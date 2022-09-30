Естонія, Латвія та Литва підтримали якнайшвидше прийняття України до НАТО

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що три балтійські країни, Естонія, Латвія, Литва, підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча мужність України може лише зміцнити наш альянс", - заявив Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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