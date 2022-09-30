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Следующий шаг на пути в НАТО - оформление приглашения, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Следующим шагом после заявки Украины на вступление в НАТО есть оформление приглашения Украине присоединиться, и президент Владимир Зеленский уже поставил задачу готовиться к двусторонним переговорам со странами-членами по этому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующий шаг: все государства-члены должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу и до тех пор, пока этот консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба выразил убеждение, что именно Йенс Столтенберг думает, что Украина должна быть членом НАТО, и он готов над этим работать, имея определенный опыт общения и взаимодействия с генсеком.

"И он будет над этим работать только после того, как появится соответствующее консенсусное решение государств-членов Альянса", - отметил министр.

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Он также проинформировал, что президент Владимир Зеленский поставил задачу всей дипломатической команде готовиться к двусторонним переговорам со странами-членами Альянса по вступлению Украины: "Будет развернута такая же машина, которая работала над обеспечением поддержки заявки на получение статуса члена в ЕС".

"Будем вести адвокацию, общаться. Я буду говорить со странами соответствующими, с генеральным секретарем НАТО. Мы понимаем, где будут проблемы. Мы понимаем, где будет максимальная поддержка. Мы будем решать эти проблемы", - заметил Кулеба.

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Топ комментарии
+17
Наступний крок до НАТО - перестати грабувати країну і викинути на смітник рашистських виродків із влади: дєрьмак, татаров, хламідія, міндіч, трухін та опзж у повному складі.
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30.09.2022 22:54
+14
Чому я вважаю зелену владу абсолютно конченими довбойобами? Одна з причин на скріні від 18.03.22:
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30.09.2022 22:54
+8
30 країн НАТО мають підтримати вступ України. Це не манна з небес,як думали новиє ліца.Це важка праця.Як Томос,як безвіз,як коаліція на підтримку санкцій щодо рф,як єдина позиція визнання агресії росії,а не "гром.війни" в Україні. Це пекельна робота дипломатів
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30.09.2022 22:59
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Не швиди.
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30.09.2022 22:52 Ответить
На фронт этого клоуна!
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01.10.2022 07:10 Ответить
Украины никогда не унывают!
https://twitter.com/i/status/1575935611776614400
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30.09.2022 22:53 Ответить
Чому я вважаю зелену владу абсолютно конченими довбойобами? Одна з причин на скріні від 18.03.22:
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30.09.2022 22:54 Ответить
а тепер ще зависнути можна на адвокації..
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30.09.2022 22:57 Ответить
О чём мы вообще говорим?как после такого шмаркле можно верить?
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01.10.2022 06:35 Ответить
Наступний крок до НАТО - перестати грабувати країну і викинути на смітник рашистських виродків із влади: дєрьмак, татаров, хламідія, міндіч, трухін та опзж у повному складі.
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30.09.2022 22:54 Ответить
Так тоді і ЗЄ треба викидати. Бо саме він цей клопоаник гріє.
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01.10.2022 01:48 Ответить
...не на часі
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01.10.2022 05:04 Ответить
Украина -украсть,родственные слова.воруют,грабят все!!!любая власть на Украине преступники.а что надо?закон.15-25 лет заключения без права на удо,с конфискацией имущества.все!!!но те кто должен это зделать,первые преступники в стране!!!слава Украине!
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01.10.2022 06:41 Ответить
Ну так оформляй. Занеси магар кому надо. Ну токо по-нормальному. Сала такого в шесть пальцев с двумя прорезями, самогончика, огурчиков, грибочков. Кароче ты понял.
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30.09.2022 22:56 Ответить
Поки мадярів не викинуть з НАТО, Україна під питанням.
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30.09.2022 22:57 Ответить
Естонія, Латвія, Литва, Канада з новин Цензор вже підтримали.
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30.09.2022 22:57 Ответить
30 країн НАТО мають підтримати вступ України. Це не манна з небес,як думали новиє ліца.Це важка праця.Як Томос,як безвіз,як коаліція на підтримку санкцій щодо рф,як єдина позиція визнання агресії росії,а не "гром.війни" в Україні. Це пекельна робота дипломатів
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30.09.2022 22:59 Ответить
Невже потрібно було чекати нової анексії, щоб нерешті роздуплитись по НАТО? Вам ******* прямо у Конституцію записано було, що це стратегічній курс України! Якщо Зеля у стратегію не вміє (як він каже), то хоч читати вміє? На що пішли ці роки та десятки тисяч життів українців?
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30.09.2022 22:58 Ответить
Роки пішли на заперечення всього що від Пороха, допоки смажений півень не дзьобнув в самісіньку сраку.
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30.09.2022 23:11 Ответить
В 2014- скасовано позаблоковий статус.
В 2015- Рада соізволлілі ратифікувати нарешті співпрацю з нато.
2016 починаються навчання, перехід на стандарти нато
2017 Україна отримала статус аспіранта для набуття членства
2018- зміни до Конституції
Самміт 2019- зеленський не приїхав
2022 не поїхав і не випускав туди Порошенка
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30.09.2022 23:17 Ответить
Як Зеленський розуміє процес вступу в НАТО:
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30.09.2022 23:02 Ответить
НАТО має просити приєднання, бо й так ми перемагаємо їх ворога №1
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30.09.2022 23:05 Ответить
30 країн повинно підтримати вступ

вже підтримали 4
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30.09.2022 23:05 Ответить
сша против, по заявлению салливана
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30.09.2022 23:27 Ответить
прыйшов час устав наты подшаманить...
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30.09.2022 23:09 Ответить
...і зробити чистку своїх членів, бо там реально купа "членів"
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01.10.2022 05:09 Ответить
Байден и Столтенберг дружнои синхронно наложили кучу и просрались от страха. Какое НАТО...... Спасать потом ссыкунов из НАТО от Рашки? А не пошли бы он лесом.....
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01.10.2022 00:07 Ответить
Наступний крок - Госдеп буде мати справу тільки з Залужним, а ЗЄ зі своєю клоунадою потрапить в ігнор, як Єрмак.
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01.10.2022 01:46 Ответить
Це був би ідеальний варіант
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01.10.2022 05:08 Ответить
...скорийше треба до НАТО: можно більш пристойну пенсію відсудіть
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01.10.2022 08:30 Ответить
Наступний крок, це вигнати нах зелений цирк гопників з влади, все інше шоу.
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01.10.2022 09:57 Ответить
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО. П'ятий Президент закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.

«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.
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01.10.2022 12:44 Ответить
 
 