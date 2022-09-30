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Канада поддерживает вступление Украины в НАТО, – глава МИД Жоли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен,жолі

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о поддержке членства Украины в НАТО после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как я уже говорила, мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО. Такую позицию мы отстаиваем уже более десяти лет. И мы верим в политику "открытых дверей", – сказала глава канадского МИД на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Читайте также: Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь
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Топ комментарии
+7
Канада,Латвія,Литва,Естонія,Польша - вже сьогодня підтримують Україну до вступу в НАТО.
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30.09.2022 22:34
+2
ДЯКУЄМО! <3
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30.09.2022 22:30
+2
Надо чтобы Канада стала еще и нашим лоббистом по вступлению в блок.
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30.09.2022 22:33
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Кремле отрицательная радость. ЧИНУШИ ПОНЯЛИ ЧТО ИХ ПОВЕСЯТ

https://youtu.be/pjCgwb6sfkc
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30.09.2022 22:25 Ответить
ДЯКУЄМО! <3
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30.09.2022 22:30 Ответить
Надо чтобы Канада стала еще и нашим лоббистом по вступлению в блок.
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30.09.2022 22:33 Ответить
Канада,Латвія,Литва,Естонія,Польша - вже сьогодня підтримують Україну до вступу в НАТО.
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30.09.2022 22:34 Ответить
Вообще это может быть действительно хорошая новость. Обычно наша власть, к сожалению, не делает серьёзных заявлений или действий если это реально не соответствует мнению властей США. Так что если они таки заявили что поддерживают, то скорее всего это соответствует настроениям в НАТО. Осталось только разобраться с Венгрией...
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30.09.2022 22:39 Ответить
👏🙌☝️
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30.09.2022 22:40 Ответить
О, перший із "тяжеловесов" одразу привітав нас. Big thanks, Northern brothers! Merci beaucoup, criss de tabarnak! )) 🇨🇦⚜️
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30.09.2022 22:44 Ответить
Що би там, хто не казав, але Зелінський так нормально сьодні стартонув.... А потім був абіс.раний Столтенберг....🤬🤬🤬

Рассмуссен, Столтенберг...що це за звичка, вибирати флегматичних, приморожених скандинавів у генсеки НАТО? Скандинави переважно це СОЦІАЛІСТИ-ЛІВАКИ...Недарма, вперше від 2 світової, Швеція голосує за ПРАВІ ПАРТІЇ....навіть самим шведам обридло це все безлике, лівацьке лайно в політиці....

Щоб робити різкі рухи, на кшталт негайного приєднання України до НАТО по плану тої ж Фінляндії чи Швеції, потрібні рішучі політики.... Типу британських ДЖОНСОНА, ТРАСС, або нашої Христі Фріланд (ходили навіть чутки)...а не таких приморожених ЄВРОЧМОБІКів, як цей СТОЛТЕНБЕРГ....
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30.09.2022 22:55 Ответить
А Ви почитайте його (Столтенберга) біографію. Чим займався у молодості, кому симпатизував... кому "докладував"...
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30.09.2022 23:16 Ответить
Кажуть, що з КГБ співпрацював...і таких ЄВРОЧМОБІКів на зарплаті у Кремля, пів Європи...особливо німців і скандинавів...

Путін сьодні про "злобних англосаксів" казав... Це він мав на увазі британців, американців, канадців...яких так просто за корупційні гроші не купиш....
Всіх решту Кремль купляє, як придорожніх шльондр на трасі....Шрьодер, Орбан, МЗС Австрії та інші, які на кишені у Пуйла
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30.09.2022 23:45 Ответить
 
 