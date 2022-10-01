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Государства-скептики должны пересмотреть позицию относительно членства Украины в НАТО, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Учитывая коренное изменение ситуации, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к вступлению нашего государства в Альянс, ведь именно в Украине сейчас решается будущее евроатлантического пространства.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Будущее евроатлантического пространства решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины", - заявил министр.

Он убежден, что обращение Украины к НАТО меняет логику и динамику процесса евроатлантической интеграции нашего государства.

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"Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", - подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба напомнил, что когда Украина ранее подала заявку на членство в Европейском Союзе, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных в этом вопросе, тоже была крайне сдержанной.

"Но в конце концов эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", - отметил он.

Министр отметил, что Украина сегодня является государством, которое, несмотря на войну, продолжает внедрять реформы, а также государством, которое жертвует своими лучшими сыновьями и дочерьми, защищая демократию.

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Он отметил, что сейчас мяч на поле НАТО, и если Альянс решит определить список шагов, которые Украине нужно выполнить для успешного завершения процесса интеграции, наше государство готово их выполнить.
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Топ комментарии
+20
ні...трошки не так.. це Україна має переконати держави-скептики змінити свою думку...
бо це потрібно саме Україні... а не комусь іншому...
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01.10.2022 19:58
+19
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01.10.2022 20:18
+15
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01.10.2022 20:09
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ні...трошки не так.. це Україна має переконати держави-скептики змінити свою думку...
бо це потрібно саме Україні... а не комусь іншому...
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01.10.2022 19:58 Ответить
"не понимаем, о какой коррупции идёт речь" (С)
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01.10.2022 20:05 Ответить
Шашлыки по букавельски
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01.10.2022 21:03 Ответить
нажаль, зелепень влаштував Украіні "шашлики", але - "по-бучанськи", "по-ізюмськи", "по-херсонськи", "по-маріупольски"... - і саме це мало на увазі - бо воно прекрасно все знало про напад, і всі "зелені" в один голос при тому казали казали, що "все нормально" - для них було "все нормально" - бо так ім було треба
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02.10.2022 00:59 Ответить
«ми її (корупцію) переросли» (с
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01.10.2022 21:12 Ответить
Ничего они вам не должны!что за привычка,думать что вам все должны?это вы всем должны!отдавать чем будете?зэдэбилы!?
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01.10.2022 21:39 Ответить
читать то хоть умеете????
чи українською проблематично???
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01.10.2022 21:41 Ответить
Прочла Ваш комментарий повторно: пыталась найти, за что можно зацепиться, чтобы так ответить.
Не удалось. Наверное, таки проблема у собеседника с пониманием украинской)
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01.10.2022 21:53 Ответить
как думаете, может перевести ему?
или бесполезно... эму это уже не интересно )))
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01.10.2022 21:55 Ответить
Думаю, что пан Яр прав.
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01.10.2022 22:05 Ответить
Лариса! "Не рвіть душу"! Деякі пишуть не для того щоб їх розуміли! А для звичайного "розведення срачу"!
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01.10.2022 21:59 Ответить
Приветствую) Да, в этом случае я была далека от "Не рвіть душу"!
Просто захотелось Васю Шевченко трошкi /бел./ поддержать)
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01.10.2022 22:03 Ответить
На "Ватру" зайдіть! Настрій собі трохи підніміть!
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01.10.2022 22:07 Ответить
Дима, это уже при другом президенте будет.
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01.10.2022 19:59 Ответить
Державам -- скептикам треба підняти вєки.
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01.10.2022 19:59 Ответить
А деяким особливим "скептикам", не будемо називати їх, треба дати по мордяці. По безсоромній мадярській мордяці.
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01.10.2022 20:04 Ответить
Немає держав скептиків, є наволочь яка себе видає за праведників, а нвсправді є злочинцямию які спекулюють на безлеці інших людей, тобто террорезують
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01.10.2022 20:06 Ответить
Держави-скептики - то таке. Шо робити з державами-підарасами?
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01.10.2022 20:07 Ответить
Висер ,,, продайте собачку что б комуналку оплатить
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01.10.2022 20:08 Ответить
Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун запросила Президента Володимира Зеленського на щорічне засідання асамблеї восени в Лондоні.

