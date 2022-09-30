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Эстония, Латвия и Литва поддержали скорейшее принятие Украины в НАТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что три балтийских страны, Эстония, Латвия, Литва, поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО.
"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющее мужество Украины может только укрепить наш альянс", - заявил Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Топ комментарии
+13 pOrest
показать весь комментарий30.09.2022 22:01
+12 Артм Воронцов
показать весь комментарий30.09.2022 22:13
+10 Trevo Trow
показать весь комментарий30.09.2022 22:08
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Я майже впевнений, між Україною та ********** війна не буде йти 3 роки, а значить, коли політичне рішення буде прийнято,війна вже не буде тим фактором впливу. Час на подання заявки обрано дуже добре і воєчсно.
Що стосується Єрдогана, та Туреччини. То по-перше, я не думаю, що вони будуть проти, так як вступ України до НАТО, вигідний Туреччині, не потрібно нас зрівнювати з Швецією, де у Туреччини свої "терки". А по-друге, у них в 2023 році Президентські вибори, і скоріш за все, Єрдоган їх програє.
І усе би було гаразд
і буде спокій навкруги.
Це зрозуміли в усьому світі,а тому ми будемо в НАТО,бо ми є прикладом незламності,єдності!