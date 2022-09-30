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Канада підтримує вступ України до НАТО, – глава МЗС Жолі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про підтримку членства України в НАТО після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.
Топ коментарі
+7 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар30.09.2022 22:34
+2 Anton Sinelnyk 40c9e186
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+2 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар30.09.2022 22:33
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https://youtu.be/pjCgwb6sfkc
Рассмуссен, Столтенберг...що це за звичка, вибирати флегматичних, приморожених скандинавів у генсеки НАТО? Скандинави переважно це СОЦІАЛІСТИ-ЛІВАКИ...Недарма, вперше від 2 світової, Швеція голосує за ПРАВІ ПАРТІЇ....навіть самим шведам обридло це все безлике, лівацьке лайно в політиці....
Щоб робити різкі рухи, на кшталт негайного приєднання України до НАТО по плану тої ж Фінляндії чи Швеції, потрібні рішучі політики.... Типу британських ДЖОНСОНА, ТРАСС, або нашої Христі Фріланд (ходили навіть чутки)...а не таких приморожених ЄВРОЧМОБІКів, як цей СТОЛТЕНБЕРГ....
Путін сьодні про "злобних англосаксів" казав... Це він мав на увазі британців, американців, канадців...яких так просто за корупційні гроші не купиш....
Всіх решту Кремль купляє, як придорожніх шльондр на трасі....Шрьодер, Орбан, МЗС Австрії та інші, які на кишені у Пуйла