І як Ви думаєте, воно поїхало?
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01.10.2022 20:09 Ответить
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01.10.2022 20:09 Ответить
у плешивого дружков по БРИКС может поубавиться.....
в Бразилии наиболее вероятным кандидатом на пост президента может стать Луис Инасиу Лула, имеющий про-западные и про-НАТО'вские взгляды....
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01.10.2022 20:10 Ответить
Якщо б ще Бразилія в НАТО увійшла, було б взагалі супер!
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01.10.2022 20:15 Ответить
не знаю, зачем это им нужно...... да и не помню, чтобы Бразилия с кем-то воевала.....
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01.10.2022 20:23 Ответить
Кажется этот Лула однажды уже бывал президентом. Не?
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01.10.2022 20:58 Ответить
даже два срока..... а потом на третий пошел....., но не в президенты......
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01.10.2022 21:13 Ответить
Yuriy V. Moskalenko
11 год ·
Люди покладають надмірно великі надії на вступ до NATO.
Навіть, при гіпотетичному прискореному приєднанні, до нас миттєво не поїдуть ешелони вояків.
Воювати, як і раніше, будемо ми... Власними силами, самостійно, життями наших громадян...
Жодна з країн Європи не пошле своїх синів помирати в Україні.
Зброя, БК, технічні засоби, закриття неба - це те, на що може розраховувати Україна і за що варто поборотись...
А власне, більшого і не треба...
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01.10.2022 20:11 Ответить
Ядерна парасолька!
А угорські солдати нам тут не потрібні
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01.10.2022 20:46 Ответить
а держави підо..си як угорщина, з ними як?
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01.10.2022 20:16 Ответить
Так от саме тому ще один підо...с типу Орбана в НАТО не потрібен.
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01.10.2022 21:01 Ответить
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01.10.2022 20:16 Ответить
ссылочка интересная:
https://twitter.com/i/status/1576120902441349120
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01.10.2022 20:26 Ответить
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01.10.2022 20:18 Ответить
сосет за деньги......
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01.10.2022 20:29 Ответить
Люся, она такая !
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01.10.2022 21:00 Ответить
Хамелеон Аферистович ,в ОП все такие
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01.10.2022 21:02 Ответить
Після нашої заявки в НАТО

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01.10.2022 20:52 Ответить
а ви не сидіть на сраці - саме те місце де треба вимагати...
бубу туди закіньте - ***** вона потрібна інакше?
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01.10.2022 20:57 Ответить
Держави-скептики знають, хто зараз при владі в Україні.
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01.10.2022 21:00 Ответить
Зелена падла два роки не призначала свого посла до НАТО, а Порох звідти сам не вилазив - літав на кожну наймаленшу зустріч і вів постійні переговори по всьому світу, досяг неймовірними зусиллями включення шляху в НАТО в Конституцію, не будучи в більшості у ВР . А тепер ця зелена падла вимагає, щоб її прийняли аж бігом. А де ти, ****, був раніше? Чому ти вимагаєш зброї у країн НАТО, а сам зупинив ракетні програми Пороха ? Тому що ти його особисто не навидиш? Чому ти закатав 50 міліардів , які Порох пропонував віддати армії в асфальт від Лукашенка-*****? Чому ти не закупив жодного снаряда 152 мм? Чому ти під час війни перевів оборонні підприємства на одноденний робочий тиждень, а не на три зміни в день? Чому ти в односторонньому порядку відвів війська від лінії фронту? Чому ти розмінува Чонгар? І кого треба повісити за смерть 100 тисяч маріупольцев, сухопутний коридор в Крим і воду в Крим? Зелена плєсєнь разом з риго-опезежопами мають конституційну більшість і можуть приймати буд-які реформаторські закони, які вимагає захід, але вони цього не роблять і продовжують набивати власні кишені під час війни. То які претензії у зелених бариг можуть бути до країн НАТО і ЄС?
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01.10.2022 21:03 Ответить
Не понимаю , как он своего д'Ерьмака ослушался? Тот так из трусов выпрыгивал , принуждая к саботажу
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01.10.2022 21:05 Ответить
А чого ви вирішили, що ослухався? Може це якраз такий план був - невчасно подати заявку, щоб Україну бортанули, а потім розказувати які вони поци.
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01.10.2022 21:36 Ответить
у них памперсів не хватить, щоб нас прийняти в нато, сцикуни
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01.10.2022 21:35 Ответить
В НАТО С ПОРОШЕНКО, А НЕ С ВОРАМИ ЗЕЛЕНСКОГО
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02.10.2022 07:06 Ответить
 
 