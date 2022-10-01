Государства-скептики должны пересмотреть позицию относительно членства Украины в НАТО, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Учитывая коренное изменение ситуации, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к вступлению нашего государства в Альянс, ведь именно в Украине сейчас решается будущее евроатлантического пространства.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.
"Будущее евроатлантического пространства решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины", - заявил министр.
Он убежден, что обращение Украины к НАТО меняет логику и динамику процесса евроатлантической интеграции нашего государства.
"Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", - подчеркнул он.
Дмитрий Кулеба напомнил, что когда Украина ранее подала заявку на членство в Европейском Союзе, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных в этом вопросе, тоже была крайне сдержанной.
"Но в конце концов эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", - отметил он.
Министр отметил, что Украина сегодня является государством, которое, несмотря на войну, продолжает внедрять реформы, а также государством, которое жертвует своими лучшими сыновьями и дочерьми, защищая демократию.
Он отметил, что сейчас мяч на поле НАТО, и если Альянс решит определить список шагов, которые Украине нужно выполнить для успешного завершения процесса интеграции, наше государство готово их выполнить.
Пожалуйста, подождите...
бо це потрібно саме Україні... а не комусь іншому...
чи українською проблематично???
Не удалось. Наверное, таки проблема у собеседника с пониманием украинской)
или бесполезно... эму это уже не интересно )))
Просто захотелось Васю Шевченко трошкi /бел./ поддержать)
І як Ви думаєте, воно поїхало?
в Бразилии наиболее вероятным кандидатом на пост президента может стать Луис Инасиу Лула, имеющий про-западные и про-НАТО'вские взгляды....
11 год ·
Люди покладають надмірно великі надії на вступ до NATO.
Навіть, при гіпотетичному прискореному приєднанні, до нас миттєво не поїдуть ешелони вояків.
Воювати, як і раніше, будемо ми... Власними силами, самостійно, життями наших громадян...
Жодна з країн Європи не пошле своїх синів помирати в Україні.
Зброя, БК, технічні засоби, закриття неба - це те, на що може розраховувати Україна і за що варто поборотись...
А власне, більшого і не треба...
А угорські солдати нам тут не потрібні
https://twitter.com/i/status/1576120902441349120
бубу туди закіньте - ***** вона потрібна інакше?