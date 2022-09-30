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Канада підтримує вступ України до НАТО, – глава МЗС Жолі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен,жолі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про підтримку членства України в НАТО після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Також читайте: Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Канада,Латвія,Литва,Естонія,Польша - вже сьогодня підтримують Україну до вступу в НАТО.
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30.09.2022 22:34
+2
ДЯКУЄМО! <3
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30.09.2022 22:30
+2
Надо чтобы Канада стала еще и нашим лоббистом по вступлению в блок.
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30.09.2022 22:33
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Кремле отрицательная радость. ЧИНУШИ ПОНЯЛИ ЧТО ИХ ПОВЕСЯТ

https://youtu.be/pjCgwb6sfkc
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30.09.2022 22:25 Відповісти
ДЯКУЄМО! <3
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30.09.2022 22:30 Відповісти
Надо чтобы Канада стала еще и нашим лоббистом по вступлению в блок.
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30.09.2022 22:33 Відповісти
Канада,Латвія,Литва,Естонія,Польша - вже сьогодня підтримують Україну до вступу в НАТО.
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30.09.2022 22:34 Відповісти
Вообще это может быть действительно хорошая новость. Обычно наша власть, к сожалению, не делает серьёзных заявлений или действий если это реально не соответствует мнению властей США. Так что если они таки заявили что поддерживают, то скорее всего это соответствует настроениям в НАТО. Осталось только разобраться с Венгрией...
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30.09.2022 22:39 Відповісти
👏🙌☝️
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30.09.2022 22:40 Відповісти
О, перший із "тяжеловесов" одразу привітав нас. Big thanks, Northern brothers! Merci beaucoup, criss de tabarnak! )) 🇨🇦⚜️
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30.09.2022 22:44 Відповісти
Що би там, хто не казав, але Зелінський так нормально сьодні стартонув.... А потім був абіс.раний Столтенберг....🤬🤬🤬

Рассмуссен, Столтенберг...що це за звичка, вибирати флегматичних, приморожених скандинавів у генсеки НАТО? Скандинави переважно це СОЦІАЛІСТИ-ЛІВАКИ...Недарма, вперше від 2 світової, Швеція голосує за ПРАВІ ПАРТІЇ....навіть самим шведам обридло це все безлике, лівацьке лайно в політиці....

Щоб робити різкі рухи, на кшталт негайного приєднання України до НАТО по плану тої ж Фінляндії чи Швеції, потрібні рішучі політики.... Типу британських ДЖОНСОНА, ТРАСС, або нашої Христі Фріланд (ходили навіть чутки)...а не таких приморожених ЄВРОЧМОБІКів, як цей СТОЛТЕНБЕРГ....
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30.09.2022 22:55 Відповісти
А Ви почитайте його (Столтенберга) біографію. Чим займався у молодості, кому симпатизував... кому "докладував"...
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30.09.2022 23:16 Відповісти
Кажуть, що з КГБ співпрацював...і таких ЄВРОЧМОБІКів на зарплаті у Кремля, пів Європи...особливо німців і скандинавів...

Путін сьодні про "злобних англосаксів" казав... Це він мав на увазі британців, американців, канадців...яких так просто за корупційні гроші не купиш....
Всіх решту Кремль купляє, як придорожніх шльондр на трасі....Шрьодер, Орбан, МЗС Австрії та інші, які на кишені у Пуйла
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30.09.2022 23:45 Відповісти
 
 