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Канада поддерживает вступление Украины в НАТО, – глава МИД Жоли
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о поддержке членства Украины в НАТО после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Как я уже говорила, мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО. Такую позицию мы отстаиваем уже более десяти лет. И мы верим в политику "открытых дверей", – сказала глава канадского МИД на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
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Рассмуссен, Столтенберг...що це за звичка, вибирати флегматичних, приморожених скандинавів у генсеки НАТО? Скандинави переважно це СОЦІАЛІСТИ-ЛІВАКИ...Недарма, вперше від 2 світової, Швеція голосує за ПРАВІ ПАРТІЇ....навіть самим шведам обридло це все безлике, лівацьке лайно в політиці....
Щоб робити різкі рухи, на кшталт негайного приєднання України до НАТО по плану тої ж Фінляндії чи Швеції, потрібні рішучі політики.... Типу британських ДЖОНСОНА, ТРАСС, або нашої Христі Фріланд (ходили навіть чутки)...а не таких приморожених ЄВРОЧМОБІКів, як цей СТОЛТЕНБЕРГ....
Путін сьодні про "злобних англосаксів" казав... Це він мав на увазі британців, американців, канадців...яких так просто за корупційні гроші не купиш....
Всіх решту Кремль купляє, як придорожніх шльондр на трасі....Шрьодер, Орбан, МЗС Австрії та інші, які на кишені у Пуйла