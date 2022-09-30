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Естонія, Латвія та Литва підтримали якнайшвидше прийняття України до НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що три балтійські країни, Естонія, Латвія, Литва, підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча мужність України може лише зміцнити наш альянс", - заявив Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях
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Топ коментарі
+13
нам би так з Прибалтикою йти ще з 1991 року ...
І усе би було гаразд
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30.09.2022 22:01
+12
Маленькі країни, але такі важливі для порятунку України... щиро вдячні!....
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30.09.2022 22:13
+10
Ось хто наші брати!
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30.09.2022 22:08
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х.у.й.л.о вже відправив два чемодани грошей орбану і ердогану,так що на швидке рішення я би не очікував.
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30.09.2022 22:00 Відповісти
Шольцюга з макароном теж даватимуть задню
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30.09.2022 22:08 Відповісти
Швидкого рішення в будь-якому випадку не буде. Ми нажаль, не Фінляндія і не Швеція. При оптимістичному сценарію, наш шлях до НАТО, займе 2-2.5 роки. При оптимістичному. При реалістичному від 3-х років.
Я майже впевнений, між Україною та ********** війна не буде йти 3 роки, а значить, коли політичне рішення буде прийнято,війна вже не буде тим фактором впливу. Час на подання заявки обрано дуже добре і воєчсно.
Що стосується Єрдогана, та Туреччини. То по-перше, я не думаю, що вони будуть проти, так як вступ України до НАТО, вигідний Туреччині, не потрібно нас зрівнювати з Швецією, де у Туреччини свої "терки". А по-друге, у них в 2023 році Президентські вибори, і скоріш за все, Єрдоган їх програє.
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30.09.2022 22:10 Відповісти
нам би так з Прибалтикою йти ще з 1991 року ...
І усе би було гаразд
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30.09.2022 22:01 Відповісти
з 1918
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30.09.2022 22:08 Відповісти
Країни Балтиї,справедливо ображаюця на "прибалтику".Бо так їх звав совок,натякая на властність .А так то все вірно
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30.09.2022 22:24 Відповісти
вот с ними и бриттами с поляками и научим нату дышать правильно...
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30.09.2022 22:02 Відповісти
Ось хто наші брати!
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30.09.2022 22:08 Відповісти
Маленькі країни, але такі важливі для порятунку України... щиро вдячні!....
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30.09.2022 22:13 Відповісти
Дякуємо союзникам, але у нас є вороги накшталт венгрів які нас не підтримають доки не віддамо закарпаття, до закінчення війни шанси на вступ майже нульові, друге діло що ніхто не заважає вичистити владу й політику від татарових, демченків, єрмаків, суркісів, коломойш та інших. Все кінець історії проросійських регіонів, вони відірвані щоб їх повернути потрібно навести лад в державі, всіх російських агентів на палю або за грати.
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30.09.2022 22:16 Відповісти
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30.09.2022 22:19 Відповісти
Країни Балтії - самі адекватні у ЄС та НАТО та наші щирі друзі.
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30.09.2022 22:20 Відповісти
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30.09.2022 22:24 Відповісти
....а буде мир і буде НАТО
і буде спокій навкруги.
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30.09.2022 22:33 Відповісти
Але в усьому винен Парашенко!
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30.09.2022 22:26 Відповісти
Люся Дристовіч повне лайно й ************.
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30.09.2022 22:44 Відповісти
Вступ України під час війни в НАТО означає автоматично залучення США і всіх союзників до війни з рашкою, а це початок третьої світової. Тому спроби Зелі авралом заскочити нічого не дадуть для України, хіба що до його особистого рейтинга, бо слуги почнуть винуватити всіх у у небажанні взяти нас до НАТО, хоча це і так зрозуміло, що було знову популістське рішення
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30.09.2022 22:27 Відповісти
Якщо США і ВБ хочуть, щоб Україна вступила в НАТО, то вона вступить в нього за пришвидшеною процедурою. А тим, хто буде заважати, скажуть або схвалюйте, або ми оприлюднено транзакції на ваші рахунки від параші. І захід зрозумів, що Україну треба брати вже в альянс, бо путіна можна зупинити тільки за допомогою України. Але спочатку думають профінансують перемогу у цій війні зі звільненням територій усіх, а потім буде вступ формальний.
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30.09.2022 22:32 Відповісти
Наилучшие пожелания из Латвии! Ботоксная крыса скоро сдохнет вместе с Мордором!
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30.09.2022 22:35 Відповісти
Мужність,віччайдушність,героїзм - притаманні риси характеру Українців!
Це зрозуміли в усьому світі,а тому ми будемо в НАТО,бо ми є прикладом незламності,єдності!
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30.09.2022 22:40 Відповісти
Головне щоб вступ до НАТО НЕ ЗАВАДИВ ЗВІЛЬНЕННЮ ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД РАШИСТІВ, КРИМ-УКРАЇНА.
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30.09.2022 22:43 Відповісти
Я за вступление в НАТО
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30.09.2022 23:00 Відповісти
ya tozhe pribalt grazhdanin latvii ,ukrainec i rezident Anglii na storone vUkrany!Vmeste Peremozhem.Slava Ukraine!
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30.09.2022 23:13 Відповісти
Ми знаємо, хто нам брати.
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01.10.2022 08:03 Відповісти
 
 