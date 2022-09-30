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Естонія, Латвія та Литва підтримали якнайшвидше прийняття України до НАТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що три балтійські країни, Естонія, Латвія, Литва, підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО.
"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча мужність України може лише зміцнити наш альянс", - заявив Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Топ коментарі
+13 pOrest
показати весь коментар30.09.2022 22:01
+12 Артм Воронцов
показати весь коментар30.09.2022 22:13
+10 Trevo Trow
показати весь коментар30.09.2022 22:08
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Я майже впевнений, між Україною та ********** війна не буде йти 3 роки, а значить, коли політичне рішення буде прийнято,війна вже не буде тим фактором впливу. Час на подання заявки обрано дуже добре і воєчсно.
Що стосується Єрдогана, та Туреччини. То по-перше, я не думаю, що вони будуть проти, так як вступ України до НАТО, вигідний Туреччині, не потрібно нас зрівнювати з Швецією, де у Туреччини свої "терки". А по-друге, у них в 2023 році Президентські вибори, і скоріш за все, Єрдоган їх програє.
І усе би було гаразд
і буде спокій навкруги.
Це зрозуміли в усьому світі,а тому ми будемо в НАТО,бо ми є прикладом незламності,єдності!