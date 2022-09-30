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Эстония, Латвия и Литва поддержали скорейшее принятие Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что три балтийских страны, Эстония, Латвия, Литва, поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющее мужество Украины может только укрепить наш альянс", - заявил Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте также: Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь
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Топ комментарии
+13
нам би так з Прибалтикою йти ще з 1991 року ...
І усе би було гаразд
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30.09.2022 22:01
+12
Маленькі країни, але такі важливі для порятунку України... щиро вдячні!....
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30.09.2022 22:13
+10
Ось хто наші брати!
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30.09.2022 22:08
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х.у.й.л.о вже відправив два чемодани грошей орбану і ердогану,так що на швидке рішення я би не очікував.
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30.09.2022 22:00 Ответить
Шольцюга з макароном теж даватимуть задню
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30.09.2022 22:08 Ответить
Швидкого рішення в будь-якому випадку не буде. Ми нажаль, не Фінляндія і не Швеція. При оптимістичному сценарію, наш шлях до НАТО, займе 2-2.5 роки. При оптимістичному. При реалістичному від 3-х років.
Я майже впевнений, між Україною та ********** війна не буде йти 3 роки, а значить, коли політичне рішення буде прийнято,війна вже не буде тим фактором впливу. Час на подання заявки обрано дуже добре і воєчсно.
Що стосується Єрдогана, та Туреччини. То по-перше, я не думаю, що вони будуть проти, так як вступ України до НАТО, вигідний Туреччині, не потрібно нас зрівнювати з Швецією, де у Туреччини свої "терки". А по-друге, у них в 2023 році Президентські вибори, і скоріш за все, Єрдоган їх програє.
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30.09.2022 22:10 Ответить
нам би так з Прибалтикою йти ще з 1991 року ...
І усе би було гаразд
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30.09.2022 22:01 Ответить
з 1918
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30.09.2022 22:08 Ответить
Країни Балтиї,справедливо ображаюця на "прибалтику".Бо так їх звав совок,натякая на властність .А так то все вірно
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30.09.2022 22:24 Ответить
вот с ними и бриттами с поляками и научим нату дышать правильно...
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30.09.2022 22:02 Ответить
Ось хто наші брати!
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30.09.2022 22:08 Ответить
Маленькі країни, але такі важливі для порятунку України... щиро вдячні!....
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30.09.2022 22:13 Ответить
Дякуємо союзникам, але у нас є вороги накшталт венгрів які нас не підтримають доки не віддамо закарпаття, до закінчення війни шанси на вступ майже нульові, друге діло що ніхто не заважає вичистити владу й політику від татарових, демченків, єрмаків, суркісів, коломойш та інших. Все кінець історії проросійських регіонів, вони відірвані щоб їх повернути потрібно навести лад в державі, всіх російських агентів на палю або за грати.
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30.09.2022 22:16 Ответить
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30.09.2022 22:19 Ответить
Країни Балтії - самі адекватні у ЄС та НАТО та наші щирі друзі.
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30.09.2022 22:20 Ответить
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30.09.2022 22:24 Ответить
....а буде мир і буде НАТО
і буде спокій навкруги.
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30.09.2022 22:33 Ответить
Але в усьому винен Парашенко!
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30.09.2022 22:26 Ответить
Люся Дристовіч повне лайно й ************.
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30.09.2022 22:44 Ответить
Вступ України під час війни в НАТО означає автоматично залучення США і всіх союзників до війни з рашкою, а це початок третьої світової. Тому спроби Зелі авралом заскочити нічого не дадуть для України, хіба що до його особистого рейтинга, бо слуги почнуть винуватити всіх у у небажанні взяти нас до НАТО, хоча це і так зрозуміло, що було знову популістське рішення
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30.09.2022 22:27 Ответить
Якщо США і ВБ хочуть, щоб Україна вступила в НАТО, то вона вступить в нього за пришвидшеною процедурою. А тим, хто буде заважати, скажуть або схвалюйте, або ми оприлюднено транзакції на ваші рахунки від параші. І захід зрозумів, що Україну треба брати вже в альянс, бо путіна можна зупинити тільки за допомогою України. Але спочатку думають профінансують перемогу у цій війні зі звільненням територій усіх, а потім буде вступ формальний.
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30.09.2022 22:32 Ответить
Наилучшие пожелания из Латвии! Ботоксная крыса скоро сдохнет вместе с Мордором!
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30.09.2022 22:35 Ответить
Мужність,віччайдушність,героїзм - притаманні риси характеру Українців!
Це зрозуміли в усьому світі,а тому ми будемо в НАТО,бо ми є прикладом незламності,єдності!
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30.09.2022 22:40 Ответить
Головне щоб вступ до НАТО НЕ ЗАВАДИВ ЗВІЛЬНЕННЮ ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД РАШИСТІВ, КРИМ-УКРАЇНА.
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30.09.2022 22:43 Ответить
Я за вступление в НАТО
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30.09.2022 23:00 Ответить
ya tozhe pribalt grazhdanin latvii ,ukrainec i rezident Anglii na storone vUkrany!Vmeste Peremozhem.Slava Ukraine!
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30.09.2022 23:13 Ответить
Ми знаємо, хто нам брати.
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01.10.2022 08:03 Ответить
 
 