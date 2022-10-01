РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6437 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 494 18
война (46726) НАТО (8936) членство в НАТО (1215) Столтенберг (1412)

Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на членство в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,єнс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"В контексте диалога генерального секретаря НАТО с президентом Владимиром Зеленским, я провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство. Мы договорились поддерживать связь по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии", - рассказал Кулеба.

Читайте также: Государства-скептики должны пересмотреть позицию относительно членства Украины в НАТО, - Кулеба
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Займіться справами, проводьте реформи прописані у ПДЧ, досить вже «дим» пускати. Це не змінить факту вашої бездіяльності щодо НАТО протягом 3-х років…
показать весь комментарий
01.10.2022 22:57
+10
Понимаю, что нас, в обозримом будущем, туда не примут. Мадьяры и много других, скрыто или явно будут против. Но как хочется, чтобы Украина была членом НАТО.
показать весь комментарий
01.10.2022 22:59
+6
Ирина Faulkenberry@Faulken87094189

Є дача на межі Миколаївської та Херсонські областей. 12 соток.
Стратегічне разміщенея на висоті понад Інгульцем.
Нічого для НАТО не жалко.
показать весь комментарий
01.10.2022 22:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Займіться справами, проводьте реформи прописані у ПДЧ, досить вже «дим» пускати. Це не змінить факту вашої бездіяльності щодо НАТО протягом 3-х років…
показать весь комментарий
01.10.2022 22:57 Ответить
Понимаю, что нас, в обозримом будущем, туда не примут. Мадьяры и много других, скрыто или явно будут против. Но как хочется, чтобы Украина была членом НАТО.
показать весь комментарий
01.10.2022 22:59 Ответить
Кто стучит , тому откроют ……. Боты , разных мастей долбили ,как дятлы ,что и Безвиз , Томос , кандидатство в EС Украине не дадут
показать весь комментарий
02.10.2022 08:26 Ответить
Ирина Faulkenberry@Faulken87094189

Є дача на межі Миколаївської та Херсонські областей. 12 соток.
Стратегічне разміщенея на висоті понад Інгульцем.
Нічого для НАТО не жалко.
показать весь комментарий
01.10.2022 22:59 Ответить
ну і до чого тут НАТО як ви самі не скористувалися?
показать весь комментарий
01.10.2022 23:05 Ответить
оббалакав.
показать весь комментарий
01.10.2022 23:02 Ответить
На аеродромі Бельбек у окупованому Криму чутно вибухи. ВIДЕО
Стосовно вибухів: 18:43 Развожаев сообщил детали по Бельбеку: "Произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал".
mk.ru
всього навсього частичный подрыв....О
показать весь комментарий
01.10.2022 23:07 Ответить
по-моему это дохлый номер......
нужно ждать, пока на параше будет не до Украины.....
показать весь комментарий
01.10.2022 23:07 Ответить
Що там з агентом Стєкловим можна обговорювати?Який розмір цицьок у його коханки?)
показать весь комментарий
01.10.2022 23:49 Ответить
НАТО вигідно щоб Україна була в НАТО - отримають загартовану в боях Армію!
показать весь комментарий
02.10.2022 00:28 Ответить
Про "вступ Зеленського до НАТО"

Зеленський не мислить - він пародіює мислення.Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
показать весь комментарий
02.10.2022 01:54 Ответить
-Миколо, ти скільки москалів вбив?
=Двох тільки...
-А шо так мало?!
-Та мени, курва, самі буряти і дагестанці попадаються!!!
показать весь комментарий
02.10.2022 02:37 Ответить
Це що, така гра? Там таких як угорщина до біса, то ж це просто чергова "локшина на вуха". Для кого ця інформація?
показать весь комментарий
02.10.2022 08:43 Ответить
Ещё один напёрсточник украинского масштаба лечит мозги украинским де..лам.
Народ, хоть чуть-чуть поумней!
показать весь комментарий
02.10.2022 12:51 Ответить
 
 