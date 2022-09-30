Эстония, Латвия и Литва поддержали скорейшее принятие Украины в НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что три балтийских страны, Эстония, Латвия, Литва, поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющее мужество Украины может только укрепить наш альянс", - заявил Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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