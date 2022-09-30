Наступний крок на шляху до НАТО - оформлення запрошення, - Кулеба

Наступним кроком після заявки України на вступ до НАТО є оформлення запрошення Україні приєднатися, і Президент Володимир Зеленський вже поставив задачу готуватися до двосторонніх переговорів з країнами-членами з цього питання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наступний крок: всі держави члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу і до тих пір, поки цей консенсус не побудований, безумовно, генсек НАТО не може сказати те, що він думає", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба висловив переконання, що якраз Єнс Столтенберг думає, що Україна повинна бути членом НАТО, і він готовий над цим працювати, маючи певний досвід спілкування і взаємодії з генсеком.

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"І він буде над цим працювати тільки після того, як з’явиться консенсусне відповідне рішення держав-членів Альянсу", - зазначив міністр.

Він також поінформував, що Президент Володимир Зеленський поставив задачу всій дипломатичній команді готуватися до двосторонніх переговорів з країнами-членами Альянсу щодо вступу України: "Буде розгорнута така ж машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки на отримання статусу члена в ЄС".

"Будемо вести адвокацію, спілкуватися. Я буду говорити з країнами відповідними, із генеральним секретарем НАТО. Ми розуміємо, де будуть проблеми. Ми розуміємо, де буде максимальна підтримка. Ми будемо вирішувати ці проблеми", - зауважив Кулеба.