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02.10.2022 08:43 Відповісти
Ещё один напёрсточник украинского масштаба лечит мозги украинским де..лам.
Народ, хоть чуть-чуть поумней!
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02.10.2022 12:51 Відповісти
 
 