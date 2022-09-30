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Наступний крок на шляху до НАТО - оформлення запрошення, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Наступним кроком після заявки України на вступ до НАТО є оформлення запрошення Україні приєднатися, і Президент Володимир Зеленський вже поставив задачу готуватися до двосторонніх переговорів з країнами-членами з цього питання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наступний крок: всі держави члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу і до тих пір, поки цей консенсус не побудований, безумовно, генсек НАТО не може сказати те, що він думає", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба висловив переконання, що якраз Єнс Столтенберг думає, що Україна повинна бути членом НАТО, і він готовий над цим працювати, маючи певний досвід спілкування і взаємодії з генсеком.

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"І він буде над цим працювати тільки після того, як з’явиться консенсусне відповідне рішення держав-членів Альянсу", - зазначив міністр.

Він також поінформував, що Президент Володимир Зеленський поставив задачу всій дипломатичній команді готуватися до двосторонніх переговорів з країнами-членами Альянсу щодо вступу України: "Буде розгорнута така ж машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки на отримання статусу члена в ЄС".

"Будемо вести адвокацію, спілкуватися. Я буду говорити з країнами відповідними, із генеральним секретарем НАТО. Ми розуміємо, де будуть проблеми. Ми розуміємо, де буде максимальна підтримка. Ми будемо вирішувати ці проблеми", - зауважив Кулеба.
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Топ коментарі
+17
Наступний крок до НАТО - перестати грабувати країну і викинути на смітник рашистських виродків із влади: дєрьмак, татаров, хламідія, міндіч, трухін та опзж у повному складі.
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30.09.2022 22:54
+14
Чому я вважаю зелену владу абсолютно конченими довбойобами? Одна з причин на скріні від 18.03.22:
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30.09.2022 22:54
+8
30 країн НАТО мають підтримати вступ України. Це не манна з небес,як думали новиє ліца.Це важка праця.Як Томос,як безвіз,як коаліція на підтримку санкцій щодо рф,як єдина позиція визнання агресії росії,а не "гром.війни" в Україні. Це пекельна робота дипломатів
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30.09.2022 22:59
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Не швиди.
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30.09.2022 22:52 Відповісти
На фронт этого клоуна!
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01.10.2022 07:10 Відповісти
Украины никогда не унывают!
https://twitter.com/i/status/1575935611776614400
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30.09.2022 22:53 Відповісти
Чому я вважаю зелену владу абсолютно конченими довбойобами? Одна з причин на скріні від 18.03.22:
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30.09.2022 22:54 Відповісти
а тепер ще зависнути можна на адвокації..
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30.09.2022 22:57 Відповісти
О чём мы вообще говорим?как после такого шмаркле можно верить?
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01.10.2022 06:35 Відповісти
Наступний крок до НАТО - перестати грабувати країну і викинути на смітник рашистських виродків із влади: дєрьмак, татаров, хламідія, міндіч, трухін та опзж у повному складі.
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30.09.2022 22:54 Відповісти
Так тоді і ЗЄ треба викидати. Бо саме він цей клопоаник гріє.
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01.10.2022 01:48 Відповісти
...не на часі
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01.10.2022 05:04 Відповісти
Украина -украсть,родственные слова.воруют,грабят все!!!любая власть на Украине преступники.а что надо?закон.15-25 лет заключения без права на удо,с конфискацией имущества.все!!!но те кто должен это зделать,первые преступники в стране!!!слава Украине!
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01.10.2022 06:41 Відповісти
Ну так оформляй. Занеси магар кому надо. Ну токо по-нормальному. Сала такого в шесть пальцев с двумя прорезями, самогончика, огурчиков, грибочков. Кароче ты понял.
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30.09.2022 22:56 Відповісти
Поки мадярів не викинуть з НАТО, Україна під питанням.
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30.09.2022 22:57 Відповісти
Естонія, Латвія, Литва, Канада з новин Цензор вже підтримали.
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30.09.2022 22:57 Відповісти
30 країн НАТО мають підтримати вступ України. Це не манна з небес,як думали новиє ліца.Це важка праця.Як Томос,як безвіз,як коаліція на підтримку санкцій щодо рф,як єдина позиція визнання агресії росії,а не "гром.війни" в Україні. Це пекельна робота дипломатів
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30.09.2022 22:59 Відповісти
Невже потрібно було чекати нової анексії, щоб нерешті роздуплитись по НАТО? Вам ******* прямо у Конституцію записано було, що це стратегічній курс України! Якщо Зеля у стратегію не вміє (як він каже), то хоч читати вміє? На що пішли ці роки та десятки тисяч життів українців?
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30.09.2022 22:58 Відповісти
Роки пішли на заперечення всього що від Пороха, допоки смажений півень не дзьобнув в самісіньку сраку.
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30.09.2022 23:11 Відповісти
В 2014- скасовано позаблоковий статус.
В 2015- Рада соізволлілі ратифікувати нарешті співпрацю з нато.
2016 починаються навчання, перехід на стандарти нато
2017 Україна отримала статус аспіранта для набуття членства
2018- зміни до Конституції
Самміт 2019- зеленський не приїхав
2022 не поїхав і не випускав туди Порошенка
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30.09.2022 23:17 Відповісти
Як Зеленський розуміє процес вступу в НАТО:
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30.09.2022 23:02 Відповісти
НАТО має просити приєднання, бо й так ми перемагаємо їх ворога №1
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30.09.2022 23:05 Відповісти
30 країн повинно підтримати вступ

вже підтримали 4
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30.09.2022 23:05 Відповісти
сша против, по заявлению салливана
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30.09.2022 23:27 Відповісти
прыйшов час устав наты подшаманить...
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30.09.2022 23:09 Відповісти
...і зробити чистку своїх членів, бо там реально купа "членів"
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01.10.2022 05:09 Відповісти
Байден и Столтенберг дружнои синхронно наложили кучу и просрались от страха. Какое НАТО...... Спасать потом ссыкунов из НАТО от Рашки? А не пошли бы он лесом.....
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01.10.2022 00:07 Відповісти
Наступний крок - Госдеп буде мати справу тільки з Залужним, а ЗЄ зі своєю клоунадою потрапить в ігнор, як Єрмак.
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01.10.2022 01:46 Відповісти
Це був би ідеальний варіант
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01.10.2022 05:08 Відповісти
...скорийше треба до НАТО: можно більш пристойну пенсію відсудіть
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01.10.2022 08:30 Відповісти
Наступний крок, це вигнати нах зелений цирк гопників з влади, все інше шоу.
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01.10.2022 09:57 Відповісти
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО. П'ятий Президент закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.

«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.
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01.10.2022 12:44 Відповісти
 
 